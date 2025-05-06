https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/jennifer-anistonin-evinde-korkulu-anlar-unlu-oyuncu-evdeyken-gozalti-yapildi-1095954450.html

Jennifer Aniston'ın evinde korkulu anlar: Ünlü oyuncu evdeyken gözaltı yapıldı

Jennifer Aniston'ın evinde korkulu anlar: Ünlü oyuncu evdeyken gözaltı yapıldı

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Jennifer Aniston’ın Bel-Air malikanesine araçla girmeye çalışan bir şüpheli, güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirildi. Olay sırasında... 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T10:16+0300

2025-05-06T10:16+0300

2025-05-06T10:25+0300

yaşam

jennifer aniston

abd

haneye tecavüz

zorla eve girme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/06/1095955254_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1c58dc4466cf07536958df52629d3fb6.jpg

Friends dizisinin yıldızı Jennifer Aniston'ın Bel-Air'deki 21 milyon dolarlık lüks evinde korku dolu bir olay yaşandı. 56 yaşındaki oyuncu, olay anında evdeyken 70’li yaşlarında olduğu belirtilen bir adam, öğleden sonra malikanenin kapısından aracıyla girerek mülk sınırlarını ihlal etti.ABD basına göre, şüpheli kişi Jennifer Aniston'ın güvenlik ekibi tarafından hızla yakalandı. Ekibin şüpheliyi eve ulaşmadan silah zoruyla durdurduğu ve polis gelene kadar kontrol altında tuttuğu bildirildi.Olayla ilgili açıklama yapan Los Angeles Polis Departmanı, polisin yerel saatle 12:20 sularında “hırsızlık şüphesi” üzerine adrese yönlendirildiğini ve şüphelinin aracını doğrudan konutun kapısından içeri sürdüğünü belirtti.Polis, Aniston'ın şüpheliyle yüz yüze gelmediğini belirterek ve zanlının verdiği ağır hasar nedeniyle tutuklanacağını söyledi. Aniston’ın ciddi şekilde etkilenip etkilenmediği açıklanmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/unlu-sanatci-yildiz-tilbenin-basi-dertte-herkesi-uyardi-1094849450.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jennifer aniston, abd, haneye tecavüz, zorla eve girme