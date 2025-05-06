https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/ozgur-ozel-pazar-gunu-sokaklardan-cekilin-meydanlardan-cekilin-mesajini-aldik-ama-hayir-diyoruz-1095962363.html

Özgür Özel: Pazar günü 'Sokaklardan çekilin', 'Meydanlardan çekilin' mesajını aldık ama hayır diyoruz

Özgür Özel: Pazar günü 'Sokaklardan çekilin', 'Meydanlardan çekilin' mesajını aldık ama hayır diyoruz

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel uğradığı saldırıya ilişkin, "Bize 'Susun, mücadele etmeyin, sinin, kenara çekilin' diyorlar. O mesajı aldık pazar günü ve 'hayır'... 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T13:07+0300

2025-05-06T13:07+0300

2025-05-06T13:07+0300

poli̇ti̇ka

özgür özel

saldırı

chp

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CHP Lideri Özel uğradığı saldırıya ilişkin konuştu ve mesajı aldıklarını vurguladı. Özel, "Bize 'Susun, mücadele etmeyin, sinin, kenara çekilin' diyorlar. O mesajı aldık pazar günü ve 'hayır' diyoruz. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.Özgür Özel: Mesajı aldıkÖzel, CHP Ankara İl Başkanlığınca, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 53. yılı dolayısıyla mezarları başında düzenlenen anma programına katıldı. Özel pazar günü tokatlı saldırıya uğraması hakkında konuştu ve 'Susun' diyorlar'Mesajı yollayanlara meydan okuduğunu ifade eden Özel "Bize 'Susun, mücadele etmeyin, sinin, kenara çekilin' diyorlar. O mesajı aldık pazar günü ve 'hayır' diyoruz. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. 'Sokaklardan çekilin' diyorlar, sokaklarda olacağız. 'Meydanlardan çekilin' diyorlar, meydanlarda olacağız. O mesajı aldık kabul etmiyoruz, mücadele ediyoruz. O mesajı yollayanlara meydan okuyorum, hodri meydan, Deniz Gezmiş'in kararlılığıyla." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/1-saat-45-dakika-beklemis-chp-lideri-ozgur-ozele-saldiran-selcuk-tengioglunun-hesabindaki-para-1095961329.html

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