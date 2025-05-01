Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, çıkacak mı? Milyonların merak ettiği soruya net yanıt

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Zekeriya Mete: 'Eski Türkiye daha özgürdü'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Maden Mühendisleri Odası Başkanı Yüksel: ‘Özelleştirmeler halka hiçbir fayda sağlamıyor’
09:08
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
19 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dr. Nahide Toksan: 'Hekim gereksiz yere zaman kaybına uğratılıyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Depremde kesintisiz iletişim için teknoloji üreten Türk girişim
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Pakistan-Hindistan gerilimi
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
ÖZEL HABER
Nasuh Mahruki: Depremlerde ölmek takdiri ilahi değil, takdiri siyasi
17:43
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Zekeriya Mete: ‘Bir ülke hukuku kadar güçlü ve zengindir'
18:17
17 dk
ÖZEL HABER
İş hayatında psikolojik erozyon: Sessiz istifa ve mobbing gerçeği
18:49
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
BÖLGENİN KALBİ
Terörsüz Türkiye hedefinde mardin, diyarbakır, batman halkı ne diyor?
19:09
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:30
5 dk
1 MAYIS ÖZEL
Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla 1 Mayıs Özel yayını
09:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
1 MAYIS ÖZEL
Geçmişten günümüze 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı
13:24
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DÜNYADA 1 MAYIS
1 Mayıs'ı tatil yapan ülkeler
14:28
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
1 MAYIS TAKSİM OLAYLARI
‘Kanlı 1 Mayıs’ın perde arkası
15:28
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Dünya ve Türkiye’de 1 Mayıs’ın olaylı tarihi
16:23
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/kademeli-emeklilik-ne-zaman-cikacak-cikacak-mi-milyonlarin-merak-ettigi-soruya-net-yanit-1095828541.html
Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, çıkacak mı? Milyonların merak ettiği soruya net yanıt
Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, çıkacak mı? Milyonların merak ettiği soruya net yanıt
Sputnik Türkiye
Kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili beklentiler sürüyor. Sorulara net cevap geldi.
2025-05-01T08:49+0300
2025-05-01T08:49+0300
yaşam
kademeli emeklilik
kademeli
eyt
emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)
emeklilik
emeklilik yaşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_33679cb2450ae30a275db647f9321e3b.jpg
Emeklilikte kademeli geçiş düzenlemesini bekleyen milyonlarca çalışan umut etmeye devam ederken Hürriyet yazarı Noyan Doğan, konuyla ilgili okurlarından gelen soruları yanıtladı. EYT’nin bütçe ve sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin hâlâ tartışıldığını aktaran Doğan, konunun gündemde kalmaya devam ettiğini vurguladı. Noyan Doğan bugünkü yazısında "Biliyorum, milyonlarca çalışanın duymak istediği cevap bu değil ama durum şimdilik bu" ifadelerini kullandı.Mart ayında Meclis gündemine gelmiştiKademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili yeni yasa teklifi Mart ayında Meclis gündemine gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilikle ilgili yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı konusunda net konuşmuş ve kademeli emekliliğin gündemlerinde olmadığını belirtmişti.Bakan, “Emekli olabilmek için mevcut prim ve yıl şartları aynen devam edecek” diyerek beklentilere son noktayı koymuştu.Bakan Işıkhan'dan kademeli emeklilik açıklamasıBir televizyon programında konuşan Işıkhan, kademeli emeklilik konusunda herhangi bir mağduriyetin söz konusu olmadığını vurgulayarak şunları söylemişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/kademeli-emeklilik-icin-yeni-duzenleme-meclise-sunuldu-kademeli-emeklilik-cikacak-mi-1094585385.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_730f067684c37c2ccff73f17329b96e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kademeli emeklilik, kademeli emeklilik çıkacak mı, emeklilikte kademeli geçiş, vedat işıkhan kademeli emeklilik, 2025 emeklilik düzenlemeleri, eyt sonrası emeklilik sistemi, mecliste emeklilik teklifi
kademeli emeklilik, kademeli emeklilik çıkacak mı, emeklilikte kademeli geçiş, vedat işıkhan kademeli emeklilik, 2025 emeklilik düzenlemeleri, eyt sonrası emeklilik sistemi, mecliste emeklilik teklifi

Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, çıkacak mı? Milyonların merak ettiği soruya net yanıt

08:49 01.05.2025
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2025
© AA
Abone ol
Kademeli emeklilik beklentisi gündemde kalmaya devam ederken Noyan Doğan, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Doğan, hükümetin gündeminde böyle bir düzenleme olmadığını belirtti. EYT’nin bütçe ve sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin hâlâ tartışıldığını aktaran Doğan merak edilen soruya cevap verdi.
Emeklilikte kademeli geçiş düzenlemesini bekleyen milyonlarca çalışan umut etmeye devam ederken Hürriyet yazarı Noyan Doğan, konuyla ilgili okurlarından gelen soruları yanıtladı. EYT’nin bütçe ve sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin hâlâ tartışıldığını aktaran Doğan, konunun gündemde kalmaya devam ettiğini vurguladı.
Noyan Doğan bugünkü yazısında "Biliyorum, milyonlarca çalışanın duymak istediği cevap bu değil ama durum şimdilik bu" ifadelerini kullandı.

Mart ayında Meclis gündemine gelmişti

Kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili yeni yasa teklifi Mart ayında Meclis gündemine gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilikle ilgili yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı konusunda net konuşmuş ve kademeli emekliliğin gündemlerinde olmadığını belirtmişti.

Bakan, “Emekli olabilmek için mevcut prim ve yıl şartları aynen devam edecek” diyerek beklentilere son noktayı koymuştu.

Bakan Işıkhan'dan kademeli emeklilik açıklaması

Bir televizyon programında konuşan Işıkhan, kademeli emeklilik konusunda herhangi bir mağduriyetin söz konusu olmadığını vurgulayarak şunları söylemişti:
“Önemli olan mevcut emeklilik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak. Biz, emeklilerimize maaşlarını düzenli ödeyebilmek ve sağlık hizmetlerini aksamadan sürdürebilmek için çalışıyoruz.”
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2025
EKONOMİ
Kademeli emeklilik için yeni düzenleme Meclis’e sunuldu: Kademeli emeklilik çıkacak mı?
17 Mart, 16:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала