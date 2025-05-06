https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/dunyaca-unlu-ayakkabi-markasi-94-milyar-dolara-satiliyor-1095959242.html
Dünyaca ünlü ayakkabı markası 9.4 milyar dolara satılıyor
Dünyaca ünlü ayakkabı markası 9.4 milyar dolara satılıyor
Sputnik Türkiye
Giyim ve spor ayakkabı markası Skechers, 9.4 milyar dolara satılıyor. 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T11:36+0300
2025-05-06T11:36+0300
2025-05-06T11:36+0300
ekonomi̇
skechers
ayakkabı
satış
marka
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/0a/1055447937_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2a8e220d307e4e6b27234239e8433f5d.jpg
Dünyaca ünlü giyim ve spor ayakkabı markası Skechers, ABD merkezli özel sermaye şirketi 3G Capital tarafından satın alınıyor. Satışın 9.4 milyar dolara gerçekleşeceği açıklandı. Türkiye'de satılan ve dünyanın en ünlü spor ayakkabı markalarından biri olan Skechers el değiştiriyor. Markanın özel sermaye şirketi 3G Capital'e satılacağı belirtilirken, yapılan açıklamada, satın alma işleminin 2025'in üçüncü çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi. Anlaşma, 3G Capital tarafından sağlanan nakit ve JPMorgan Chase Bank tarafından taahhüt edilen borçla finanse edilecek.Ekonomik belirsizlik gerekçesiyle beklentilerini geri çekmiştiAnlaşma duyurulmadan önce Skechers’ın piyasa değeri yaklaşık 7,4 milyar dolardı. Şirket geçtiğimiz yıl 9 milyar dolar gelir elde etti. Ayakkabı şirketinin hisseleri bu yılın başından Cuma kapanışına kadar yüzde 28 düştü ancak Pazartesi günü New York’ta yüzde 25 yükseldi. Spor ayakkabı markası, “küresel ticaret politikalarından kaynaklanan ekonomik belirsizliği” gerekçe göstererek nisan ayında tüm yılki beklentilerini geri çekmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/turkiyenin-70-yillik-kozmetik-devi-yeniden-konkordato-ilan-etti-1095857493.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/04/0a/1055447937_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_875f6a119b5d7846a4c7fccf0a24af18.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
skechers, ayakkabı, satış, marka, abd
skechers, ayakkabı, satış, marka, abd
Dünyaca ünlü ayakkabı markası 9.4 milyar dolara satılıyor
Giyim ve spor ayakkabı markası Skechers, 9.4 milyar dolara satılıyor.
Dünyaca ünlü giyim ve spor ayakkabı markası Skechers, ABD merkezli özel sermaye şirketi 3G Capital tarafından satın alınıyor. Satışın 9.4 milyar dolara gerçekleşeceği açıklandı.
Türkiye'de satılan ve dünyanın en ünlü spor ayakkabı markalarından biri olan Skechers el değiştiriyor. Markanın özel sermaye şirketi 3G Capital'e satılacağı belirtilirken, yapılan açıklamada, satın alma işleminin 2025'in üçüncü çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği kaydedildi. Anlaşma, 3G Capital tarafından sağlanan nakit ve JPMorgan Chase Bank tarafından taahhüt edilen borçla finanse edilecek.
Ekonomik belirsizlik gerekçesiyle beklentilerini geri çekmişti
Anlaşma duyurulmadan önce Skechers’ın piyasa değeri yaklaşık 7,4 milyar dolardı. Şirket geçtiğimiz yıl 9 milyar dolar gelir elde etti. Ayakkabı şirketinin hisseleri bu yılın başından Cuma kapanışına kadar yüzde 28 düştü ancak Pazartesi günü New York’ta yüzde 25 yükseldi. Spor ayakkabı markası, “küresel ticaret politikalarından kaynaklanan ekonomik belirsizliği” gerekçe göstererek nisan ayında tüm yılki beklentilerini geri çekmişti.