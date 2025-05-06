İngiltere, ülkeye saldırılması durumunda uygulanacak eylem planını güncelliyor

Gizli ‘iç savunma planının’ güncellenmiş versiyonu, düşman bir yabancı ülke tarafından Birleşik Krallık anakarasına yapılacak bir saldırıdan sonraki ilk günlerin stratejisini belirleyecek. Gizli dosya, kabine ve kraliyet ailesini korumak için sığınakların (kullanılması), kamu yayıncılığı ve kaynakların stoklanması da dahil olmak üzere hükümetin bir savaş ilanına nasıl yanıt vermesi gerektiğini belirleyecek.