Bakanlık hileli gıda listesini açıkladı: Çok sayıda bal ve zeytinyağı markası ifşa edildi, 37 ürün tek tek sıralandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e ‘geçmiş olsun’ mesajı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Doç. Dr. Oğuz Demir: ‘Enflasyonla mücadelede toplumsal bir mutabakatın sağlanması gerek’
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Selvi Boylum Al Yazmalım','Kibar Feyzo' gibi birçok ünlü filmin mimarıydı...
12:10
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Depremleri cep telefonlarına erken haber vermek için kullanılan program
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Fikirlerin gücü: Karl Marx ve devrim
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Ahmed eş-Şara silahlı grupları kontrol edemiyor gibi gözüküyor'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Trump: ‘Avrupa liderleri Putin’i aramamı rica ediyor’
17:40
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Oğuz Demir: ‘Enflasyonla mücadelede toplumsal bir mutabakatın sağlanması gerek’
17:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
Baharın ayak sesi Hıdırellez inanışları
18:17
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kıbrıs’taki Külliye açılışı sonrası havalimanında gerginlik iddiası
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Saldırganın MASAK ve HTS kayıtları araştırılıyor
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
14 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
12:10
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
18:10
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/bakanlik-hileli-gida-listesini-acikladi-cok-sayida-bal-ve-zeytinyagi-markasi-ifsa-edildi-37-urun-1095952227.html
Bakanlık hileli gıda listesini açıkladı: Çok sayıda bal ve zeytinyağı markası ifşa edildi, 37 ürün tek tek sıralandı
Bakanlık hileli gıda listesini açıkladı: Çok sayıda bal ve zeytinyağı markası ifşa edildi, 37 ürün tek tek sıralandı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı açıklamayla, taklit ve tağşiş yapılan 37 ürünlük yeni listeyi kamuoyuyla paylaştı. Listede, tüketiciyi... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T09:39+0300
2025-05-06T09:39+0300
türki̇ye
tarım ve orman bakanlığı
bal
zeytinyağı
taklit
taklit ürün
taklit tağşiş listesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1b/1074067509_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_183bfc32da28b4ab5944fc31ec46d1d6.jpg
Tarım ve Orman Bakanlığı, düzenli olarak yaptığı denetimlerin son turunu tamamladı ve 5 Mayıs 2025 tarihinde yeni bir taklit-tağşiş listesi yayınladı. Bal ve zeytinyağı kategorilerinde yoğunlaşan listede toplam 37 sahte ürün bulundu.Balda glikoz şurubu hilesiAnkara Akyurt merkezli Vahit Yıldız Balsu adlı firmaya ait çok sayıda markanın süzme çiçek balı adı altında glikoz şurubu içerdiği tespit edildi. Bu markalar arasında “Haskaymak”, “Erzincan Birlik Bal”, “Pervari Sepeti”, “Köseoğlu Bal”, “Arıcızade”, “Abalı” ve “Vitamel” bulunuyor.Ayrıca Aydın Köşk’te faaliyet gösteren Öztürk Gıda isimli şirketin de çiçek balında benzer tağşiş tespit edildi.Zeytinyağında tohum yağı skandalıEn dikkat çeken hilelerden biri de natürel sızma zeytinyağı etiketiyle satılan ürünlerde kanola ve pamuk yağı gibi tohum yağlarının karıştırılması oldu.Bu hileli ürünlerde başlıca firmalar:Zeytinyağı ürünlerinde yalnızca tohum yağı değil, ayrıca daha düşük kalite yağ karışımlarının da kullanıldığı raporlandı.
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1b/1074067509_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_82987e003a6588da676ad5fc0a6876b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tarım ve orman bakanlığı, bal, zeytinyağı, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi
tarım ve orman bakanlığı, bal, zeytinyağı, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi

Bakanlık hileli gıda listesini açıkladı: Çok sayıda bal ve zeytinyağı markası ifşa edildi, 37 ürün tek tek sıralandı

09:39 06.05.2025
© AABal
Bal - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© AA
Abone ol
Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı açıklamayla, taklit ve tağşiş yapılan 37 ürünlük yeni listeyi kamuoyuyla paylaştı. Listede, tüketiciyi aldatan ve sağlığı tehdit eden sahte bal ve zeytinyağı ürünleri dikkat çekti. Hileli markalar bir kez daha ifşa edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, düzenli olarak yaptığı denetimlerin son turunu tamamladı ve 5 Mayıs 2025 tarihinde yeni bir taklit-tağşiş listesi yayınladı. Bal ve zeytinyağı kategorilerinde yoğunlaşan listede toplam 37 sahte ürün bulundu.

Balda glikoz şurubu hilesi

Ankara Akyurt merkezli Vahit Yıldız Balsu adlı firmaya ait çok sayıda markanın süzme çiçek balı adı altında glikoz şurubu içerdiği tespit edildi. Bu markalar arasında “Haskaymak”, “Erzincan Birlik Bal”, “Pervari Sepeti”, “Köseoğlu Bal”, “Arıcızade”, “Abalı” ve “Vitamel” bulunuyor.
Ayrıca Aydın Köşk’te faaliyet gösteren Öztürk Gıda isimli şirketin de çiçek balında benzer tağşiş tespit edildi.

Zeytinyağında tohum yağı skandalı

En dikkat çeken hilelerden biri de natürel sızma zeytinyağı etiketiyle satılan ürünlerde kanola ve pamuk yağı gibi tohum yağlarının karıştırılması oldu.
Bu hileli ürünlerde başlıca firmalar:
Özdeğirmenciler Gıda (Gaziemir, İzmir)
Zeynare Gıda (Efeler, Aydın)
SSC Grup (Selçuk, İzmir)
Hilal Hayvansal Ürünler (Bayındır, İzmir)
Nurettin Kemer - Ege Tadım ve Tuncay Eroğlu (Köşk, Aydın)
Zeytinyağı ürünlerinde yalnızca tohum yağı değil, ayrıca daha düşük kalite yağ karışımlarının da kullanıldığı raporlandı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала