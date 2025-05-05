https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/hint-basini-hindistan-chenab-nehrinden-pakistana-su-akisini-kesti-1095920933.html

Hint basını öne sürdü: Hindistan, Chenab Nehri'nden Pakistan'a su akışını kesti

Hint basını öne sürdü: Hindistan, Chenab Nehri'nden Pakistan'a su akışını kesti

Sputnik Türkiye

Hint basınına göre Hindistan, Chenab Nehri üzerindeki Baglihar Barajı'ndan Pakistan'a su akışının durdurulduğu iddia edildi. 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T11:05+0300

2025-05-05T11:05+0300

2025-05-05T11:10+0300

dünya

cammu keşmir

yeni delhi

pakistan

hindistan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/05/1095921058_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1baa94c5dc3dff43ce41632c601da853.jpg

Cammu Keşmir'deki terör saldırısının ardından Pakistan ile 1960'ta imzalanan İndus Suları Anlaşması'nı askıya alan Hindistan'dan yeni bir hamle geldi. Konuyla ilgili Hint basınına yansıyan iddialara göre, Hindistan'ın, Chenab Nehri üzerindeki Baglihar Barajı'ndan Pakistan'a su akışını durdurduğunu belirtti.Haberde Hindistan'ın ayrıca Jhelum Nehri üzerindeki Kişanganga Barajı'ndan da su akışını kesmeyi planladığı öne sürüldü.Pahalgam'daki terör saldırısıHindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiğini" belirten Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250430/dujarric-bm-genel-sekreteri-guterres-hindistan-ve-pakistana-yardim-teklifi-sundu-1095792463.html

cammu keşmir

yeni delhi

pakistan

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cammu keşmir, yeni delhi, pakistan, hindistan