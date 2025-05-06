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Hayranları albüm beklerken Rihanna 3. kez hamile olduğunu duyurdu: Met Gala 2025’te karnıyla ilk kez görüldü
Hayranları albüm beklerken Rihanna 3. kez hamile olduğunu duyurdu: Met Gala 2025’te karnıyla ilk kez görüldü
Sputnik Türkiye
Rihanna, 2025 Met Gala kırmızı halısında büyüyen karnını sergileyerek üçüncü kez hamile olduğunu açıkladı. Dünyaca ünlü yıldızın görüntüleri sosyal medyada... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
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Moda ve gösteri dünyasının en prestijli gecelerinden biri olan 2025 Met Gala, bu yıl da sürprizlere sahne oldu. Gecenin en çok konuşulan ismi ise kuşkusuz Rihanna oldu. Kırmızı halıya adım atan dünyaca ünlü sanatçı, bu yıl farklı bir ışıltıyla dikkat çekti: Büyüyen karnı!Rihanna, galada verdiği pozlarla üçüncü kez anne olacağını resmen duyurdu.A$AP Rocky ile 3. çocuklarını bekliyorlarBarbadoslu süperstar, uzun süredir birlikte olduğu rap sanatçısı A$AP Rocky ile üçüncü çocuklarını bekliyor. Çiftin ilk oğlu RZA, şu anda yaklaşık üç yaşında; ikinci oğulları Riot Rose ise henüz bir yaşında.Rihanna ve A$AP Rocky çifti, önceki hamileliklerini de moda dünyasının gözdesi olan etkinliklerde duyurarak kamuoyuyla paylaşmıştı. Üçüncü hamilelik duyurusu da yine bir Met Gala kırmızı halısı üzerinden geldi.Sosyal medyada gündem olduRihanna’nın karnını sergileyerek poz verdiği görüntüler, kısa sürede X (eski Twitter), Instagram ve TikTok gibi platformlarda viral hale geldi. Binlerce kullanıcı, “Anne olmanın modaya etkisi” yorumlarında bulundu."Rihanna yine yaptı yapacağını","Hamilelik bu kadar stil sahibi olabilir mi?","Met Gala’nın asıl teması: Rihanna'nın anneliği" gibi yorumlar dikkat çekti.Met Gala ve Rihanna: Bir moda i̇konu daha sahneye çıktıRihanna, yıllar içinde Met Gala'nın en ikonik görünümlerine imza atan isimlerden biri oldu. Hamilelik sürecini de bu platformda duyurması, onun hem moda ikonu hem de güçlü bir kadın figürü olarak yerini daha da sağlamlaştırdı.Bu yılki temasına uygun olarak giydiği elbisesiyle hem anneliği hem de zarafeti aynı anda yansıtan Rihanna, geceye damga vuran yıldız oldu.
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twitter , instagram, tiktok, rihanna, sosyal medya, met, met gala, hamile, hamile kadın, hamilelik, anne
twitter , instagram, tiktok, rihanna, sosyal medya, met, met gala, hamile, hamile kadın, hamilelik, anne

Hayranları albüm beklerken Rihanna 3. kez hamile olduğunu duyurdu: Met Gala 2025’te karnıyla ilk kez görüldü

10:10 06.05.2025
© AP Photo / Evan AgostiniRihanna
Rihanna - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Evan Agostini
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Rihanna, 2025 Met Gala kırmızı halısında büyüyen karnını sergileyerek üçüncü kez hamile olduğunu açıkladı. Dünyaca ünlü yıldızın görüntüleri sosyal medyada olay oldu.
Moda ve gösteri dünyasının en prestijli gecelerinden biri olan 2025 Met Gala, bu yıl da sürprizlere sahne oldu. Gecenin en çok konuşulan ismi ise kuşkusuz Rihanna oldu. Kırmızı halıya adım atan dünyaca ünlü sanatçı, bu yıl farklı bir ışıltıyla dikkat çekti: Büyüyen karnı!
Rihanna, galada verdiği pozlarla üçüncü kez anne olacağını resmen duyurdu.

A$AP Rocky ile 3. çocuklarını bekliyorlar

Barbadoslu süperstar, uzun süredir birlikte olduğu rap sanatçısı A$AP Rocky ile üçüncü çocuklarını bekliyor. Çiftin ilk oğlu RZA, şu anda yaklaşık üç yaşında; ikinci oğulları Riot Rose ise henüz bir yaşında.
Rihanna ve A$AP Rocky çifti, önceki hamileliklerini de moda dünyasının gözdesi olan etkinliklerde duyurarak kamuoyuyla paylaşmıştı. Üçüncü hamilelik duyurusu da yine bir Met Gala kırmızı halısı üzerinden geldi.

Sosyal medyada gündem oldu

Rihanna’nın karnını sergileyerek poz verdiği görüntüler, kısa sürede X (eski Twitter), Instagram ve TikTok gibi platformlarda viral hale geldi. Binlerce kullanıcı, “Anne olmanın modaya etkisi” yorumlarında bulundu.
"Rihanna yine yaptı yapacağını",
"Hamilelik bu kadar stil sahibi olabilir mi?",
"Met Gala’nın asıl teması: Rihanna'nın anneliği" gibi yorumlar dikkat çekti.

Met Gala ve Rihanna: Bir moda i̇konu daha sahneye çıktı

Rihanna, yıllar içinde Met Gala'nın en ikonik görünümlerine imza atan isimlerden biri oldu. Hamilelik sürecini de bu platformda duyurması, onun hem moda ikonu hem de güçlü bir kadın figürü olarak yerini daha da sağlamlaştırdı.
Bu yılki temasına uygun olarak giydiği elbisesiyle hem anneliği hem de zarafeti aynı anda yansıtan Rihanna, geceye damga vuran yıldız oldu.
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