https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/bakanlik-hileli-gida-listesini-acikladi-cok-sayida-bal-ve-zeytinyagi-markasi-ifsa-edildi-37-urun-1095952227.html
Bakanlık hileli gıda listesini açıkladı: Çok sayıda bal ve zeytinyağı markası ifşa edildi, 37 ürün tek tek sıralandı
Bakanlık hileli gıda listesini açıkladı: Çok sayıda bal ve zeytinyağı markası ifşa edildi, 37 ürün tek tek sıralandı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı açıklamayla, taklit ve tağşiş yapılan 37 ürünlük yeni listeyi kamuoyuyla paylaştı. Listede, tüketiciyi... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T09:39+0300
2025-05-06T09:39+0300
2025-05-06T09:39+0300
türki̇ye
tarım ve orman bakanlığı
bal
zeytinyağı
taklit
taklit ürün
taklit tağşiş listesi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, düzenli olarak yaptığı denetimlerin son turunu tamamladı ve 5 Mayıs 2025 tarihinde yeni bir taklit-tağşiş listesi yayınladı. Bal ve zeytinyağı kategorilerinde yoğunlaşan listede toplam 37 sahte ürün bulundu.Balda glikoz şurubu hilesiAnkara Akyurt merkezli Vahit Yıldız Balsu adlı firmaya ait çok sayıda markanın süzme çiçek balı adı altında glikoz şurubu içerdiği tespit edildi. Bu markalar arasında “Haskaymak”, “Erzincan Birlik Bal”, “Pervari Sepeti”, “Köseoğlu Bal”, “Arıcızade”, “Abalı” ve “Vitamel” bulunuyor.Ayrıca Aydın Köşk’te faaliyet gösteren Öztürk Gıda isimli şirketin de çiçek balında benzer tağşiş tespit edildi.Zeytinyağında tohum yağı skandalıEn dikkat çeken hilelerden biri de natürel sızma zeytinyağı etiketiyle satılan ürünlerde kanola ve pamuk yağı gibi tohum yağlarının karıştırılması oldu.Bu hileli ürünlerde başlıca firmalar:Zeytinyağı ürünlerinde yalnızca tohum yağı değil, ayrıca daha düşük kalite yağ karışımlarının da kullanıldığı raporlandı.
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tarım ve orman bakanlığı, bal, zeytinyağı, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi
tarım ve orman bakanlığı, bal, zeytinyağı, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi
Bakanlık hileli gıda listesini açıkladı: Çok sayıda bal ve zeytinyağı markası ifşa edildi, 37 ürün tek tek sıralandı
Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı açıklamayla, taklit ve tağşiş yapılan 37 ürünlük yeni listeyi kamuoyuyla paylaştı. Listede, tüketiciyi aldatan ve sağlığı tehdit eden sahte bal ve zeytinyağı ürünleri dikkat çekti. Hileli markalar bir kez daha ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, düzenli olarak yaptığı denetimlerin son turunu tamamladı ve 5 Mayıs 2025 tarihinde yeni bir taklit-tağşiş listesi yayınladı. Bal ve zeytinyağı kategorilerinde yoğunlaşan listede toplam 37 sahte ürün bulundu.
Balda glikoz şurubu hilesi
Ankara Akyurt merkezli Vahit Yıldız Balsu adlı firmaya ait çok sayıda markanın süzme çiçek balı adı altında glikoz şurubu içerdiği tespit edildi. Bu markalar arasında “Haskaymak”, “Erzincan Birlik Bal”, “Pervari Sepeti”, “Köseoğlu Bal”, “Arıcızade”, “Abalı” ve “Vitamel” bulunuyor.
Ayrıca Aydın Köşk’te faaliyet gösteren Öztürk Gıda isimli şirketin de çiçek balında benzer tağşiş tespit edildi.
Zeytinyağında tohum yağı skandalı
En dikkat çeken hilelerden biri de natürel sızma zeytinyağı etiketiyle satılan ürünlerde kanola ve pamuk yağı gibi tohum yağlarının karıştırılması oldu.
Bu hileli ürünlerde başlıca firmalar:
Özdeğirmenciler Gıda
(Gaziemir, İzmir)
Zeynare Gıda
(Efeler, Aydın)
Hilal Hayvansal Ürünler
(Bayındır, İzmir)
Nurettin Kemer - Ege Tadım
ve Tuncay Eroğlu
(Köşk, Aydın)
Zeytinyağı ürünlerinde yalnızca tohum yağı değil, ayrıca daha düşük kalite yağ karışımlarının da kullanıldığı raporlandı.