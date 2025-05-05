https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/sicaklik-artiyor-saganak-yolda-meteoroloji-uzmani-en-sicak-gunu-acikladi-1095930563.html
Sıcaklık artıyor, sağanak yolda: Meteoroloji uzmanı en sıcak günü açıkladı
Sıcaklık artıyor, sağanak yolda: Meteoroloji uzmanı en sıcak günü açıkladı
Sputnik Türkiye
Türkiye’nin batı bölgelerinde yazdan kalma günler yaşanıyor. İstanbul’da sıcaklık 23 dereceye ulaştı, ancak asıl sıcaklık çarşamba günü bekleniyor. Meteoroloji... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T14:51+0300
2025-05-05T14:51+0300
2025-05-05T14:51+0300
türki̇ye
marmara bölgesi
meteoroloji
sıcak hava
yağış
lodos
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Türkiye'nin batısında bugün yaz havası etkili oldu. İstanbul, güneşli gökyüzüyle birlikte 23 dereceyi gördü. Ancak Meteoroloji uzmanlarına göre bu sıcaklıklar geçici değil. Yarın hava 2-3 derece daha ısınacak, haftanın en sıcak günü ise çarşamba olacak.Çarşamba zirve noktası: 30 dereceleri göreceğizMeteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, yaptığı açıklamada çarşamba gününün sıcaklık açısından haftanın zirvesi olacağını söyledi. NTV canlı yayınında konuşan Çalışkan, “Marmara'dan Ege'ye kadar birçok kentte hava sıcaklıkları 29 ila 31 derece arasında değişecek” ifadelerini kullandı.Bölgelere göre sıcaklık tahminiBu değerler, mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar olarak değerlendiriliyor.Lodos etkisi hissedilecekÇarşamba günü özellikle Marmara ve İç Anadolu’da lodosun etkisi artacak. Çalışkan, “Lodos çarşamba günü Marmara ve İç Anadolu'da daha kuvvetli esecek. Bu nedenle biraz halsizlik ve yorgunluğa neden olabilir” uyarısında bulundu. Ayrıca sıcak havaya rağmen ani sağanak yağışlar konusunda da dikkatli olunması gerektiğini belirtti.AKOM’dan İstanbul Uyarısı: Parçalı bulutlu ve hafif yağışlı günlerAfet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise İstanbul için haftalık değerlendirmesinde, “İstanbul'da hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması, beraberinde hafif yerel yağış geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor” açıklamasını yaptı. Lodosun sıcaklıkları 23-26 °C arasında tutacağı da vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/meteorolojiden-iki-bolge-icin-uyari-yagis-firtina-ve-toz-tasinimi-bekleniyor-1095908785.html
türki̇ye
marmara bölgesi
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marmara bölgesi, meteoroloji, sıcak hava, yağış, lodos
marmara bölgesi, meteoroloji, sıcak hava, yağış, lodos
Sıcaklık artıyor, sağanak yolda: Meteoroloji uzmanı en sıcak günü açıkladı
Türkiye’nin batı bölgelerinde yazdan kalma günler yaşanıyor. İstanbul’da sıcaklık 23 dereceye ulaştı, ancak asıl sıcaklık çarşamba günü bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, Marmara’dan Ege’ye kadar birçok kentte sıcaklıkların 30 dereceyi aşabileceğini söyledi. Ani sağanak ve lodosa karşı uyarı yapıldı.
Türkiye'nin batısında bugün yaz havası etkili oldu. İstanbul, güneşli gökyüzüyle birlikte 23 dereceyi gördü. Ancak Meteoroloji uzmanlarına göre bu sıcaklıklar geçici değil. Yarın hava 2-3 derece daha ısınacak, haftanın en sıcak günü ise çarşamba olacak.
Çarşamba zirve noktası: 30 dereceleri göreceğiz
Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, yaptığı açıklamada çarşamba gününün sıcaklık açısından haftanın zirvesi olacağını söyledi. NTV canlı yayınında konuşan Çalışkan, “Marmara'dan Ege'ye kadar birçok kentte hava sıcaklıkları 29 ila 31 derece arasında değişecek” ifadelerini kullandı.
Bölgelere göre sıcaklık tahmini
Karadeniz sahil kesimi:
24-25 °C
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu:
30 °C civarında
Marmara Bölgesi (Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Edirne):
30 °C’ye kadar çıkacak
Bu değerler, mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar olarak değerlendiriliyor.
Lodos etkisi hissedilecek
Çarşamba günü özellikle Marmara ve İç Anadolu’da lodosun etkisi artacak. Çalışkan, “Lodos çarşamba günü Marmara ve İç Anadolu'da daha kuvvetli esecek. Bu nedenle biraz halsizlik ve yorgunluğa neden olabilir” uyarısında bulundu. Ayrıca sıcak havaya rağmen ani sağanak yağışlar konusunda da dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
AKOM’dan İstanbul Uyarısı: Parçalı bulutlu ve hafif yağışlı günler
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ise İstanbul için haftalık değerlendirmesinde, “İstanbul'da hafta boyunca havada parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması, beraberinde hafif yerel yağış geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor” açıklamasını yaptı. Lodosun sıcaklıkları 23-26 °C arasında tutacağı da vurgulandı.