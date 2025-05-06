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Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı
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Özgür Özel: Pazar günü 'Sokaklardan çekilin', 'Meydanlardan çekilin' mesajını aldık ama hayır diyoruz
Özgür Özel: Pazar günü 'Sokaklardan çekilin', 'Meydanlardan çekilin' mesajını aldık ama hayır diyoruz
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel uğradığı saldırıya ilişkin, "Bize 'Susun, mücadele etmeyin, sinin, kenara çekilin' diyorlar. O mesajı aldık pazar günü ve 'hayır'... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T13:07+0300
2025-05-06T13:07+0300
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özgür özel
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CHP Lideri Özel uğradığı saldırıya ilişkin konuştu ve mesajı aldıklarını vurguladı. Özel, "Bize 'Susun, mücadele etmeyin, sinin, kenara çekilin' diyorlar. O mesajı aldık pazar günü ve 'hayır' diyoruz. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.Özgür Özel: Mesajı aldıkÖzel, CHP Ankara İl Başkanlığınca, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 53. yılı dolayısıyla mezarları başında düzenlenen anma programına katıldı. Özel pazar günü tokatlı saldırıya uğraması hakkında konuştu ve 'Susun' diyorlar'Mesajı yollayanlara meydan okuduğunu ifade eden Özel "Bize 'Susun, mücadele etmeyin, sinin, kenara çekilin' diyorlar. O mesajı aldık pazar günü ve 'hayır' diyoruz. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. 'Sokaklardan çekilin' diyorlar, sokaklarda olacağız. 'Meydanlardan çekilin' diyorlar, meydanlarda olacağız. O mesajı aldık kabul etmiyoruz, mücadele ediyoruz. O mesajı yollayanlara meydan okuyorum, hodri meydan, Deniz Gezmiş'in kararlılığıyla." dedi.
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özgür özel, saldırı, chp

Özgür Özel: Pazar günü 'Sokaklardan çekilin', 'Meydanlardan çekilin' mesajını aldık ama hayır diyoruz

13:07 06.05.2025
© AA / Erçin ErtürkCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© AA / Erçin Ertürk
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel uğradığı saldırıya ilişkin, "Bize 'Susun, mücadele etmeyin, sinin, kenara çekilin' diyorlar. O mesajı aldık pazar günü ve 'hayır' diyoruz. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.
CHP Lideri Özel uğradığı saldırıya ilişkin konuştu ve mesajı aldıklarını vurguladı. Özel, "Bize 'Susun, mücadele etmeyin, sinin, kenara çekilin' diyorlar. O mesajı aldık pazar günü ve 'hayır' diyoruz. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Özgür Özel: Mesajı aldık

Özel, CHP Ankara İl Başkanlığınca, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idamlarının 53. yılı dolayısıyla mezarları başında düzenlenen anma programına katıldı. Özel pazar günü tokatlı saldırıya uğraması hakkında konuştu ve
"İşlerine geldiklerinde 'Kürt meselesi yoktur' diyenler, işlerine geldiklerinde Kürt siyasetçileri hatta Kürtleri verdikleri oy yüzünden cezalandıranlar, hedef gösterenler, 'Bugün sadece bir cümle bir slogana hep birlikte biat edin, sorunun olmadığını söyleyin, kayıtsız şartsız bize biat edin' dedikleri için, biz de onlara 'Bu sorunun çözümüne sonuna kadar varız, ama demokrasi ile varız, Meclis'le varız, insan haklarıyla varız. Bütün haksızlıklar ortadan kaldırılsın, o zaman varız' dediğimiz için, kendi tariflerine bizi sıkıştıramadıkları için mesaj yolluyorlar. "

'Susun' diyorlar'

Mesajı yollayanlara meydan okuduğunu ifade eden Özel "Bize 'Susun, mücadele etmeyin, sinin, kenara çekilin' diyorlar. O mesajı aldık pazar günü ve 'hayır' diyoruz. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. 'Sokaklardan çekilin' diyorlar, sokaklarda olacağız. 'Meydanlardan çekilin' diyorlar, meydanlarda olacağız. O mesajı aldık kabul etmiyoruz, mücadele ediyoruz. O mesajı yollayanlara meydan okuyorum, hodri meydan, Deniz Gezmiş'in kararlılığıyla." dedi.
Selçuk Tengioğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
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