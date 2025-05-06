Erdoğan medya ödüllerini verdi: Yılın muhabiri Fulya Öztürk, yılın dizisi Mehmet Fetihler Sultanı seçildi
© TCCB / Murat KulaYılın muhabiri Fulya Öztürk seçildi
© TCCB / Murat Kula
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"10. Anadolu Medya Ödülleri" sahiplerini buldu. Yılın muhabiri Fulya Öztürk, yılın kanalı CNN Türk, Mehmet Fetihler Sultanı oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 10. Anadolu Medya Ödülleri programına katıldı. Erdoğan ödülleri takdim etti.
Medya ödülleri sahiplerini buldu
Konuşmaların ardından "10. Anadolu Medya Ödülleri" sahiplerini buldu. Törende dağıtılan ödüller şöyle:
Jüri Özel Ödülü
TRT World adına Nizar Sadawi
Yılın Televizyonu
CNN Türk adına Murat Yancı
Yılın Dizisi
TRT 1 Mehmet Fetihler Sultanı
Yılın Ekonomi Yorumcusu
Ekonomist Muhammet Bayram
Yılın Genel Yayın Yönetmeni
Yenişafak Gazetesi Hüseyin Likoğlu
Yılın Spor Hizmet Ödülü
BeinSports Kanal Spor Direktörü Raşid Said Al Mari
Yılın Tarihi Yerel Gazetesi
Bartın Gazetesi Esen Aliş
Yılın Televizyon Programı
TRT 1 - Enine Boyuna, Nebi Miş, Murat Yeşiltaş, Muhittin Ataman, Gurbet Ece Zorba
Yılın Kadın Haber Spikeri
NTV Zehra Küçükdalak
Yılın Moderatörü
TV100 Başak Şengül
Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı
HT Spor Ahmet Selim Kul
Yılın Kültür Sanat Kanalı
Vav TV Mecit Oyar
Yılın Ankara Temsilcisi
NTV Ahmet Ergen
Yılın Spor Programı
Haber Global Kontra Programı Nihat Kahveci
Yılın Muhabiri
CNN Türk Fulya Öztürk
- Yılın Yerel Televizyonu
TV Kayseri Ömer Hamurcu
- Yılın Gazete Ankara Temsilcisi
Türkgün Gazetesi Kadir Yıldız
- Yılın Köşe Yazarı
Türkiye Gazetesi Yücel Koç
- Yılın Erkek Haber Spikeri
TV 24 Kaan Yakuphan
- Yılın İnternet Haber Sitesi
akit.com.tr Murat Alan
- Yılın Yerel İnternet Sitesi
bilecikhaber.com.tr Mücahit Erdal
- Yılın Yerel Gazetesi
Ankara Ulus Gazetesi Adem Orman
- Yılın Radyosu ve Radyo Programcısı
Radyo 7 Talha Bora Öge
- Yılın Yerel Radyosu
Adana Jest FM Vedat Gündoğan