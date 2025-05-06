https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/dhcdeki-bir-yerlesim-merkezi-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1095963727.html

DHC’deki bir yerleşim merkezi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

DHC’deki bir yerleşim merkezi daha Rus ordusunun kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Lısovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini... 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T13:14+0300

2025-05-06T13:14+0300

2025-05-06T13:13+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

donetsk halk cumhuriyeti

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Rusya Savunma Bakanığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatının gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rus ordusuna bağlı 'Tsentr' (Merkez) Askeri Grubu birlikleri aktif eylemler sayesinde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) Lısovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Rus birlikler cephe boyunca ilerlemeye devam ederken Ukraynalı silahlı oluşumların verdiği kayıp 1425 asker, iki tank ve 20 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 151 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üsleri altyapısı, İHA imalat atölyesi, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 4 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 202 uçak tipi İHA engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/abddeki-askeri-propaganda-unlu-gazeteci-carlsonu-dehsete-dusurdu---1095946766.html

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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, donetsk halk cumhuriyeti