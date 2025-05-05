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CHP lideri Özel'in kızının adresini paylaştı: Şüpheli Trabzon'da tutuklandı
CHP lideri Özel'in kızının adresini paylaştı: Şüpheli Trabzon'da tutuklandı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik tehditlerde bulunan ve kızının adresini sosyal medyada paylaşan M.A., Trabzon'un Of ilçesinde gözaltına alındı. İçişleri... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve kızına yönelik tehditler savuran M.A. tutuklandı.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, zanlının sosyal medya hesaplarından Özel ve ailesine yönelik “Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur” gibi ifadelerle ağır tehditlerde bulunduğu tespit edildi.M.A.’nın yalnızca Özgür Özel’i hedef almakla kalmayıp, kızının açık adresini de sosyal medya platformlarında paylaşarak kişisel mahremiyeti ihlal ettiği belirtildi. Bu paylaşımlar kamuoyunda geniş tepki toplarken, Bakan Yerlikaya zanlının Of Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandığını sosyal medya hesabından duyurdu.'Of Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır'Sosyal medya hesabından 23 yaşındaki M.A. hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
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CHP lideri Özel'in kızının adresini paylaştı: Şüpheli Trabzon'da tutuklandı

23:24 05.05.2025 (güncellendi: 23:57 05.05.2025)
© AA / Abdullah GüçlüCHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© AA / Abdullah Güçlü
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik tehditlerde bulunan ve kızının adresini sosyal medyada paylaşan M.A., Trabzon'un Of ilçesinde gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya zanlının çıkarıldığı Of Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandığını sosyal medya hesabından duyurdu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve kızına yönelik tehditler savuran M.A. tutuklandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, zanlının sosyal medya hesaplarından Özel ve ailesine yönelik “Bu filmin sonu sizin sonunuz mezarlıkta olur” gibi ifadelerle ağır tehditlerde bulunduğu tespit edildi.
M.A.’nın yalnızca Özgür Özel’i hedef almakla kalmayıp, kızının açık adresini de sosyal medya platformlarında paylaşarak kişisel mahremiyeti ihlal ettiği belirtildi. Bu paylaşımlar kamuoyunda geniş tepki toplarken, Bakan Yerlikaya zanlının Of Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

'Of Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır'

Sosyal medya hesabından 23 yaşındaki M.A. hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalarda; Saldırgan S.T. adına açtığı sahte sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan M.A. adlı şüpheli şahıs tespit edilmiştir. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmada M.A. adlı şüpheli şahıs gözaltına alınmış, Of Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır.

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