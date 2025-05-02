https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/bakan-acikladi-tarih-verdi-20-milyonluk-kredide-faiz-destegi-1095857625.html
Bakan açıkladı, tarih verdi: 20 milyonluk kredide faiz desteği
Bakan açıkladı, tarih verdi: 20 milyonluk kredide faiz desteği
Sputnik Türkiye
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman için 20 puanlık faiz/kâr payı desteği sağlıyoruz" dedi. 02.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-02T10:57+0300
2025-05-02T10:57+0300
2025-05-02T10:57+0300
ekonomi̇
türk lirası
kredi
mehmet fatih kacır
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda ikinci başvuru döneminin bugün başladığını ve 30 Haziran'a kadar süreceğini belirterek, "20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman için 20 puanlık faiz-kar payı desteği sağlıyoruz." ifadesini kullandı.20 milyonluk kredide faiz desteğiKacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, programın detaylarına ilişkin bilgi verdi.Üretimin, istihdamın ve ihracatın öncüsü KOBİ'leri büyütmek için KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda ikinci başvuru döneminin başladığını aktaran Kacır, "20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman için 20 puanlık faiz-kar payı desteği sağlıyoruz. Bu yılın ilk başvuru döneminde 19,4 milyar lira yatırım tutarıyla 877 işletmenin projesini destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Başvuru nasıl yapılacak?İşletmelerin dijitalleşmeden verimliliğe, ihracattan sürdürülebilirliğe her alanda güçlenmesini sağlamayı ve rekabetçiliğini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/bakan-kacir-93-milyar-dolarlik-yatirimin-detaylarini-duyurdu-hangi-il-ne-kadar-yatirim-alacak-1094959312.html
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türk lirası, kredi, mehmet fatih kacır
türk lirası, kredi, mehmet fatih kacır
Bakan açıkladı, tarih verdi: 20 milyonluk kredide faiz desteği
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman için 20 puanlık faiz/kâr payı desteği sağlıyoruz" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda ikinci başvuru döneminin bugün başladığını ve 30 Haziran'a kadar süreceğini belirterek, "20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman için 20 puanlık faiz-kar payı desteği sağlıyoruz." ifadesini kullandı.
20 milyonluk kredide faiz desteği
Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, programın detaylarına ilişkin bilgi verdi.
Üretimin, istihdamın ve ihracatın öncüsü KOBİ'leri büyütmek için KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda ikinci başvuru döneminin başladığını aktaran Kacır, "20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman için 20 puanlık faiz-kar payı desteği sağlıyoruz. Bu yılın ilk başvuru döneminde 19,4 milyar lira yatırım tutarıyla 877 işletmenin projesini destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
İşletmelerin dijitalleşmeden verimliliğe, ihracattan sürdürülebilirliğe her alanda güçlenmesini sağlamayı ve rekabetçiliğini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:
"Daha güçlü, daha üretken Türkiye için KOBİ'lerimizin yanındayız. Bugün başlayan başvurular 30 Haziran'a kadar yapılabilecek. Detaylara, 'http://kosgeb.gov.tr' internet adresinden ulaşılabilecek."