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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eline bir mikrofon ve bir kamera alan kendini gazeteci, muhabir sanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eline bir mikrofon ve bir kamera alan kendini gazeteci, muhabir sanıyor
Sputnik Türkiye
erdoğan son dakika
2025-05-06T14:23+0300
2025-05-06T14:23+0300
2025-05-06T14:41+0300
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recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ‘’10. Anadolu Medya Ödülleri’’ programında konuştu:'Türkiye 2002'ye göre daha özgür'Basın özgürlüğü konusuna değinen Erdoğan şunları söyledi:'Ülkemizdeki basın Batı'daki meslektaşlarına nazaran daha rahat kalem oynatıyor'Erdoğan medya duyarlılığı konusunda Batı'ya dikkat çekti: 'Eline mikrofon alan gazeteci oluyor'Sokak röportajlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan 'terör estiriyorlar' dedi:
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erdoğan sokak röportajı, erdoğan son dakika, erdoğan medya
erdoğan sokak röportajı, erdoğan son dakika, erdoğan medya
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eline bir mikrofon ve bir kamera alan kendini gazeteci, muhabir sanıyor
14:23 06.05.2025 (güncellendi: 14:41 06.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘’10. Anadolu Medya Ödülleri’’ törenindeki konuşmasında "Eline bir mikrofon ve bir kamera alan kendini gazeteci, muhabir sanıyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ‘’10. Anadolu Medya Ödülleri’’ programında konuştu:
Şunu kimse aklında çıkarmasın gurur kaynağımız olan Anadolu medyası bu topraklara aittir. Medyanın kılcal damarı olan sizlerin varlığı hayatidir. Bu çatı altında güç birliği yapan sizler, halka daha yakın vatandaşla etkileşime daha yakınsınız.
'Türkiye 2002'ye göre daha özgür'
Basın özgürlüğü konusuna değinen Erdoğan şunları söyledi:
Manşetlerle çarpışa çarpışa geldik. 30 yıl öncesinin manşetlerine bakarsanız Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göreceksiniz. Eski imtiyazlı statülerini kaybedenler itiraz edecek ama Türkiye bugün 2002 öncesine göre daha özgür, daha zengin ve tartışmasız çok daha serbest bir medya ekosistemine sahip. bu özgürlük ortamı çoğu zaman sorumsuzluk seviyesine gidiyor.
'Ülkemizdeki basın Batı'daki meslektaşlarına nazaran daha rahat kalem oynatıyor'
Erdoğan medya duyarlılığı konusunda Batı'ya dikkat çekti:
Milli güvenliğe dair konularda ülkemizdeki basın, Batı'daki meslektaşlarına nazaran daha rahat kalem oynatmaktadır. MİT tırlarından darbe girişimine kadar bunu pek çok kez yaşadık.
'Eline mikrofon alan gazeteci oluyor'
Sokak röportajlarını eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan 'terör estiriyorlar' dedi:
Eline bir mikrofon ve bir kamera alan kendini gazeteci muhabir sanıyor. Şahit olduk, bu şahıslar, sokak röportajı altında sokaklarda adeta terör estirmektedirler. Mikrofonu kapan millete hakaret etme cüretini kendinde buluyor. Her stetoskop takana doktor demiyorsak eline mikrofon alan herkes gazeteci değildir. Para kazanmak, üç beş tık almak gibi bahaneleri asla geçerli mazeret görmeyiz.