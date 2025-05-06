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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/faiz-yok-vade-var-bankalardan-faizsiz-kredi-ve-taksitli-nakit-avans-imkanlari-1095952155.html
Faiz yok, vade var: Bankalardan faizsiz kredi ve taksitli nakit avans imkanları
Faiz yok, vade var: Bankalardan faizsiz kredi ve taksitli nakit avans imkanları
Sputnik Türkiye
50 bin TL’ye varan faizsiz kredi ve nakit avans imkanı sunuyor. Başvuru koşulları ve güncel kampanya detayları burada
2025-05-06T09:40+0300
2025-05-06T09:40+0300
ekonomi̇
faizsiz kredi
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Bankalar, 2025 yılı itibarıyla yeni müşteri kazanımını artırmak için cazip kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Bankalar, mobil uygulamalar veya dijital kanallar üzerinden başvuran yeni müşterilere 25 ila 50 bin TL arasında değişen tutarlarda, 2 ila 6 ay vadeli faizsiz kredi ve taksitli nakit avans imkânı sunuyor. Tarım sektörüne özel kampanyalarda ise vade 60 aya kadar çıkabiliyor. Faizsiz kredi seçenekleriyle dikkat çeken kampanyalar, sınırlı süreli olup, her banka için başvuru koşulları değişiklik gösterebiliyor.Faizsiz Kredi ve Nakit Avans KampanyalarıEnpara, 6 aya varan vadeyle 50 bin lira masrafsız, faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor.İş Bankası, İşCep uygulaması üzerinden "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle yeni müşteri olanlar, kredi kartı limitlerinin %25'i kadar, en fazla 25.000 TL'ye kadar 2-3 ay vadeli faizsiz taksitli nakit avans kullanabilirler.QNB Bank, 3 ay vadeli 50 bin lira ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli nakit avans ile toplamda 75 bin liraya kadar çıkıyor.Garanti BBVA, mobil üzerinden yeni müşteri olanlar, 50.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli faizsiz ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli faizsiz taksitli nakit avans kullanabilirler.Akbank, mobil üzerinden yeni müşteri olanlar, 30.000 TL'ye kadar 6 ay vadeli faizsiz ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli faizsiz taksitli nakit avans kullanabilirler.Denizbank, MobilDeniz uygulaması üzerinden yeni müşteri olanlar, 20.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli faizsiz ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli faizsiz taksitli nakit avans kullanabilirler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/bakan-acikladi-tarih-verdi-20-milyonluk-kredide-faiz-destegi-1095857625.html
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faizsiz kredi 2025, garanti bbva faizsiz kredi, akbank faizsiz ihtiyaç kredisi, denizbank mobil faizsiz kredi, 50 bin tl faizsiz kredi, sıfır faizli kredi veren bankalar, mayıs 2025 banka kampanyaları, yeni müşteri kredi kampanyaları
faizsiz kredi 2025, garanti bbva faizsiz kredi, akbank faizsiz ihtiyaç kredisi, denizbank mobil faizsiz kredi, 50 bin tl faizsiz kredi, sıfır faizli kredi veren bankalar, mayıs 2025 banka kampanyaları, yeni müşteri kredi kampanyaları

Faiz yok, vade var: Bankalardan faizsiz kredi ve taksitli nakit avans imkanları

09:40 06.05.2025
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Türkiye'deki bankalar, Mayıs 2025 itibarıyla yeni müşterilere özel faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarıyla dikkat çekiyor. İşte 50 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi imkânı sunan bankalar ve başvuru detayları.
Bankalar, 2025 yılı itibarıyla yeni müşteri kazanımını artırmak için cazip kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Bankalar, mobil uygulamalar veya dijital kanallar üzerinden başvuran yeni müşterilere 25 ila 50 bin TL arasında değişen tutarlarda, 2 ila 6 ay vadeli faizsiz kredi ve taksitli nakit avans imkânı sunuyor.
Tarım sektörüne özel kampanyalarda ise vade 60 aya kadar çıkabiliyor. Faizsiz kredi seçenekleriyle dikkat çeken kampanyalar, sınırlı süreli olup, her banka için başvuru koşulları değişiklik gösterebiliyor.

Faizsiz Kredi ve Nakit Avans Kampanyaları

Enpara, 6 aya varan vadeyle 50 bin lira masrafsız, faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor.
İş Bankası, İşCep uygulaması üzerinden "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle yeni müşteri olanlar, kredi kartı limitlerinin %25'i kadar, en fazla 25.000 TL'ye kadar 2-3 ay vadeli faizsiz taksitli nakit avans kullanabilirler.
QNB Bank, 3 ay vadeli 50 bin lira ihtiyaç kredisi, 3 ay vadeli 25 bin lira taksitli nakit avans ile toplamda 75 bin liraya kadar çıkıyor.
Garanti BBVA, mobil üzerinden yeni müşteri olanlar, 50.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli faizsiz ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli faizsiz taksitli nakit avans kullanabilirler.
Akbank, mobil üzerinden yeni müşteri olanlar, 30.000 TL'ye kadar 6 ay vadeli faizsiz ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli faizsiz taksitli nakit avans kullanabilirler.
Denizbank, MobilDeniz uygulaması üzerinden yeni müşteri olanlar, 20.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli faizsiz ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL'ye kadar 3 ay vadeli faizsiz taksitli nakit avans kullanabilirler.
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Bakan açıkladı, tarih verdi: 20 milyonluk kredide faiz desteği
2 Mayıs, 10:57
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