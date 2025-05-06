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Edin Dzeko'dan dikkat çeken mesaj: Veda sinyali mi verdi?
Edin Dzeko'dan dikkat çeken mesaj: Veda sinyali mi verdi?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı anlamlı paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Sezon sonunda sözleşmesi biten oyuncunun bu... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T07:48+0300
2025-05-06T07:48+0300
fenerbahçe
edin dzeko
jose mourinho
spor
veda
veda
sözleşme
futbol
transfer
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Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile futbol kamuoyunda merak uyandırdı. Bosna Hersekli yıldızın paylaşımı, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle birlikte değerlendirildi.Dzeko’nun Instagram hesabında yayınladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:Bu söz, özellikle taraftarlar ve spor yorumcuları tarafından "veda mesajı mı?" sorusunu akıllara getirdi.Edin Dzeko, bu sezon Sarı-Lacivertli formayla toplam 50 karşılaşmada forma giydi. Takımı adına 20 gol kaydederken, 8 de asist yaptı. Özellikle kilit maçlarda attığı gollerle takımına önemli katkılar sağladı.Sözleşmesi sona eriyorFenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 sezonu sonunda bitecek olan Dzeko’nun takımdaki geleceği henüz netlik kazanmadı. Yönetim cephesinden resmi bir açıklama yapılmazken, oyuncunun sosyal medya paylaşımı bu süreçte farklı yorumlara neden oldu.Paylaşım mesaj veriyor mu?Dzeko’nun kullandığı ifadeler, sadece kişisel gelişim mesajı olabilirken, futbol camiasında bu tür paylaşımlar genellikle kariyer kararı öncesi mesajlar olarak değerlendirilir.Yorumcular, bu mesajın “problem yaratmak istemeyen, ama çözümün bir parçası olmayı seçen bir veda” anlamına gelebileceğini öne sürüyor.Mourinho’nun kararı belirleyici olacakYeni sezonda teknik direktörlük görevine Jose Mourinho’nun getirildiği Fenerbahçe’de, Dzeko’nun takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu. Mourinho’nun, deneyimli forvetin oyun tarzına uygun bir plan yapıp yapmayacağı da sürecin önemli belirleyicilerinden biri olacak.Taraftarlar sosyal medyada i̇kiye bölündüDzeko’nun paylaşımının ardından Fenerbahçe taraftarları sosyal medya platformlarında farklı görüşler ortaya koydu:Önümüzdeki günlerde ne olacak?Fenerbahçe yönetiminin, yeni teknik kadroyla birlikte takımdaki gelecek planlaması kapsamında Dzeko ile ilgili kararını önümüzdeki haftalarda netleştirmesi bekleniyor. Edin Dzeko'nun vereceği karar, Fenerbahçe'nin gelecek sezon planlamasında önemli bir rol oynayacak.
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fenerbahçe, edin dzeko, jose mourinho, veda, veda, sözleşme, futbol, transfer
fenerbahçe, edin dzeko, jose mourinho, veda, veda, sözleşme, futbol, transfer

Edin Dzeko'dan dikkat çeken mesaj: Veda sinyali mi verdi?

07:48 06.05.2025
© Ağıt Erdi UlukayaDzeko
Dzeko - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© Ağıt Erdi Ulukaya
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Fenerbahçe'nin yıldız ismi Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı anlamlı paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Sezon sonunda sözleşmesi biten oyuncunun bu mesajı veda sinyali olabilir mi?
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Edin Dzeko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile futbol kamuoyunda merak uyandırdı. Bosna Hersekli yıldızın paylaşımı, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesiyle birlikte değerlendirildi.
Dzeko’nun Instagram hesabında yayınladığı mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Kendinizi her zaman çözümün bir parçası olarak geliştirin, problemin değil."

Bu söz, özellikle taraftarlar ve spor yorumcuları tarafından "veda mesajı mı?" sorusunu akıllara getirdi.
Dzeko’nun 2024 Sezonu Performansı

İstatistik

Değer

Maç Sayısı

50

Gol

20

Asist

8

Ortalama Süre

75 dakika/müsabaka

Edin Dzeko, bu sezon Sarı-Lacivertli formayla toplam 50 karşılaşmada forma giydi. Takımı adına 20 gol kaydederken, 8 de asist yaptı. Özellikle kilit maçlarda attığı gollerle takımına önemli katkılar sağladı.

Sözleşmesi sona eriyor

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 sezonu sonunda bitecek olan Dzeko’nun takımdaki geleceği henüz netlik kazanmadı. Yönetim cephesinden resmi bir açıklama yapılmazken, oyuncunun sosyal medya paylaşımı bu süreçte farklı yorumlara neden oldu.

Paylaşım mesaj veriyor mu?

Dzeko’nun kullandığı ifadeler, sadece kişisel gelişim mesajı olabilirken, futbol camiasında bu tür paylaşımlar genellikle kariyer kararı öncesi mesajlar olarak değerlendirilir.
Yorumcular, bu mesajın “problem yaratmak istemeyen, ama çözümün bir parçası olmayı seçen bir veda” anlamına gelebileceğini öne sürüyor.

Mourinho’nun kararı belirleyici olacak

Yeni sezonda teknik direktörlük görevine Jose Mourinho’nun getirildiği Fenerbahçe’de, Dzeko’nun takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu. Mourinho’nun, deneyimli forvetin oyun tarzına uygun bir plan yapıp yapmayacağı da sürecin önemli belirleyicilerinden biri olacak.

Taraftarlar sosyal medyada i̇kiye bölündü

Dzeko’nun paylaşımının ardından Fenerbahçe taraftarları sosyal medya platformlarında farklı görüşler ortaya koydu:
“Bize vedalaşıyor gibi geldi.”
“Mourinho ile devam etmeli.”
“Yeni sezonda gençleşmeye gidilecekse Dzeko'nun ayrılması mantıklı.”

Önümüzdeki günlerde ne olacak?

Fenerbahçe yönetiminin, yeni teknik kadroyla birlikte takımdaki gelecek planlaması kapsamında Dzeko ile ilgili kararını önümüzdeki haftalarda netleştirmesi bekleniyor. Edin Dzeko'nun vereceği karar, Fenerbahçe'nin gelecek sezon planlamasında önemli bir rol oynayacak.
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
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Acun Ilıcalı, Mourinho'nun Fenerbahçe'den ayrılacağı iddiasına yanıt verdi
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