https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/ekrem-imamoglunun-diplomasi-universitenin-veri-tabanindan-silindi-1095966257.html
Ekrem İmamoğlu'nun diploması üniversitenin veri tabanından silindi
Ekrem İmamoğlu'nun diploması üniversitenin veri tabanından silindi
Sputnik Türkiye
İstanbul Üniversitesi, "yatay geçişin usulsüz olduğu" gerekçesiyle diplomasını iptal ettiği Ekrem İmamoğlu'nun diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T14:29+0300
2025-05-06T14:29+0300
2025-05-06T14:38+0300
türki̇ye
diploma
i̇stanbul üniversitesi
ekrem i̇mamoğlu
murat büyük
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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İstanbul Üniversitesi, tutuklu bulunan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını, yatay geçiş sürecindeki usulsüzlük gerekçesiyle iptal etmişti. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, İmamoğlu'nun mezuniyet kaydı üniversitenin veri tabanından silindi.İptal kararı 9 kişiye tebliğ edildiÜniversite Yönetim Kurulu, “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasını iptal etti. Adres tespiti yapılan 9 kişiye kararlar tebliğ edildi, diplomaları ise veri tabanından silindi.Silinen diğer i̇simler de belli olduDiploma bilgileri silinen 9 kişi arasında Cenk Bartın, Naciye Aylin Ataay, Batuhan Tuncay, Sevgi Toprak, Cenk Karayel, Ergün Sever ve Murat Büyük de yer alıyor. Bu kişilerin İşletme Fakültesi mezuniyet bilgileri üniversite sisteminden tamamen kaldırıldı.19 kişi daha sırada: Adres tespiti sürüyorİptal edilen toplam 28 diploma arasında kalan 19 kişinin adres tespit çalışmaları hâlâ sürüyor. Tespitler tamamlandıktan sonra bu kişilere de karar tebliğ edilecek ve mezuniyet bilgileri sistemden silinecek.E-Devlet’te sadece lise mezunu olarak görünüyorlarVeri tabanından diploma bilgileri silinen kişiler, artık e-Devlet sisteminde üniversite mezunu olarak görünmeyecek. Bu kişiler resmen lise mezunu statüsüne düşerken, yükseköğretim geçmişleri sistemden kaldırılmış olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/ekrem-imamoglu-diplomasinin-iptaline-iliskin-karara-karsi-dava-acti-1095961174.html
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diploma, i̇stanbul üniversitesi, ekrem i̇mamoğlu, murat büyük, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
diploma, i̇stanbul üniversitesi, ekrem i̇mamoğlu, murat büyük, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
Ekrem İmamoğlu'nun diploması üniversitenin veri tabanından silindi
14:29 06.05.2025 (güncellendi: 14:38 06.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Üniversitesi, "yatay geçişin usulsüz olduğu" gerekçesiyle diplomasını iptal ettiği Ekrem İmamoğlu'nun diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından sildi.
İstanbul Üniversitesi, tutuklu bulunan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını, yatay geçiş sürecindeki usulsüzlük gerekçesiyle iptal etmişti. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, İmamoğlu'nun mezuniyet kaydı üniversitenin veri tabanından silindi.
İptal kararı 9 kişiye tebliğ edildi
Üniversite Yönetim Kurulu, “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasını iptal etti. Adres tespiti yapılan 9 kişiye kararlar tebliğ edildi, diplomaları ise veri tabanından silindi.
Silinen diğer i̇simler de belli oldu
Diploma bilgileri silinen 9 kişi arasında Cenk Bartın, Naciye Aylin Ataay, Batuhan Tuncay, Sevgi Toprak, Cenk Karayel, Ergün Sever ve Murat Büyük de yer alıyor. Bu kişilerin İşletme Fakültesi mezuniyet bilgileri üniversite sisteminden tamamen kaldırıldı.
19 kişi daha sırada: Adres tespiti sürüyor
İptal edilen toplam 28 diploma arasında kalan 19 kişinin adres tespit çalışmaları hâlâ sürüyor. Tespitler tamamlandıktan sonra bu kişilere de karar tebliğ edilecek ve mezuniyet bilgileri sistemden silinecek.
E-Devlet’te sadece lise mezunu olarak görünüyorlar
Veri tabanından diploma bilgileri silinen kişiler, artık e-Devlet sisteminde üniversite mezunu olarak görünmeyecek. Bu kişiler resmen lise mezunu statüsüne düşerken, yükseköğretim geçmişleri sistemden kaldırılmış olacak.