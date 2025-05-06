https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/ekrem-imamoglunun-diplomasi-universitenin-veri-tabanindan-silindi-1095966257.html

Ekrem İmamoğlu'nun diploması üniversitenin veri tabanından silindi

Ekrem İmamoğlu'nun diploması üniversitenin veri tabanından silindi

Sputnik Türkiye

İstanbul Üniversitesi, "yatay geçişin usulsüz olduğu" gerekçesiyle diplomasını iptal ettiği Ekrem İmamoğlu'nun diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından... 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T14:29+0300

2025-05-06T14:29+0300

2025-05-06T14:38+0300

türki̇ye

diploma

i̇stanbul üniversitesi

ekrem i̇mamoğlu

murat büyük

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/01/1095035382_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_5c77406a24052233676a7fbee99ccfc7.jpg

İstanbul Üniversitesi, tutuklu bulunan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını, yatay geçiş sürecindeki usulsüzlük gerekçesiyle iptal etmişti. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, İmamoğlu'nun mezuniyet kaydı üniversitenin veri tabanından silindi.İptal kararı 9 kişiye tebliğ edildiÜniversite Yönetim Kurulu, “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomasını iptal etti. Adres tespiti yapılan 9 kişiye kararlar tebliğ edildi, diplomaları ise veri tabanından silindi.Silinen diğer i̇simler de belli olduDiploma bilgileri silinen 9 kişi arasında Cenk Bartın, Naciye Aylin Ataay, Batuhan Tuncay, Sevgi Toprak, Cenk Karayel, Ergün Sever ve Murat Büyük de yer alıyor. Bu kişilerin İşletme Fakültesi mezuniyet bilgileri üniversite sisteminden tamamen kaldırıldı.19 kişi daha sırada: Adres tespiti sürüyorİptal edilen toplam 28 diploma arasında kalan 19 kişinin adres tespit çalışmaları hâlâ sürüyor. Tespitler tamamlandıktan sonra bu kişilere de karar tebliğ edilecek ve mezuniyet bilgileri sistemden silinecek.E-Devlet’te sadece lise mezunu olarak görünüyorlarVeri tabanından diploma bilgileri silinen kişiler, artık e-Devlet sisteminde üniversite mezunu olarak görünmeyecek. Bu kişiler resmen lise mezunu statüsüne düşerken, yükseköğretim geçmişleri sistemden kaldırılmış olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/ekrem-imamoglu-diplomasinin-iptaline-iliskin-karara-karsi-dava-acti-1095961174.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

diploma, i̇stanbul üniversitesi, ekrem i̇mamoğlu, murat büyük, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)