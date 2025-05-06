https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/market-calisani-kadini-darp-eden-musteri-gozaltina-alindi-olay-anina-ait-kamera-goruntuleri-ortaya-1095941450.html

Market çalışanı kadını darp eden müşteri gözaltına alındı: Olay anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı

Market çalışanı kadını darp eden müşteri gözaltına alındı: Olay anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İstanbul Bayrampaşa'da bir zincir market çalışanını darp eden müşteri gözaltına alındı. Adamın bugün 'kasten yaralama' ve 'taciz' suçlarından adli makamlara... 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T01:23+0300

2025-05-06T01:23+0300

2025-05-06T01:41+0300

darp

türki̇ye

market

kadın

bayrampaşa

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bayrampaşa'da Muratpaşa Mahallesi'nde bir market çalışanının darp edildiği görüntülerin bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.2 Mayıs'ta Muratpaşa Mahallesi'ndeki bir marketin güvenlik kamerasına ait görüntülerdeki market çalışanı B.Ü'nün darp edildiği ve tacize uğradığı tespit edildi.Kimliği belirlenen şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırganın 'kasten yaralama' ve 'taciz' suçlarından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.Kadının darp edildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/pinar-gultekin-cinayeti-davasinda-savciligin-itirazi-reddedildi-1095939693.html

türki̇ye

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