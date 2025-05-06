https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-bugun-2002-oncesine-gore-daha-ozgur-daha-zengin-1095965806.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eline bir mikrofon ve bir kamera alan kendini gazeteci, muhabir sanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eline bir mikrofon ve bir kamera alan kendini gazeteci, muhabir sanıyor

Sputnik Türkiye

erdoğan son dakika

2025-05-06T14:23+0300

2025-05-06T14:23+0300

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türki̇ye

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

basın

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ‘’10. Anadolu Medya Ödülleri’’ programında konuştu:'Türkiye 2002'ye göre daha özgür'Basın özgürlüğü konusuna değinen Erdoğan şunları söyledi:'Ülkemizdeki basın Batı'daki meslektaşlarına nazaran daha rahat kalem oynatıyor'Erdoğan medya duyarlılığı konusunda Batı'ya dikkat çekti: 'Eline mikrofon alan gazeteci oluyor'Sokak röportajlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan 'terör estiriyorlar' dedi:

türki̇ye

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