https://anlatilaninotesi.com.tr/20250409/sampiyonlar-liginde-gecenin-sonuclari-sasirtti-arsenal-real-madridi-3-0-yendi-inter-ise-almanyada-1095235515.html
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şaşırttı: Arsenal, Real Madrid'i 3-0 yendi, Inter ise Almanya'da kazandı
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şaşırttı: Arsenal, Real Madrid'i 3-0 yendi, Inter ise Almanya'da kazandı
Sputnik Türkiye
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları futbolseverleri şaşırttı. Arsenal, sahasında Real Madrid'i 3-0 yenerek tarihi bir galibiyet alırken Declan Rice iki... 09.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-09T00:27+0300
2025-04-09T00:27+0300
2025-04-09T00:27+0300
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Arsenal, Real Madrid'i 3-0 yenerek tarihi bir galibiyet alırken, Inter de Bayern Münih'i 2-1 mağlup etti.Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadelede Arsenal, İspanyol devi Real Madrid'i farklı yendi. Declan Rice 58. ve 70. dakikalarda iki muhteşem frikik golüne imza atarak UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme turunda 2 frikik golü atan ilk oyuncu oldu. Merino 75. dakikada skoru 3-0'a taşıyan golü kaydetti. Real Madrid'de forma giyen genç yıldız Arda Güler kadroda yer almasına rağmen süre bulamadı.Allianz Arena'da oynanan diğer çeyrek final mücadelesinde ise Lautaro Martinez 38. dakikada attığı golle Inter'i öne geçirdi. Thomas Müller 85. dakikada Bayern'e eşitliği getirse de, Davide Frattesi Inter'e galibiyeti getiren golü attı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ise maçın tamamında sahada kaldı.
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declan rice, hakan çalhanoğlu, arsenal, real madrid, inter, futbol, futbol maçı, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası
declan rice, hakan çalhanoğlu, arsenal, real madrid, inter, futbol, futbol maçı, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları şaşırttı: Arsenal, Real Madrid'i 3-0 yendi, Inter ise Almanya'da kazandı
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları futbolseverleri şaşırttı. Arsenal, sahasında Real Madrid'i 3-0 yenerek tarihi bir galibiyet alırken Declan Rice iki frikik golüne imza attı. Inter ise Bayern Münih'i deplasmanda 2-1 mağlup ederek avantaj yakaladı. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu maçta forma giyerken Real Madrid'de Arda Güler oynamadı.
Arsenal, Real Madrid'i 3-0 yenerek tarihi bir galibiyet alırken, Inter de Bayern Münih'i 2-1 mağlup etti.
Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadelede Arsenal, İspanyol devi Real Madrid'i farklı yendi. Declan Rice 58. ve 70. dakikalarda iki muhteşem frikik golüne imza atarak UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bir eleme turunda 2 frikik golü atan ilk oyuncu oldu. Merino 75. dakikada skoru 3-0'a taşıyan golü kaydetti. Real Madrid'de forma giyen genç yıldız Arda Güler kadroda yer almasına rağmen süre bulamadı.
Allianz Arena'da oynanan diğer çeyrek final mücadelesinde ise Lautaro Martinez 38. dakikada attığı golle Inter'i öne geçirdi. Thomas Müller 85. dakikada Bayern'e eşitliği getirse de, Davide Frattesi Inter'e galibiyeti getiren golü attı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ise maçın tamamında sahada kaldı.