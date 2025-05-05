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Hint basını öne sürdü: Hindistan, Chenab Nehri'nden Pakistan'a su akışını kesti
Hint basını öne sürdü: Hindistan, Chenab Nehri'nden Pakistan'a su akışını kesti
Sputnik Türkiye
Hint basınına göre Hindistan, Chenab Nehri üzerindeki Baglihar Barajı'ndan Pakistan'a su akışının durdurulduğu iddia edildi. 05.05.2025, Sputnik Türkiye
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Cammu Keşmir'deki terör saldırısının ardından Pakistan ile 1960'ta imzalanan İndus Suları Anlaşması'nı askıya alan Hindistan'dan yeni bir hamle geldi. Konuyla ilgili Hint basınına yansıyan iddialara göre, Hindistan'ın, Chenab Nehri üzerindeki Baglihar Barajı'ndan Pakistan'a su akışını durdurduğunu belirtti.Haberde Hindistan'ın ayrıca Jhelum Nehri üzerindeki Kişanganga Barajı'ndan da su akışını kesmeyi planladığı öne sürüldü.Pahalgam'daki terör saldırısıHindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiğini" belirten Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.
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cammu keşmir, yeni delhi, pakistan, hindistan

Hint basını öne sürdü: Hindistan, Chenab Nehri'nden Pakistan'a su akışını kesti

11:05 05.05.2025 (güncellendi: 11:10 05.05.2025)
© AP Photo / Channi AnandHint basını: Hindistan, Chenab Nehri'nden Pakistan'a su akışını kesti
Hint basını: Hindistan, Chenab Nehri'nden Pakistan'a su akışını kesti - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
© AP Photo / Channi Anand
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Hint basınına göre Hindistan, Chenab Nehri üzerindeki Baglihar Barajı'ndan Pakistan'a su akışının durdurulduğu iddia edildi.
Cammu Keşmir'deki terör saldırısının ardından Pakistan ile 1960'ta imzalanan İndus Suları Anlaşması'nı askıya alan Hindistan'dan yeni bir hamle geldi. Konuyla ilgili Hint basınına yansıyan iddialara göre, Hindistan'ın, Chenab Nehri üzerindeki Baglihar Barajı'ndan Pakistan'a su akışını durdurduğunu belirtti.
Haberde Hindistan'ın ayrıca Jhelum Nehri üzerindeki Kişanganga Barajı'ndan da su akışını kesmeyi planladığı öne sürüldü.

Pahalgam'daki terör saldırısı

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.
Saldırıyı düzenleyenlerin "Pakistan'dan geldiğini" belirten Hindistan, "İndus Suları Anlaşması"nı askıya almış, Yeni Delhi'de görevli Pakistanlı müsteşarların bir hafta içinde ülkeyi terk etmelerini istemiş ve Pakistan vatandaşlarına yönelik vize hizmetlerinin askıya alındığını, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini duyurmuştu.
Pakistan, suçlamaları reddederek Hindistan'ın İslamabad'daki diplomatik personel sayısına sınırlama getirmiş, "İndus Suları Anlaşması"nın dışına çıkılarak nehirlere yapılacak müdahaleleri "savaş nedeni" sayacağını ilan etmiş, Hindistan ile her türlü ticareti askıya almış ve hava sahasını kapatmıştı.
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