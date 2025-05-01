https://anlatilaninotesi.com.tr/20250501/kademeli-emeklilik-ne-zaman-cikacak-cikacak-mi-milyonlarin-merak-ettigi-soruya-net-yanit-1095828541.html

Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, çıkacak mı? Milyonların merak ettiği soruya net yanıt

Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, çıkacak mı? Milyonların merak ettiği soruya net yanıt

Sputnik Türkiye

Kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili beklentiler sürüyor. Sorulara net cevap geldi.

2025-05-01T08:49+0300

2025-05-01T08:49+0300

2025-05-01T08:49+0300

yaşam

kademeli emeklilik

kademeli

eyt

emeklilikte yaşa takılanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği (eytsydd)

emeklilik

emeklilik yaşı

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Emeklilikte kademeli geçiş düzenlemesini bekleyen milyonlarca çalışan umut etmeye devam ederken Hürriyet yazarı Noyan Doğan, konuyla ilgili okurlarından gelen soruları yanıtladı. EYT’nin bütçe ve sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin hâlâ tartışıldığını aktaran Doğan, konunun gündemde kalmaya devam ettiğini vurguladı. Noyan Doğan bugünkü yazısında "Biliyorum, milyonlarca çalışanın duymak istediği cevap bu değil ama durum şimdilik bu" ifadelerini kullandı.Mart ayında Meclis gündemine gelmiştiKademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili yeni yasa teklifi Mart ayında Meclis gündemine gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilikle ilgili yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı konusunda net konuşmuş ve kademeli emekliliğin gündemlerinde olmadığını belirtmişti.Bakan, “Emekli olabilmek için mevcut prim ve yıl şartları aynen devam edecek” diyerek beklentilere son noktayı koymuştu.Bakan Işıkhan'dan kademeli emeklilik açıklamasıBir televizyon programında konuşan Işıkhan, kademeli emeklilik konusunda herhangi bir mağduriyetin söz konusu olmadığını vurgulayarak şunları söylemişti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250317/kademeli-emeklilik-icin-yeni-duzenleme-meclise-sunuldu-kademeli-emeklilik-cikacak-mi-1094585385.html

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