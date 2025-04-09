https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/sampiyonlar-liginde-gecenin-sonuclari-sasirtti-arsenal-real-madridi-3-0-yendi-inter-ise-almanyada-1095235515.html

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şaşırttı: Arsenal, Real Madrid'i 3-0 yendi, Inter ise Almanya'da kazandı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şaşırttı: Arsenal, Real Madrid'i 3-0 yendi, Inter ise Almanya'da kazandı

Sputnik Türkiye

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları futbolseverleri şaşırttı. Arsenal, sahasında Real Madrid'i 3-0 yenerek tarihi bir galibiyet alırken Declan Rice iki... 09.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-09T00:27+0300

2025-04-09T00:27+0300

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spor

declan rice

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Arsenal, Real Madrid'i 3-0 yenerek tarihi bir galibiyet alırken, Inter de Bayern Münih'i 2-1 mağlup etti.Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadelede Arsenal, İspanyol devi Real Madrid'i farklı yendi. Declan Rice 58. ve 70. dakikalarda iki muhteşem frikik golüne imza atarak UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme turunda 2 frikik golü atan ilk oyuncu oldu. Merino 75. dakikada skoru 3-0'a taşıyan golü kaydetti. Real Madrid'de forma giyen genç yıldız Arda Güler kadroda yer almasına rağmen süre bulamadı.Allianz Arena'da oynanan diğer çeyrek final mücadelesinde ise Lautaro Martinez 38. dakikada attığı golle Inter'i öne geçirdi. Thomas Müller 85. dakikada Bayern'e eşitliği getirse de, Davide Frattesi Inter'e galibiyeti getiren golü attı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ise maçın tamamında sahada kaldı.

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