https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/bakan-acikladi-tarih-verdi-20-milyonluk-kredide-faiz-destegi-1095857625.html

Bakan açıkladı, tarih verdi: 20 milyonluk kredide faiz desteği

Bakan açıkladı, tarih verdi: 20 milyonluk kredide faiz desteği

Sputnik Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman için 20 puanlık faiz/kâr payı desteği sağlıyoruz" dedi. 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T10:57+0300

2025-05-02T10:57+0300

2025-05-02T10:57+0300

ekonomi̇

türk lirası

kredi

mehmet fatih kacır

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda ikinci başvuru döneminin bugün başladığını ve 30 Haziran'a kadar süreceğini belirterek, "20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman için 20 puanlık faiz-kar payı desteği sağlıyoruz." ifadesini kullandı.20 milyonluk kredide faiz desteğiKacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, programın detaylarına ilişkin bilgi verdi.Üretimin, istihdamın ve ihracatın öncüsü KOBİ'leri büyütmek için KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda ikinci başvuru döneminin başladığını aktaran Kacır, "20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman için 20 puanlık faiz-kar payı desteği sağlıyoruz. Bu yılın ilk başvuru döneminde 19,4 milyar lira yatırım tutarıyla 877 işletmenin projesini destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Başvuru nasıl yapılacak?İşletmelerin dijitalleşmeden verimliliğe, ihracattan sürdürülebilirliğe her alanda güçlenmesini sağlamayı ve rekabetçiliğini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti:

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türk lirası, kredi, mehmet fatih kacır