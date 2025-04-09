Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şaşırttı: Arsenal, Real Madrid'i 3-0 yendi, Inter ise Almanya'da kazandı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Yükseköğretim Kurulu'ndan boykot ihtarı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
2025’te en az 71 kadın öldürüldü
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ömer Fethi Gürer: 'Bu yıl 111 traktör ve 2937 tarla icra yoluyla satışa çıkarıldı'
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gökhan Şirin: 'Spor, saygı çerçevesinde olmalı'
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
CHP Kurultayı'nda neler yaşandı?
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'ın gümrük politikası ve Çin'in yanıtı
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
TARİHTE BUGÜN
‘Yeniden doğan’ bir dâhi: Pablo Picasso
17:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ömer Fethi Gürer: ‘Türkiye'de 21 üründe arz açığı var'
18:14
18 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Cem Gürdeniz: Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa oldu
18:38
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
SESLİ HABER
ABD’nin Epstein dostu Türkiye Büyükelçisi adayı: Kırbaç yeterli olduğunda...
19:17
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Gazeteci Cerit: CHP dış politikada yüzünü ABD'ye dönecek gözüküyor
19:37
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/sampiyonlar-liginde-gecenin-sonuclari-sasirtti-arsenal-real-madridi-3-0-yendi-inter-ise-almanyada-1095235515.html
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şaşırttı: Arsenal, Real Madrid'i 3-0 yendi, Inter ise Almanya'da kazandı
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şaşırttı: Arsenal, Real Madrid'i 3-0 yendi, Inter ise Almanya'da kazandı
Sputnik Türkiye
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları futbolseverleri şaşırttı. Arsenal, sahasında Real Madrid'i 3-0 yenerek tarihi bir galibiyet alırken Declan Rice iki... 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T00:27+0300
2025-04-09T00:27+0300
spor
declan rice
hakan çalhanoğlu
arsenal
real madrid
inter
futbol
futbol maçı
uefa şampiyonlar ligi
şampiyonlar ligi kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/09/1095235341_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_78c158062aaf9f15f607535b6b73bbcc.jpg
Arsenal, Real Madrid'i 3-0 yenerek tarihi bir galibiyet alırken, Inter de Bayern Münih'i 2-1 mağlup etti.Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadelede Arsenal, İspanyol devi Real Madrid'i farklı yendi. Declan Rice 58. ve 70. dakikalarda iki muhteşem frikik golüne imza atarak UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme turunda 2 frikik golü atan ilk oyuncu oldu. Merino 75. dakikada skoru 3-0'a taşıyan golü kaydetti. Real Madrid'de forma giyen genç yıldız Arda Güler kadroda yer almasına rağmen süre bulamadı.Allianz Arena'da oynanan diğer çeyrek final mücadelesinde ise Lautaro Martinez 38. dakikada attığı golle Inter'i öne geçirdi. Thomas Müller 85. dakikada Bayern'e eşitliği getirse de, Davide Frattesi Inter'e galibiyeti getiren golü attı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ise maçın tamamında sahada kaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250408/ingiliz-kulupleri-victor-osimhen-icin-harekete-gecti-mikel-obi-ve-rio-ferdinand-transfer-cagrisi-1095234235.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/09/1095235341_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_873fdea1467a2ea3d44439fd1d2a7561.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
declan rice, hakan çalhanoğlu, arsenal, real madrid, inter, futbol, futbol maçı, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası
declan rice, hakan çalhanoğlu, arsenal, real madrid, inter, futbol, futbol maçı, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şaşırttı: Arsenal, Real Madrid'i 3-0 yendi, Inter ise Almanya'da kazandı

00:27 09.04.2025
© AA / Jose HernandezŞampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2025
© AA / Jose Hernandez
Abone ol
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları futbolseverleri şaşırttı. Arsenal, sahasında Real Madrid'i 3-0 yenerek tarihi bir galibiyet alırken Declan Rice iki frikik golüne imza attı. Inter ise Bayern Münih'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek avantaj yakaladı. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu maçta forma giyerken Real Madrid'de Arda Güler oynamadı.
Arsenal, Real Madrid'i 3-0 yenerek tarihi bir galibiyet alırken, Inter de Bayern Münih'i 2-1 mağlup etti.
Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadelede Arsenal, İspanyol devi Real Madrid'i farklı yendi. Declan Rice 58. ve 70. dakikalarda iki muhteşem frikik golüne imza atarak UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme turunda 2 frikik golü atan ilk oyuncu oldu. Merino 75. dakikada skoru 3-0'a taşıyan golü kaydetti. Real Madrid'de forma giyen genç yıldız Arda Güler kadroda yer almasına rağmen süre bulamadı.
Allianz Arena'da oynanan diğer çeyrek final mücadelesinde ise Lautaro Martinez 38. dakikada attığı golle Inter'i öne geçirdi. Thomas Müller 85. dakikada Bayern'e eşitliği getirse de, Davide Frattesi Inter'e galibiyeti getiren golü attı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ise maçın tamamında sahada kaldı.
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2025
SPOR
İngiliz kulüpleri, Victor Osimhen için harekete geçti: Mikel Obi ve Rio Ferdinand transfer çağrısı yaptı
Dün, 22:19
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала