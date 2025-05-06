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Başsavcılıktan emniyete yakalama talimatı: Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni şüpheliler
Başsavcılıktan emniyete yakalama talimatı: Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni şüpheliler
Sputnik Türkiye
Kadıköy’de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin dava dosyasına giren bilirkişi raporu, olay yerinde iki yeni... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T06:47+0300
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mattia ahmet minguzzi
kadıköy
savcılık
yakalama
yakalama kararı
yakalama emri
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İstanbul Kadıköy’de kurulan bit pazarında bıçaklanarak hayatını kaybeden 20 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Olay gününe ait güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle hazırlanan bilirkişi raporu mahkeme dosyasına girdi. Raporda, haklarında yargılama süreci devam eden B.B. ve U.B.'nin yanı sıra, olay yerinde bulunan iki kişinin daha olduğu tespit edildi. Gelişmenin ardından Minguzzi ailesinin avukatı, yeni şüphelilerin gözaltına alınması ve tutuklanması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Başsavcılık ise talebi yerinde bularak, emniyete gönderdiği resmi yazıyla şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesini ve yakalanmalarını istedi.Avukat Epözdemir sosyal medyasından duyurmuştuMinguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, 1 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/mattia-ahmet-minguzzinin-ailesini-tehditle-gundeme-geldiler-istanbulun-en-tehlikeli-sokak-ceteleri-1095887591.html
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mattia ahmet minguzzi, kadıköy, savcılık, yakalama, yakalama kararı, yakalama emri, yakalama talebi
mattia ahmet minguzzi, kadıköy, savcılık, yakalama, yakalama kararı, yakalama emri, yakalama talebi

Başsavcılıktan emniyete yakalama talimatı: Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni şüpheliler

06:47 06.05.2025
© AAAhmet Mattia Minguzzi
Ahmet Mattia Minguzzi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© AA
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Kadıköy’de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin dava dosyasına giren bilirkişi raporu, olay yerinde iki yeni şüphelinin daha olduğunu ortaya koydu. Başsavcılık, emniyete kimlik tespiti ve yakalama talimatı gönderdi.
İstanbul Kadıköy’de kurulan bit pazarında bıçaklanarak hayatını kaybeden 20 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Olay gününe ait güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle hazırlanan bilirkişi raporu mahkeme dosyasına girdi.
Raporda, haklarında yargılama süreci devam eden B.B. ve U.B.'nin yanı sıra, olay yerinde bulunan iki kişinin daha olduğu tespit edildi. Gelişmenin ardından Minguzzi ailesinin avukatı, yeni şüphelilerin gözaltına alınması ve tutuklanması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.
Başsavcılık ise talebi yerinde bularak, emniyete gönderdiği resmi yazıyla şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesini ve yakalanmalarını istedi.

Avukat Epözdemir sosyal medyasından duyurmuştu

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, 1 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin biraz önceki başvurumuz ve şikayetimiz üzerine ortaya çıkan yeni failler hakkında Sayın Başsavcılık tarafından gözaltı kararı verilmiştir. Faillerin bir an önce gözaltına alınarak, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve emsal mahiyette cezalandırılmaları için soruşturma müvekkil aile ve tarafımızca etkin bir şekilde hukuken takip edilmektedir."
Suç örgütü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2025
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3 Mayıs, 13:42
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