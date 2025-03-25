https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/unlu-sanatci-yildiz-tilbenin-basi-dertte-herkesi-uyardi-1094849450.html

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'nin başı dertte: Herkesi uyardı

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'nin başı dertte: Herkesi uyardı

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, adına sosyal medyada açılan sahte hesaplara karşı harekete geçti. Tilbe'nin avukatı yasal işlem başlattıklarını belirtti. 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T15:51+0300

2025-03-25T15:51+0300

2025-03-25T15:51+0300

yaşam

yıldız tilbe

handan bakbak

sahte hesap

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/10/1054773902_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_048d8fc6c1aeeb70b08c761a83fa6d29.jpg

İsimlerini kullanarak ünlüler adına sahte hesap açanların sayısı artarken ünlü isimler de 'sahteleriyle' mücadele etmeye çalışıyor. Sahtecilerin bu sefer de hedefi şarkıcı Yıldız Tilbe oldu. Sosyal medyada kendi adına açılan sahte hesaplara karşı harekete geçen ünlü isim hayranlarını uyarırken, avukatı da bu kişilere karşı yasal işlem başlattıklarını duyurdu. Yıldız Tilbe'nin başı adına açılan mavi tikli sosyal medya hesaplarıyla dertte. Şarkıcı, sahte hesaplardan kendisi adına yapılan paylaşımlar için harekete geçti. Tilbe'nin avukatı Handan Bakbak bir açıklama yaparak bu kişilerle ilgili yasal başlattıklarını duyurdu. Apolitik, partiler üstü, dobra ve açık kalpli bir sanatçıdırAvukat Bakbak, "Kendisi adına açılmış birçok sahte hesapla ve manipülatif, kötü niyetli, hastalıklı klavye kullanıcıları ile yıllardır insani ve hukuki anlamda mücadele eden müvekkilimiz 7'den 70'e kamuya mal olmuş, toplumsal duyarlılığı olan, ülkemizin ve halkımızın güncel her türlü sorunları ve dertlerimizle ilgilenen ülkesine ve halkına sevdalı, manevi değerleri olan, inançlı ancak apolitik, partiler üstü, içten, dobra ve açık kalpli bir sanatçıdır." dedi. Mavi tıklı ama ona ait olmayan hesaplarTilbe'nin adını kullanan 'mavi tikli' ama Tilbe'ye ait olmayan hesaplar üzerinden yapılan paylaşımlar hakkında şarkıcının hayranlarını da uyaran Bakbak, "Kendisinin asla kabullenemeyeceği görüş ve düşünceleri, duyguları, beyanları paylaşan, bazı kişi ve isimleri kullanarak öfke ve nefret duyguları uyandırmaya çalışan kişilerce sosyal medya mecralarında yapılan tuhaf, uygunsuz bir o kadar da gerçek dışı, ünlü sanatçının tarafından sadır olmayan paylaşımlar için ivedilikle şikâyet ve müstenit yasal işlemleri başlattığımızı, bu paylaşımlara kesinlikle itibar etmemenizi, bunlara karşı herhangi bir cevabı paylaşımda bulunmamanızı" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250213/yuzunde-yaniklar-olusan-yildiz-tilbe-sac-boyasi-gercegini-acikladi-1093627933.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yıldız tilbe, handan bakbak, sahte hesap