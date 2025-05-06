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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/ingiltere-ulkeye-saldirilmasi-durumunda-uygulanacak-eylem-planini-guncelliyor-1095965086.html
İngiltere, ülkeye saldırılması durumunda uygulanacak eylem planını güncelliyor
İngiltere, ülkeye saldırılması durumunda uygulanacak eylem planını güncelliyor
Sputnik Türkiye
İngiltere yönetiminin, ülkenin saldırıya uğraması ihtimaline karşı eylem planını güncellemek için çalışmalar başlattığı bildirildi. 06.05.2025, Sputnik Türkiye
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birleşik krallık
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Telegraph gazetesinin aktardığına göre, İngiliz yetkililerinden 20 yıllık acil durum planını güncellemeleri istendi.Güncellemenin, İngiltere’nin savaşa hazır olmadığı yönündeki endişeler bağlamında gerçekleşeceği kaydedilen haberde şu ifadelere yer verildi:Güncellenen planın, İngiltere’nin nükleer olmayan füzelerle, nükleer savaş başlıklarıyla vurulduğu veya siber saldırılara maruz kaldığı ilk gün senaryolarını içereceği belirtilirken belgenin muhtemelen kamuya açıklanmayacağı kaydedilirken şu eklendi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/dhcdeki-bir-yerlesim-merkezi-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1095963727.html
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i̇ngiltere, birleşik krallık, eylem planı
i̇ngiltere, birleşik krallık, eylem planı

İngiltere, ülkeye saldırılması durumunda uygulanacak eylem planını güncelliyor

13:44 06.05.2025
© Sputnik / Vladimir Rodionov / Multimedya arşivine gidinBüyük Britanya Bayrağı
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İngiltere yönetiminin, ülkenin saldırıya uğraması ihtimaline karşı eylem planını güncellemek için çalışmalar başlattığı bildirildi.
Telegraph gazetesinin aktardığına göre, İngiliz yetkililerinden 20 yıllık acil durum planını güncellemeleri istendi.
Güncellemenin, İngiltere’nin savaşa hazır olmadığı yönündeki endişeler bağlamında gerçekleşeceği kaydedilen haberde şu ifadelere yer verildi:
Gizli ‘iç savunma planının’ güncellenmiş versiyonu, düşman bir yabancı ülke tarafından Birleşik Krallık anakarasına yapılacak bir saldırıdan sonraki ilk günlerin stratejisini belirleyecek. Gizli dosya, kabine ve kraliyet ailesini korumak için sığınakların (kullanılması), kamu yayıncılığı ve kaynakların stoklanması da dahil olmak üzere hükümetin bir savaş ilanına nasıl yanıt vermesi gerektiğini belirleyecek.
Güncellenen planın, İngiltere’nin nükleer olmayan füzelerle, nükleer savaş başlıklarıyla vurulduğu veya siber saldırılara maruz kaldığı ilk gün senaryolarını içereceği belirtilirken belgenin muhtemelen kamuya açıklanmayacağı kaydedilirken şu eklendi:
Plan... Başbakan ve Bakanlar Kurulu'na savaş zamanında hükümeti nasıl yöneteceklerini ve Downing Street'teki ya da Londra dışındaki sığınağı ne zaman kullanmaları gerektiğini söyleyecek.
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