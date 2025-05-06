https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/bassavciliktan-emniyete-yakalama-talimati-mattia-ahmet-minguzzi-cinayetinde-yeni-supheliler-1095943664.html

Başsavcılıktan emniyete yakalama talimatı: Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni şüpheliler

Başsavcılıktan emniyete yakalama talimatı: Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde yeni şüpheliler

Sputnik Türkiye

Kadıköy’de bit pazarında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin dava dosyasına giren bilirkişi raporu, olay yerinde iki yeni... 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T06:47+0300

2025-05-06T06:47+0300

2025-05-06T06:47+0300

türki̇ye

mattia ahmet minguzzi

kadıköy

savcılık

yakalama

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İstanbul Kadıköy’de kurulan bit pazarında bıçaklanarak hayatını kaybeden 20 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Olay gününe ait güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle hazırlanan bilirkişi raporu mahkeme dosyasına girdi. Raporda, haklarında yargılama süreci devam eden B.B. ve U.B.'nin yanı sıra, olay yerinde bulunan iki kişinin daha olduğu tespit edildi. Gelişmenin ardından Minguzzi ailesinin avukatı, yeni şüphelilerin gözaltına alınması ve tutuklanması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Başsavcılık ise talebi yerinde bularak, emniyete gönderdiği resmi yazıyla şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesini ve yakalanmalarını istedi.Avukat Epözdemir sosyal medyasından duyurmuştuMinguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, 1 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/mattia-ahmet-minguzzinin-ailesini-tehditle-gundeme-geldiler-istanbulun-en-tehlikeli-sokak-ceteleri-1095887591.html

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