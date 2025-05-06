https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/dunyaca-unlu-ayakkabi-markasi-94-milyar-dolara-satiliyor-1095959242.html

Dünyaca ünlü ayakkabı markası 9.4 milyar dolara satılıyor

Dünyaca ünlü ayakkabı markası 9.4 milyar dolara satılıyor

Sputnik Türkiye

Giyim ve spor ayakkabı markası Skechers, 9.4 milyar dolara satılıyor. 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T11:36+0300

2025-05-06T11:36+0300

2025-05-06T11:36+0300

ekonomi̇

skechers

ayakkabı

satış

marka

abd

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Dünyaca ünlü giyim ve spor ayakkabı markası Skechers, ABD merkezli özel sermaye şirketi 3G Capital tarafından satın alınıyor. Satışın 9.4 milyar dolara gerçekleşeceği açıklandı. Türkiye'de satılan ve dünyanın en ünlü spor ayakkabı markalarından biri olan Skechers el değiştiriyor. Markanın özel sermaye şirketi 3G Capital'e satılacağı belirtilirken, yapılan açıklamada, satın alma işleminin 2025'in üçüncü çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi. Anlaşma, 3G Capital tarafından sağlanan nakit ve JPMorgan Chase Bank tarafından taahhüt edilen borçla finanse edilecek.Ekonomik belirsizlik gerekçesiyle beklentilerini geri çekmiştiAnlaşma duyurulmadan önce Skechers’ın piyasa değeri yaklaşık 7,4 milyar dolardı. Şirket geçtiğimiz yıl 9 milyar dolar gelir elde etti. Ayakkabı şirketinin hisseleri bu yılın başından Cuma kapanışına kadar yüzde 28 düştü ancak Pazartesi günü New York’ta yüzde 25 yükseldi. Spor ayakkabı markası, “küresel ticaret politikalarından kaynaklanan ekonomik belirsizliği” gerekçe göstererek nisan ayında tüm yılki beklentilerini geri çekmişti.

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skechers, ayakkabı, satış, marka, abd