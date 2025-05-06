https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/jennifer-anistonin-evinde-korkulu-anlar-unlu-oyuncu-evdeyken-gozalti-yapildi-1095954450.html
Jennifer Aniston'ın evinde korkulu anlar: Ünlü oyuncu evdeyken gözaltı yapıldı
Jennifer Aniston'ın evinde korkulu anlar: Ünlü oyuncu evdeyken gözaltı yapıldı
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Jennifer Aniston’ın Bel-Air malikanesine araçla girmeye çalışan bir şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Olay sırasında... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T10:16+0300
2025-05-06T10:16+0300
2025-05-06T10:25+0300
yaşam
jennifer aniston
abd
haneye tecavüz
zorla eve girme
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Friends dizisinin yıldızı Jennifer Aniston'ın Bel-Air'deki 21 milyon dolarlık lüks evinde korku dolu bir olay yaşandı. 56 yaşındaki oyuncu, olay anında evdeyken 70’li yaşlarında olduğu belirtilen bir adam, öğleden sonra malikanenin kapısından aracıyla girerek mülk sınırlarını ihlal etti.ABD basına göre, şüpheli kişi Jennifer Aniston'ın güvenlik ekibi tarafından hızla yakalandı. Ekibin şüpheliyi eve ulaşmadan silah zoruyla durdurduğu ve polis gelene kadar kontrol altında tuttuğu bildirildi.Olayla ilgili açıklama yapan Los Angeles Polis Departmanı, polisin yerel saatle 12:20 sularında “hırsızlık şüphesi” üzerine adrese yönlendirildiğini ve şüphelinin aracını doğrudan konutun kapısından içeri sürdüğünü belirtti.Polis, Aniston'ın şüpheliyle yüz yüze gelmediğini belirterek ve zanlının verdiği ağır hasar nedeniyle tutuklanacağını söyledi. Aniston’ın ciddi şekilde etkilenip etkilenmediği açıklanmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/unlu-sanatci-yildiz-tilbenin-basi-dertte-herkesi-uyardi-1094849450.html
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jennifer aniston, abd, haneye tecavüz, zorla eve girme
jennifer aniston, abd, haneye tecavüz, zorla eve girme
Jennifer Aniston'ın evinde korkulu anlar: Ünlü oyuncu evdeyken gözaltı yapıldı
10:16 06.05.2025 (güncellendi: 10:25 06.05.2025)
Ünlü oyuncu Jennifer Aniston’ın Bel-Air malikanesine araçla girmeye çalışan bir şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Olay sırasında Aniston’ın evde olduğu öğrenildi.
Friends dizisinin yıldızı Jennifer Aniston'ın Bel-Air'deki 21 milyon dolarlık lüks evinde korku dolu bir olay yaşandı. 56 yaşındaki oyuncu, olay anında evdeyken 70’li yaşlarında olduğu belirtilen bir adam, öğleden sonra malikanenin kapısından aracıyla girerek mülk sınırlarını ihlal etti.
ABD basına göre, şüpheli kişi Jennifer Aniston'ın güvenlik ekibi tarafından hızla yakalandı. Ekibin şüpheliyi eve ulaşmadan silah zoruyla durdurduğu ve polis gelene kadar kontrol altında tuttuğu bildirildi.
Olayla ilgili açıklama yapan Los Angeles Polis Departmanı, polisin yerel saatle 12:20 sularında “hırsızlık şüphesi” üzerine adrese yönlendirildiğini ve şüphelinin aracını doğrudan konutun kapısından içeri sürdüğünü belirtti.
Polis, Aniston'ın şüpheliyle yüz yüze gelmediğini belirterek ve zanlının verdiği ağır hasar nedeniyle tutuklanacağını söyledi. Aniston’ın ciddi şekilde etkilenip etkilenmediği açıklanmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.