https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/bakanlik-hileli-gida-listesini-acikladi-cok-sayida-bal-ve-zeytinyagi-markasi-ifsa-edildi-37-urun-1095952227.html

Bakanlık hileli gıda listesini açıkladı: Çok sayıda bal ve zeytinyağı markası ifşa edildi, 37 ürün tek tek sıralandı

Bakanlık hileli gıda listesini açıkladı: Çok sayıda bal ve zeytinyağı markası ifşa edildi, 37 ürün tek tek sıralandı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, 5 Mayıs 2025 tarihinde yaptığı açıklamayla, taklit ve tağşiş yapılan 37 ürünlük yeni listeyi kamuoyuyla paylaştı. Listede, tüketiciyi... 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T09:39+0300

2025-05-06T09:39+0300

2025-05-06T09:39+0300

türki̇ye

tarım ve orman bakanlığı

bal

zeytinyağı

taklit

taklit ürün

taklit tağşiş listesi

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Tarım ve Orman Bakanlığı, düzenli olarak yaptığı denetimlerin son turunu tamamladı ve 5 Mayıs 2025 tarihinde yeni bir taklit-tağşiş listesi yayınladı. Bal ve zeytinyağı kategorilerinde yoğunlaşan listede toplam 37 sahte ürün bulundu.Balda glikoz şurubu hilesiAnkara Akyurt merkezli Vahit Yıldız Balsu adlı firmaya ait çok sayıda markanın süzme çiçek balı adı altında glikoz şurubu içerdiği tespit edildi. Bu markalar arasında “Haskaymak”, “Erzincan Birlik Bal”, “Pervari Sepeti”, “Köseoğlu Bal”, “Arıcızade”, “Abalı” ve “Vitamel” bulunuyor.Ayrıca Aydın Köşk’te faaliyet gösteren Öztürk Gıda isimli şirketin de çiçek balında benzer tağşiş tespit edildi.Zeytinyağında tohum yağı skandalıEn dikkat çeken hilelerden biri de natürel sızma zeytinyağı etiketiyle satılan ürünlerde kanola ve pamuk yağı gibi tohum yağlarının karıştırılması oldu.Bu hileli ürünlerde başlıca firmalar:Zeytinyağı ürünlerinde yalnızca tohum yağı değil, ayrıca daha düşük kalite yağ karışımlarının da kullanıldığı raporlandı.

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tarım ve orman bakanlığı, bal, zeytinyağı, taklit, taklit ürün, taklit tağşiş listesi