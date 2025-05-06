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Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı
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1 saat 45 dakika beklemiş: CHP lideri Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun hesabındaki para ortaya çıktı
1 saat 45 dakika beklemiş: CHP lideri Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun hesabındaki para ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun banka hesabında 380 bin TL bulundu. 105 dakika boyunca AKM önünde saldırı fırsatı kollayan... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T12:27+0300
2025-05-06T12:27+0300
türki̇ye
selçuk tengioğlu
özgür özel
saldırı
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CHP lideri Özgür Özel’e yumruklu saldırı düzenleyen Selçuk Tengioğlu’nun banka hesabında 380 bin TL bulunması, saldırının bireysel mi yoksa organize mi olduğu sorularını beraberinde getirdi. Gözaltındaki saldırgan, “Kimseden para almadım, olay anlık gelişti” dedi.105 dakikalık pusuHürriyet'in haberine göre, 9 Mayıs’ta İstanbul AKM önünde gerçekleşen saldırıda, Selçuk Tengioğlu’nun 105 dakika boyunca alanda beklediği belirlendi. Tengioğlu, Özgür Özel’in tören çıkışını fırsat bilerek kalabalık arasında hareketlenip saldırıyı gerçekleştirdi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.İfadesi ortaya çıktı: 'Tehdit dili kullandığı i̇çin tokat attım'İfadesinde, “Özgür Özel’in tehdit dili ve ülkeyi yabancılara şikâyeti beni etkiledi” diyen Tengioğlu, “Duygusal yapı içerisinde kendimi kaybedip yüzüne tokat vurdum” dedi. Saldırının planlı olmadığını ve kimseden emir almadığını savundu.'Kendi param, kimseden para almadım'Saldırgan, emniyetteki ifadesinde, “Cezaevinden çıktıktan sonra çalışıp biriktirdiğim param vadeli olarak bankada duruyor. Miktar 380 bin TL civarında" diyerek dışarıdan fonlama iddialarını reddetti. Aylık gelirinin ise 4.645 TL olduğunu beyan etti.2004’te Hatay’da 2 çocuğunu öldürüp 2’sini yaralayan Tengioğlu, 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2020’de şartlı tahliye edildi. İstanbul’a yerleşen ve Taksim’de bir apart otelde kalan Tengioğlu, gündelik işlerde çalışarak geçimini sağladığını iddia etti.MASAK ve HTS kayıtları i̇ncelenecekSavcılığın talebiyle MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) ve HTS (telefon iletişim trafiği) kayıtları incelenmek üzere istendi. Olayın arkasında başka kişi ya da organizasyonların olup olmadığı araştırılıyor.Kaldığı otel ruhsatsız çıktı, mühürlendiTengioğlu’nun 2 yıldır kaldığı 34 Taksim Pansiyon isimli apart otelin ruhsatsız olduğu belirlendi ve mühürlendi. Otel görevlisi, “Gece gelip gündüz çıkardı. Agresifti, tehlikeli görünüyordu,” şeklinde konuştu.Otopark i̇ddialarına emniyetten yalanlamaSaldırı sonrası gündeme gelen “Özgür Özel’in aracı otoparka alınmadı” iddialarına karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü, “Yoğunluktan dolayı araç geride durdu, yürüyerek geçildi” açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/ozgur-ozele-saldiran-selcuk-tengioglunun-ifadesi-ortaya-cikti-spontane-olarak-sag-elim-kalkti-1095923596.html
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selçuk tengioğlu, özgür özel, saldırı
selçuk tengioğlu, özgür özel, saldırı

1 saat 45 dakika beklemiş: CHP lideri Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'nun hesabındaki para ortaya çıktı

12:27 06.05.2025
© AA / Mustafa Mert KaracaSelçuk Tengioğlu
Selçuk Tengioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© AA / Mustafa Mert Karaca
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun banka hesabında 380 bin TL bulundu. 105 dakika boyunca AKM önünde saldırı fırsatı kollayan Tengioğlu, "Kimseden para almadım" dedi. Ruhsatsız olduğu belirlenen kaldığı apart otel ise mühürlendi.
CHP lideri Özgür Özel’e yumruklu saldırı düzenleyen Selçuk Tengioğlu’nun banka hesabında 380 bin TL bulunması, saldırının bireysel mi yoksa organize mi olduğu sorularını beraberinde getirdi. Gözaltındaki saldırgan, “Kimseden para almadım, olay anlık gelişti” dedi.

105 dakikalık pusu

Hürriyet'in haberine göre, 9 Mayıs’ta İstanbul AKM önünde gerçekleşen saldırıda, Selçuk Tengioğlu’nun 105 dakika boyunca alanda beklediği belirlendi. Tengioğlu, Özgür Özel’in tören çıkışını fırsat bilerek kalabalık arasında hareketlenip saldırıyı gerçekleştirdi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İfadesi ortaya çıktı: 'Tehdit dili kullandığı i̇çin tokat attım'

İfadesinde, “Özgür Özel’in tehdit dili ve ülkeyi yabancılara şikâyeti beni etkiledi” diyen Tengioğlu, “Duygusal yapı içerisinde kendimi kaybedip yüzüne tokat vurdum” dedi. Saldırının planlı olmadığını ve kimseden emir almadığını savundu.

'Kendi param, kimseden para almadım'

Saldırgan, emniyetteki ifadesinde, “Cezaevinden çıktıktan sonra çalışıp biriktirdiğim param vadeli olarak bankada duruyor. Miktar 380 bin TL civarında" diyerek dışarıdan fonlama iddialarını reddetti. Aylık gelirinin ise 4.645 TL olduğunu beyan etti.
2004’te Hatay’da 2 çocuğunu öldürüp 2’sini yaralayan Tengioğlu, 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2020’de şartlı tahliye edildi. İstanbul’a yerleşen ve Taksim’de bir apart otelde kalan Tengioğlu, gündelik işlerde çalışarak geçimini sağladığını iddia etti.

MASAK ve HTS kayıtları i̇ncelenecek

Savcılığın talebiyle MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) ve HTS (telefon iletişim trafiği) kayıtları incelenmek üzere istendi. Olayın arkasında başka kişi ya da organizasyonların olup olmadığı araştırılıyor.

Kaldığı otel ruhsatsız çıktı, mühürlendi

Tengioğlu’nun 2 yıldır kaldığı 34 Taksim Pansiyon isimli apart otelin ruhsatsız olduğu belirlendi ve mühürlendi. Otel görevlisi, “Gece gelip gündüz çıkardı. Agresifti, tehlikeli görünüyordu,” şeklinde konuştu.

Otopark i̇ddialarına emniyetten yalanlama

Saldırı sonrası gündeme gelen “Özgür Özel’in aracı otoparka alınmadı” iddialarına karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü, “Yoğunluktan dolayı araç geride durdu, yürüyerek geçildi” açıklamasında bulundu.
Selçuk Tengioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
TÜRKİYE
Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: 'Spontane olarak sağ elim kalktı'
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