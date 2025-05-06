https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/george-simion-romanyanin-maga-hareketi--1095938149.html
'Romanya'yı yeniden büyük yapmak' isteyen George Simion ülkesinin MAGA başkanı mı olacak?
'Romanya'yı yeniden büyük yapmak' isteyen George Simion ülkesinin MAGA başkanı mı olacak?
Sputnik Türkiye
Romanya'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion önde tamamladı. Peki ABD Başkanı Trump hayranı olduğu... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T00:10+0300
2025-05-06T00:10+0300
2025-05-06T00:13+0300
romanya
dünya
george simion
ab
rumenlerin birlik i̇ttifakı
avrupa birliği
maga
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/06/1095940714_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4fa602b07e082f9b83cce9e672d7accb.jpg
Romanya'da resmi olmayan sonuçlara göre, yenilenen cumhurbaşkanı seçimi ilk turunu George Simion yüzde 41 oy oranıyla önde tamamladı.Simion yüzde 21'le ikinci sıraya yerleşen bağımsız aday Nicuşor Dan ile 18 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci turda yarışacak.Ukrayna’ya askeri yardımların durdurulmasını destekleyen George Simion, Romanya'nın MAGA başkanı olmak istiyor. Simion, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2024'deki başkanlık seçimlerinde kullandığı slogan "Make America Great Again" (MAGA) hareketini ülkesine uygulayabilecek mi?George Simion: Romanya'nın MAGA hareketiRomanya'da yenilenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu George Simion yüzde 41 oy alarak önde tamamladı. Peki Simion'un siyasi eğilimleri neler?Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri Simion, Romanya'da 'anayasal düzeni sağlamak' istiyorSimion oy verdikten sonra yaptığı açıklamada, ”Tek bir amacım var; Onlardan alınanları Romanya halkına geri vermek" ifadesini kullandı.'Georgescu'dan daha ılımlı'Politikacı kendisini, seçimlerden men edilen bağımsız cumhurbaşkanı adayı Calin Georgescu'dan “daha ılımlı” olarak nitelendiriyor.Simion, Georgescu ile "Brüksel'in seçilmemiş bürokratları" dediği anlayışa karşı hoşnutsuzluğunu paylaşıyor.AB ve Ukrayna ile agresif politika Simion, ülkesinin Avrupa Birliği içindeki “onurunu” yeniden tesis etme sözü verdiği için AB yetkililerini Romanya seçimlerine müdahale etmekle suçluyor. Ukrayna'ya askeri yardım göndermeye "hayır" diyen Simion, Romanya'nın Ukraynalı mültecilere verdiği desteği azaltmasını istiyor.MAGA Romen tarzı mı?Hevesli bir Donald Trump hayranı olan Simion, Romanya'nın “MAGA başkanı” olmak ve ülkesinin tarihini yazmak istediğini açıkça ortaya koyuyor. Politikacıya göre, Romanya'yı yeniden büyük yapmak, görünüşe göre “demokrasiye dönüş” ve hukukun üstünlüğünün sağlamasını temin etmek anlamına geliyor.Meloni hayranı Simion Simion'un İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi siyasi bir kahraman olarak övdüğü ve Avrupa'nın “Melonlaşması” çağrısında bulunduğu biliniyor. Politikacı, ”Bana inanın, bir Simiyonizasyon da olacak" diyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/romanya-basbakani-ciolacu-istifasini-duyurdu-1095939117.html
romanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/06/1095940714_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_666fa494c5bfe2ecce90a3167fe097c7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
romanya, george simion, ab, rumenlerin birlik i̇ttifakı, avrupa birliği, maga
romanya, george simion, ab, rumenlerin birlik i̇ttifakı, avrupa birliği, maga
'Romanya'yı yeniden büyük yapmak' isteyen George Simion ülkesinin MAGA başkanı mı olacak?
00:10 06.05.2025 (güncellendi: 00:13 06.05.2025)
Romanya'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion önde tamamladı. Peki ABD Başkanı Trump hayranı olduğu bilinen Simion'un ülkesi için bir MAGA hareketinin başlangıcı olması mümkün mü?
Romanya'da resmi olmayan sonuçlara göre, yenilenen cumhurbaşkanı seçimi ilk turunu George Simion yüzde 41 oy oranıyla önde tamamladı.
Simion yüzde 21'le ikinci sıraya yerleşen bağımsız aday Nicuşor Dan ile 18 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci turda yarışacak.
Ukrayna’ya askeri yardımların durdurulmasını destekleyen George Simion, Romanya'nın MAGA başkanı olmak istiyor. Simion, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2024'deki başkanlık seçimlerinde kullandığı slogan "Make America Great Again" (MAGA) hareketini ülkesine uygulayabilecek mi?
George Simion: Romanya'nın MAGA hareketi
Romanya'da yenilenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu George Simion yüzde 41 oy alarak önde tamamladı. Peki Simion'un siyasi eğilimleri neler?
Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri Simion, Romanya'da 'anayasal düzeni sağlamak' istiyor
Simion oy verdikten sonra yaptığı açıklamada, ”Tek bir amacım var; Onlardan alınanları Romanya halkına geri vermek" ifadesini kullandı.
'Georgescu'dan daha ılımlı'
Politikacı kendisini, seçimlerden men edilen bağımsız cumhurbaşkanı adayı Calin Georgescu'dan “daha ılımlı” olarak nitelendiriyor.
Simion, Georgescu ile "Brüksel'in seçilmemiş bürokratları" dediği anlayışa karşı hoşnutsuzluğunu paylaşıyor.
AB ve Ukrayna ile agresif politika
Simion, ülkesinin Avrupa Birliği içindeki “onurunu” yeniden tesis etme sözü verdiği için AB yetkililerini Romanya seçimlerine müdahale etmekle suçluyor. Ukrayna'ya askeri yardım göndermeye "hayır" diyen Simion, Romanya'nın Ukraynalı mültecilere verdiği desteği azaltmasını istiyor.
Hevesli bir Donald Trump hayranı olan Simion, Romanya'nın “MAGA başkanı” olmak ve ülkesinin tarihini yazmak istediğini açıkça ortaya koyuyor. Politikacıya göre, Romanya'yı yeniden büyük yapmak, görünüşe göre “demokrasiye dönüş” ve hukukun üstünlüğünün sağlamasını temin etmek anlamına geliyor.
Simion'un İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi siyasi bir kahraman olarak övdüğü ve Avrupa'nın “Melonlaşması” çağrısında bulunduğu biliniyor. Politikacı, ”Bana inanın, bir Simiyonizasyon da olacak" diyor.