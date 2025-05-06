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Market çalışanı kadını darp eden müşteri gözaltına alındı: Olay anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı
Market çalışanı kadını darp eden müşteri gözaltına alındı: Olay anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İstanbul Bayrampaşa'da bir zincir market çalışanını darp eden müşteri gözaltına alındı. Adamın bugün 'kasten yaralama' ve 'taciz' suçlarından adli makamlara... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bayrampaşa'da Muratpaşa Mahallesi'nde bir market çalışanının darp edildiği görüntülerin bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.2 Mayıs'ta Muratpaşa Mahallesi'ndeki bir marketin güvenlik kamerasına ait görüntülerdeki market çalışanı B.Ü'nün darp edildiği ve tacize uğradığı tespit edildi.Kimliği belirlenen şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırganın 'kasten yaralama' ve 'taciz' suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.Kadının darp edildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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darp, market, kadın, bayrampaşa
darp, market, kadın, bayrampaşa

Market çalışanı kadını darp eden müşteri gözaltına alındı: Olay anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı

01:23 06.05.2025 (güncellendi: 01:41 06.05.2025)
© Fotoğraf : Anadolu Ajansı videoMarket çalışanı kadına darp
Market çalışanı kadına darp - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© Fotoğraf : Anadolu Ajansı video
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İstanbul Bayrampaşa'da bir zincir market çalışanını darp eden müşteri gözaltına alındı. Adamın bugün 'kasten yaralama' ve 'taciz' suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bayrampaşa'da Muratpaşa Mahallesi'nde bir market çalışanının darp edildiği görüntülerin bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
2 Mayıs'ta Muratpaşa Mahallesi'ndeki bir marketin güvenlik kamerasına ait görüntülerdeki market çalışanı B.Ü'nün darp edildiği ve tacize uğradığı tespit edildi.
Kimliği belirlenen şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırganın 'kasten yaralama' ve 'taciz' suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
Kadının darp edildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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