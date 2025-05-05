https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/chp-lideri-ozelin-kizinin-adresini-paylasti-supheli-trabzonda-gozaltina-alindi-1095940471.html

CHP lideri Özel'in kızının adresini paylaştı: Şüpheli Trabzon'da tutuklandı

CHP lideri Özel'in kızının adresini paylaştı: Şüpheli Trabzon'da tutuklandı

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik tehditlerde bulunan ve kızının adresini sosyal medyada paylaşan M.A., Trabzon'un Of ilçesinde gözaltına alındı. İçişleri... 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T23:24+0300

2025-05-05T23:24+0300

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve kızına yönelik tehditler savuran M.A. tutuklandı.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, zanlının sosyal medya hesaplarından Özel ve ailesine yönelik “Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur” gibi ifadelerle ağır tehditlerde bulunduğu tespit edildi.M.A.’nın yalnızca Özgür Özel’i hedef almakla kalmayıp, kızının açık adresini de sosyal medya platformlarında paylaşarak kişisel mahremiyeti ihlal ettiği belirtildi. Bu paylaşımlar kamuoyunda geniş tepki toplarken, Bakan Yerlikaya zanlının Of Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandığını sosyal medya hesabından duyurdu.'Of Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır'Sosyal medya hesabından 23 yaşındaki M.A. hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/ozgur-ozele-saldiran-selcuk-tengioglunun--kaldigi-otel-muhurlendi-1095940163.html

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