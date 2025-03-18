https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/imamoglunun-diplomasi-iptal-edildi-1094626529.html

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması iptal edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması iptal edildi

Sputnik Türkiye

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden aldığı diploma iptal edildi. İstanbul Üniversitesi kararında diplomanın 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçesiyle iptal edildiğini duyurdu

2025-03-18T18:15+0300

2025-03-18T18:15+0300

2025-03-18T19:03+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

diploma

i̇stanbul üniversitesi

yükseköğretim kurulu (yök)

chp

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi diploması iptal edildi. İstanbul Üniversitesi'nden yapılan son dakika açıklamasında 'İmamoğlu'yla birlikte 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine' ifadesi yer aldı. İmamoğlu'nun avukatı ise "Üniversitenin böyle bir yetkisi yok. Diplomayı ancak fakülte iptal edebilir. Bu karar geçerli değil" açıklaması yaptı. İmamoğlu da karara 'hukuksuzdur' diyerek tepki gösterdi.İstanbul Üniversitesi'nden yapılan son dakika açıklaması şöyle:Kamuoyu Duyurusu:Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 17.02.2025 tarih ve E-68918934-663.08[2024/519-04-R]-12 sayılı “Araştırma Raporu”nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın “Araştırma Raporu”nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) ivedilikle gönderilecektir. İmamoğlu'ndan ilk tepki: HukuksuzdurKurumun tarihine bir kara leke olarak geçmiştirCHP Genel Başkanı Özgür Özel de, İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Özel, "Bu alınan karar, hem kararı alanların İstanbul Üniversitesi gibi 1453 yılından beri faaliyette olan bir kurumun tarihine bir kara leke olarak geçmiştir. Ama kimse enseyi karartmasın. Sonuçta bu bir idari işlem ve ne baskılarla bu kararın aldığını biliyoruz. İdari yargı bakımından zaman geçirilmeden hak aranacak. Kararın iptal edileceğine ben inanıyorum. Ayrıca Anayasa Mahkemesi yine benzer bir konuda kişinin kendi hilesi olmamasından dolayı iptal edilen diplomanın geri verilmesine hem de bir ay süre içerisinde bu işlemin yapılması için verdiği bir karar" dedi. Üniversitenin böyle bir yetkisi yokÜniversitenin kararının ardından Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan da bir açıklama yaparak, "Üniversitenin böyle bir yetkisi yok. Diplomayı ancak fakülte iptal edebilir. Bu karar geçerli değil" dedi.Pehlivan sosyal medyasından yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/imamogluna-diploma-sorusturmasinda-yeni-gelisme-girne-amerikan-universitesi-kurucu-ortaginin-1094607753.html

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