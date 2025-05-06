Erdoğan medya ödüllerini verdi: Yılın muhabiri Fulya Öztürk, yılın dizisi Mehmet Fetihler Sultanı seçildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e ‘geçmiş olsun’ mesajı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Doç. Dr. Oğuz Demir: ‘Enflasyonla mücadelede toplumsal bir mutabakatın sağlanması gerek’
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Selvi Boylum Al Yazmalım','Kibar Feyzo' gibi birçok ünlü filmin mimarıydı...
12:10
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Depremleri cep telefonlarına erken haber vermek için kullanılan program
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Fikirlerin gücü: Karl Marx ve devrim
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Ahmed eş-Şara silahlı grupları kontrol mü edemiyor yoksa güç gösterisi mi yapıyor?'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Trump: ‘Avrupa liderleri Putin’i aramamı rica ediyor’
17:40
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Oğuz Demir: ‘Enflasyonla mücadelede toplumsal bir mutabakatın sağlanması gerek’
17:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
Baharın ayak sesi Hıdırellez inanışları
18:17
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Kıbrıs’taki Külliye açılışı sonrası havalimanında gerginlik iddiası
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Kayıtdışından 150 milyar liralık vergi kaybı’
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
12:11
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
36 dk
ÖZEL HABER
Mehmet Perinçek: ‘ABD büyükelçisi istenmeyen kişi ilan edilmeli’
14:38
9 dk
ANKARA FARKI
CHP'ye yönelik saldırılar arttı: Amaç ne?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'Almanya'da yeni hükümet bir silahlanma hükümeti'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
18:17
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/erdogan-medya-odullerini-verdi-yilin-muhabiri-fulya-ozturk-yilin-dizisi-mehmet-fetihler-sultani-1095986754.html
Erdoğan medya ödüllerini verdi: Yılın muhabiri Fulya Öztürk, yılın dizisi Mehmet Fetihler Sultanı seçildi
Erdoğan medya ödüllerini verdi: Yılın muhabiri Fulya Öztürk, yılın dizisi Mehmet Fetihler Sultanı seçildi
Sputnik Türkiye
"10. Anadolu Medya Ödülleri" sahiplerini buldu. Yılın muhabiri Fulya Öztürk, yılın kanalı CNN Türk, Mehmet Fetihler Sultanı oldu. 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T17:10+0300
2025-05-06T17:10+0300
türki̇ye
medya
recep tayyip erdoğan
fulya öztürk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/06/1095986597_0:0:1974:1111_1920x0_80_0_0_868ab0daca55908b3bc9f735443fbe18.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 10. Anadolu Medya Ödülleri programına katıldı. Erdoğan ödülleri takdim etti.Medya ödülleri sahiplerini bulduKonuşmaların ardından "10. Anadolu Medya Ödülleri" sahiplerini buldu. Törende dağıtılan ödüller şöyle:TRT World adına Nizar SadawiCNN Türk adına Murat YancıTRT 1 Mehmet Fetihler SultanıEkonomist Muhammet BayramYenişafak Gazetesi Hüseyin LikoğluBeinSports Kanal Spor Direktörü Raşid Said Al MariBartın Gazetesi Esen AlişTRT 1 - Enine Boyuna, Nebi Miş, Murat Yeşiltaş, Muhittin Ataman, Gurbet Ece ZorbaNTV Zehra KüçükdalakTV100 Başak ŞengülHT Spor Ahmet Selim KulVav TV Mecit OyarNTV Ahmet ErgenHaber Global Kontra Programı Nihat KahveciCNN Türk Fulya ÖztürkTV Kayseri Ömer HamurcuTürkgün Gazetesi Kadir YıldızTürkiye Gazetesi Yücel KoçTV 24 Kaan Yakuphanakit.com.tr Murat Alanbilecikhaber.com.tr Mücahit ErdalAnkara Ulus Gazetesi Adem OrmanRadyo 7 Talha Bora ÖgeAdana Jest FM Vedat Gündoğan
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-bugun-2002-oncesine-gore-daha-ozgur-daha-zengin-1095965806.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/06/1095986597_0:0:1974:1481_1920x0_80_0_0_d72c4abea3af6cee98b91dca0a81e54f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
medya, recep tayyip erdoğan, fulya öztürk
medya, recep tayyip erdoğan, fulya öztürk

Erdoğan medya ödüllerini verdi: Yılın muhabiri Fulya Öztürk, yılın dizisi Mehmet Fetihler Sultanı seçildi

17:10 06.05.2025
© TCCB / Murat KulaYılın muhabiri Fulya Öztürk seçildi
Yılın muhabiri Fulya Öztürk seçildi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© TCCB / Murat Kula
Abone ol
"10. Anadolu Medya Ödülleri" sahiplerini buldu. Yılın muhabiri Fulya Öztürk, yılın kanalı CNN Türk, Mehmet Fetihler Sultanı oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 10. Anadolu Medya Ödülleri programına katıldı. Erdoğan ödülleri takdim etti.

Medya ödülleri sahiplerini buldu

Konuşmaların ardından "10. Anadolu Medya Ödülleri" sahiplerini buldu. Törende dağıtılan ödüller şöyle:
Jüri Özel Ödülü
TRT World adına Nizar Sadawi
Yılın Televizyonu
CNN Türk adına Murat Yancı
Yılın Dizisi
TRT 1 Mehmet Fetihler Sultanı
Yılın Ekonomi Yorumcusu
Ekonomist Muhammet Bayram
Yılın Genel Yayın Yönetmeni
Yenişafak Gazetesi Hüseyin Likoğlu
Yılın Spor Hizmet Ödülü
BeinSports Kanal Spor Direktörü Raşid Said Al Mari
Yılın Tarihi Yerel Gazetesi
Bartın Gazetesi Esen Aliş
Yılın Televizyon Programı
TRT 1 - Enine Boyuna, Nebi Miş, Murat Yeşiltaş, Muhittin Ataman, Gurbet Ece Zorba
Yılın Kadın Haber Spikeri
NTV Zehra Küçükdalak
Yılın Moderatörü
TV100 Başak Şengül
Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı
HT Spor Ahmet Selim Kul
Yılın Kültür Sanat Kanalı
Vav TV Mecit Oyar
Yılın Ankara Temsilcisi
NTV Ahmet Ergen
Yılın Spor Programı
Haber Global Kontra Programı Nihat Kahveci
Yılın Muhabiri
CNN Türk Fulya Öztürk
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eline bir mikrofon ve bir kamera alan kendini gazeteci, muhabir sanıyor
14:23
- Yılın Yerel Televizyonu
TV Kayseri Ömer Hamurcu
- Yılın Gazete Ankara Temsilcisi
Türkgün Gazetesi Kadir Yıldız
- Yılın Köşe Yazarı
Türkiye Gazetesi Yücel Koç
- Yılın Erkek Haber Spikeri
TV 24 Kaan Yakuphan
- Yılın İnternet Haber Sitesi
akit.com.tr Murat Alan
- Yılın Yerel İnternet Sitesi
bilecikhaber.com.tr Mücahit Erdal
- Yılın Yerel Gazetesi
Ankara Ulus Gazetesi Adem Orman
- Yılın Radyosu ve Radyo Programcısı
Radyo 7 Talha Bora Öge
- Yılın Yerel Radyosu
Adana Jest FM Vedat Gündoğan
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала