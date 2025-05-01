https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/kademeli-emeklilik-ne-zaman-cikacak-cikacak-mi-milyonlarin-merak-ettigi-soruya-net-yanit-1095828541.html
Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, çıkacak mı? Milyonların merak ettiği soruya net yanıt
Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, çıkacak mı? Milyonların merak ettiği soruya net yanıt
Sputnik Türkiye
Kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili beklentiler sürüyor. Sorulara net cevap geldi.
2025-05-01T08:49+0300
2025-05-01T08:49+0300
2025-05-01T08:49+0300
yaşam
kademeli emeklilik
kademeli
eyt
emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)
emeklilik
emeklilik yaşı
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Emeklilikte kademeli geçiş düzenlemesini bekleyen milyonlarca çalışan umut etmeye devam ederken Hürriyet yazarı Noyan Doğan, konuyla ilgili okurlarından gelen soruları yanıtladı. EYT’nin bütçe ve sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin hâlâ tartışıldığını aktaran Doğan, konunun gündemde kalmaya devam ettiğini vurguladı. Noyan Doğan bugünkü yazısında "Biliyorum, milyonlarca çalışanın duymak istediği cevap bu değil ama durum şimdilik bu" ifadelerini kullandı.Mart ayında Meclis gündemine gelmiştiKademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili yeni yasa teklifi Mart ayında Meclis gündemine gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilikle ilgili yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı konusunda net konuşmuş ve kademeli emekliliğin gündemlerinde olmadığını belirtmişti.Bakan, “Emekli olabilmek için mevcut prim ve yıl şartları aynen devam edecek” diyerek beklentilere son noktayı koymuştu.Bakan Işıkhan'dan kademeli emeklilik açıklamasıBir televizyon programında konuşan Işıkhan, kademeli emeklilik konusunda herhangi bir mağduriyetin söz konusu olmadığını vurgulayarak şunları söylemişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/kademeli-emeklilik-icin-yeni-duzenleme-meclise-sunuldu-kademeli-emeklilik-cikacak-mi-1094585385.html
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kademeli emeklilik, kademeli emeklilik çıkacak mı, emeklilikte kademeli geçiş, vedat işıkhan kademeli emeklilik, 2025 emeklilik düzenlemeleri, eyt sonrası emeklilik sistemi, mecliste emeklilik teklifi
kademeli emeklilik, kademeli emeklilik çıkacak mı, emeklilikte kademeli geçiş, vedat işıkhan kademeli emeklilik, 2025 emeklilik düzenlemeleri, eyt sonrası emeklilik sistemi, mecliste emeklilik teklifi
Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, çıkacak mı? Milyonların merak ettiği soruya net yanıt
Kademeli emeklilik beklentisi gündemde kalmaya devam ederken Noyan Doğan, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Doğan, hükümetin gündeminde böyle bir düzenleme olmadığını belirtti. EYT’nin bütçe ve sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin hâlâ tartışıldığını aktaran Doğan merak edilen soruya cevap verdi.
Emeklilikte kademeli geçiş düzenlemesini bekleyen milyonlarca çalışan umut etmeye devam ederken Hürriyet yazarı Noyan Doğan, konuyla ilgili okurlarından gelen soruları yanıtladı. EYT’nin bütçe ve sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin hâlâ tartışıldığını aktaran Doğan, konunun gündemde kalmaya devam ettiğini vurguladı.
Noyan Doğan bugünkü yazısında "Biliyorum, milyonlarca çalışanın duymak istediği cevap bu değil ama durum şimdilik bu" ifadelerini kullandı.
Mart ayında Meclis gündemine gelmişti
Kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili yeni yasa teklifi Mart ayında Meclis gündemine gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilikle ilgili yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı konusunda net konuşmuş ve kademeli emekliliğin gündemlerinde olmadığını belirtmişti.
Bakan, “Emekli olabilmek için mevcut prim ve yıl şartları aynen devam edecek” diyerek beklentilere son noktayı koymuştu.
Bakan Işıkhan'dan kademeli emeklilik açıklaması
Bir televizyon programında konuşan Işıkhan, kademeli emeklilik konusunda herhangi bir mağduriyetin söz konusu olmadığını vurgulayarak şunları söylemişti:
“Önemli olan mevcut emeklilik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak. Biz, emeklilerimize maaşlarını düzenli ödeyebilmek ve sağlık hizmetlerini aksamadan sürdürebilmek için çalışıyoruz.”