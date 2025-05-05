https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/pinar-gultekin-cinayeti-davasinda-savciligin-itirazi-reddedildi-1095939693.html

Pınar Gültekin cinayeti davasında savcılığın itirazı reddedildi

Pınar Gültekin cinayeti davasında savcılığın itirazı reddedildi

Sputnik Türkiye

Muğla'da 2020 yılında Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "bozma" kararına yapılan itiraz reddedildi. 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T21:40+0300

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muğla

yargıtay cumhuriyet başsavcılığı

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Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itirazı inceleyerek karara bağladı.Kararda, sanık Avcı'ya verilen 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının, Daire tarafından bozulduğu, bozma gerekçesinin ise 'sanık hakkında verilen cezada asgari oranda haksız tahrik uygulanması gerektiği gözetilmemesi' olduğu belirtildi.Dairenin verdiği bozma kararında 'isabetsizlik bulunmadığı' aktarılan kararda, bu nedenle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan itirazın reddine hükmedildiği ifade edildi.Daire, itirazın reddi kararını oy çokluğuyla aldı.Karar, dosyaya ilişkin karar verilmesi üzerine Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na gönderilecek.

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