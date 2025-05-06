https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/kremlin-putinin-zafer-gunu-ateskesiyle-ilgili-inisiyatifi-hala-guncel-1095964613.html

Kremlin: Putin'in Zafer Günü ateşkesiyle ilgili inisiyatifi hala güncel

Kremlin: Putin'in Zafer Günü ateşkesiyle ilgili inisiyatifi hala güncel

Sputnik Türkiye

8-11 Mayıs tarihlerinde geçerli 3 günlük ateşkes ilan eden Putin'in bu inisiyatifinin halen geçerli olduğunu kaydeden Peskov, Kiev'e uyarı mesajı da gönderdi. 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T13:34+0300

2025-05-06T13:34+0300

2025-05-06T13:41+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Nazilere karşı kazanılan Zafer'in 80. yıldönümü için aldığı 3 günlük geçici ateşkes inisiyatifinin hala güncel olduğunu söyledi. Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Peskov, "Putin'in Zafer'in 80. yıldönümünün kutlanacağı günlerde geçici ateşkes ilan edilmesine dair inisiyatifi güncel. Bununla ilgili talimatlar verildi" dedi.'Kiev saldırırsa, uygun yanıtı veririz'Peskov, Moskova'nın şimdiye dek Kiev'den ateşkese katılmaya hazır olduklarına dair herhangi bir açıklama duymadığını belirterek "Eğer Kiev saldırı girişimlerine devam ederse, Rusya Silahlı Kuvvetleri hemen uygun bir yanıt verir" uyarısını gönderdi.Kiev'in kapsamlı İHA saldırılarıyla tutumunu sergilemeye devam ettiğini belirten Peskov, "Kiev, silahlı faaliyetlerin devam etmesine odaklanmış durumda. Rusya'daki barışçıl altyapı tesislerine saldırı girişimlerini sürdürüyor. Rus hava savunma sistemleri etkili şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/ukraynalilar-zafer-gununu-kutlamak-icin-moldovaya-gidiyor-1095955072.html

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haberler, vladimir putin, rusya, moskova, kiev, rusya silahlı kuvvetleri, ateşkes, zafer günü, zafer günü geçidi