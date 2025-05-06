https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/dicle-universitesinden-cagri-gelin-diplomalarinizi-alin-1095944562.html
Yarım asırdır bekleyen diplomalar için harekete geçildi: 50 bin kişi üniversiteye çağırıldı, 'Aralarında kimler yok ki'
Yarım asırdır bekleyen diplomalar için harekete geçildi: 50 bin kişi üniversiteye çağırıldı, 'Aralarında kimler yok ki'
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinde (DÜ) arşivde muhafaza edilen yaklaşık 50 bin diploma sahiplerini bekliyor. Öğrenci işleri çağrı yaparak "Diplomalarınızı... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T07:16+0300
2025-05-06T07:16+0300
2025-05-06T07:23+0300
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Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 1966 yılında eğitime başlayan Diyarbakır Tıp Fakültesi, bugünkü Dicle Üniversitesi'nin temelini oluşturdu. Fakülte, 1969 yılında öğrencilerini Ankara’dan Diyarbakır’a naklederek Ankara Üniversitesi’ne bağlı olarak faaliyet göstermeye devam etti.Dicle Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Mehmet Ali Esmer, DÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının fiziki olarak 5 kez yer değiştirdiğini anlatarak, her taşındıkları alana bu diplomaları da götürdüklerini kaydetti."1971'den 2020'ye kadar 150 binden fazla mezun verdik ama 50 bine yakın fiziki diploma var arşivimizde. Bir çağrı yapıyoruz mezunlarımıza; diplomalarınızı alın, bizi de bu yükten kurtarın" ifadelerini kullanan Esmer, 2020'den bu yana diplomaların elektronik olarak imzalandığını ve elektronik olarak muhafaza edildiğini söyledi.Esmer, "Bizde diplomaları bulunanlar arasında üst düzey yetkililer, belediye yetkilileri, mühendisler, profesörler var" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/olumu-bile-bilime-isik-olacak-40-yillik-cerrah-bedenini-tip-ogrencilerin-egitimi-icin-bagisladi-1095318499.html
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dicle üniversitesi, diploma, mezuniyet, ankara üniversitesi
dicle üniversitesi, diploma, mezuniyet, ankara üniversitesi
Yarım asırdır bekleyen diplomalar için harekete geçildi: 50 bin kişi üniversiteye çağırıldı, 'Aralarında kimler yok ki'
07:16 06.05.2025 (güncellendi: 07:23 06.05.2025)
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinde (DÜ) arşivde muhafaza edilen yaklaşık 50 bin diploma sahiplerini bekliyor. Öğrenci işleri çağrı yaparak "Diplomalarınızı alın, bizi de bu yükten kurtarın" dedi.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 1966 yılında eğitime başlayan Diyarbakır Tıp Fakültesi, bugünkü Dicle Üniversitesi'nin temelini oluşturdu. Fakülte, 1969 yılında öğrencilerini Ankara’dan Diyarbakır’a naklederek Ankara Üniversitesi’ne bağlı olarak faaliyet göstermeye devam etti.
Dicle Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Mehmet Ali Esmer, DÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının fiziki olarak 5 kez yer değiştirdiğini anlatarak, her taşındıkları alana bu diplomaları da götürdüklerini kaydetti.
"1971'den 2020'ye kadar 150 binden fazla mezun verdik ama 50 bine yakın fiziki diploma var arşivimizde. Bir çağrı yapıyoruz mezunlarımıza; diplomalarınızı alın, bizi de bu yükten kurtarın" ifadelerini kullanan Esmer, 2020'den bu yana diplomaların elektronik olarak imzalandığını ve elektronik olarak muhafaza edildiğini söyledi.
Esmer, "Bizde diplomaları bulunanlar arasında üst düzey yetkililer, belediye yetkilileri, mühendisler, profesörler var" ifadesini kullandı.