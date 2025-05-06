https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/putin-iranli-mevkidasi-pezeskiyan-ile-telefonda-gorustu-1095965973.html
Putin, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Putin, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T14:47+0300
2025-05-06T14:47+0300
2025-05-06T14:51+0300
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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı.Açıklamaya göre Putin, 26 Nisan 2025'te Şehid Recai Limanı’nda meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlere ilişkin bir kez daha içten taziyelerini iletti. Pezeşkiyan ise patlamanın sonuçlarının ortadan kaldırılmasında sağlanan yardımlardan dolayı Rus tarafına teşekkür etti ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanların üst düzey profesyonelliğine dikkat çekti.İran lideri ayrıca Putin’in ve tüm Rusya vatandaşlarının, Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan zaferin 80. yıldönümünü kutladı.İran Cumhurbaşkanı'nın 17 Ocak'ta Rusya'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında iki ülke arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması temelinde Rusya-İran işbirliğinin daha da geliştirilmesi ile ilgili konular ayrıntılı olarak ele alındı. Ulaştırma ve enerji alanlarında büyük ortak projelerin hayata geçirilmesi de dahil olmak üzere, karşılıklı yarar sağlayan ticaret ve yatırım bağlarının genişletilmesi üzerinde duruldu.Liderler ayrıca Tahran ile Washington’un Umman’ın arabuluculuğu ile İran nükleer programı konusunda yürüttüğü müzakereler de dahil olmak üzere uluslararası konularda görüş alışverişinde bulundu. Rus tarafının, uluslararası hukuk ilkelerine dayalı adil bir anlaşmaya varılması amacıyla bu diyaloğun ilerletilmesine kolaylık sağlamaya hazır olduğu teyit edildi.Liderler, Rusya-İran arasında dış politika alanında uygulamalı işbirliği ve koordinasyonun kapsamlı şekilde güçlendirilmesi amacıyla ortak çalışmaları yoğunlaştırma konusunda mutabık kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/putin-rusya-ile-iran-arasinda-stratejik-ortakligi-ongoren-anlasmayi-onayladi-1095561490.html
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rusya, vladimir putin, i̇ran, mesud pezeşkiyan, telefon görüşmesi, kremlin, haberler, rusya acil durumlar bakanlığı, tahran, washington
Putin, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
14:47 06.05.2025 (güncellendi: 14:51 06.05.2025)
Rusya lideri Putin, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi yaptı.
Açıklamaya göre Putin, 26 Nisan 2025'te Şehid Recai Limanı’nda meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlere ilişkin bir kez daha içten taziyelerini iletti. Pezeşkiyan ise patlamanın sonuçlarının ortadan kaldırılmasında sağlanan yardımlardan dolayı Rus tarafına teşekkür etti ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı çalışanların üst düzey profesyonelliğine dikkat çekti.
İran lideri ayrıca Putin’in ve tüm Rusya vatandaşlarının, Büyük Anavatan Savaşı'nda kazanılan zaferin 80. yıldönümünü kutladı.
İran Cumhurbaşkanı'nın 17 Ocak'ta Rusya'ya yaptığı resmi ziyaret sırasında iki ülke arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması temelinde Rusya-İran işbirliğinin daha da geliştirilmesi ile ilgili konular ayrıntılı olarak ele alındı. Ulaştırma ve enerji alanlarında büyük ortak projelerin hayata geçirilmesi de dahil olmak üzere, karşılıklı yarar sağlayan ticaret ve yatırım bağlarının genişletilmesi üzerinde duruldu.
Liderler ayrıca Tahran ile Washington’un Umman’ın arabuluculuğu ile İran nükleer programı konusunda yürüttüğü müzakereler de dahil olmak üzere uluslararası konularda görüş alışverişinde bulundu. Rus tarafının, uluslararası hukuk ilkelerine dayalı adil bir anlaşmaya varılması amacıyla bu diyaloğun ilerletilmesine kolaylık sağlamaya hazır olduğu teyit edildi.
Liderler, Rusya-İran arasında dış politika alanında uygulamalı işbirliği ve koordinasyonun kapsamlı şekilde güçlendirilmesi amacıyla ortak çalışmaları yoğunlaştırma konusunda mutabık kaldı.