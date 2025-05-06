Yarım asırdır bekleyen diplomalar için harekete geçildi: 50 bin kişi üniversiteye çağırıldı, 'Aralarında kimler yok ki'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e ‘geçmiş olsun’ mesajı
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Doç. Dr. Oğuz Demir: ‘Enflasyonla mücadelede toplumsal bir mutabakatın sağlanması gerek’
09:08
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Selvi Boylum Al Yazmalım','Kibar Feyzo' gibi birçok ünlü filmin mimarıydı...
12:10
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Depremleri cep telefonlarına erken haber vermek için kullanılan program
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
TARİHTE BUGÜN
Fikirlerin gücü: Karl Marx ve devrim
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Trump: ‘Avrupa liderleri Putin’i aramamı rica ediyor’
17:40
5 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Doç. Dr. Oğuz Demir: ‘Enflasyonla mücadelede toplumsal bir mutabakatın sağlanması gerek’
17:51
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
TARİHTE BUGÜN
Baharın ayak sesi Hıdırellez inanışları
18:17
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
100 yıllık dostluk anlaşması
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
14 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
12:10
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
TARİHTE BUGÜN
1968 Devrimci Hareketi: Üç fidan darağacına nasıl yürüdü?
18:10
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/dicle-universitesinden-cagri-gelin-diplomalarinizi-alin-1095944562.html
Yarım asırdır bekleyen diplomalar için harekete geçildi: 50 bin kişi üniversiteye çağırıldı, 'Aralarında kimler yok ki'
Yarım asırdır bekleyen diplomalar için harekete geçildi: 50 bin kişi üniversiteye çağırıldı, 'Aralarında kimler yok ki'
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinde (DÜ) arşivde muhafaza edilen yaklaşık 50 bin diploma sahiplerini bekliyor. Öğrenci işleri çağrı yaparak "Diplomalarınızı... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T07:16+0300
2025-05-06T07:23+0300
yaşam
dicle üniversitesi
diploma
mezuniyet
ankara üniversitesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/06/1095944944_0:173:1614:1080_1920x0_80_0_0_7b9c0eac9d7780c9a01e9f56d2940fd6.png
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 1966 yılında eğitime başlayan Diyarbakır Tıp Fakültesi, bugünkü Dicle Üniversitesi'nin temelini oluşturdu. Fakülte, 1969 yılında öğrencilerini Ankara’dan Diyarbakır’a naklederek Ankara Üniversitesi’ne bağlı olarak faaliyet göstermeye devam etti.Dicle Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Mehmet Ali Esmer, DÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının fiziki olarak 5 kez yer değiştirdiğini anlatarak, her taşındıkları alana bu diplomaları da götürdüklerini kaydetti."1971'den 2020'ye kadar 150 binden fazla mezun verdik ama 50 bine yakın fiziki diploma var arşivimizde. Bir çağrı yapıyoruz mezunlarımıza; diplomalarınızı alın, bizi de bu yükten kurtarın" ifadelerini kullanan Esmer, 2020'den bu yana diplomaların elektronik olarak imzalandığını ve elektronik olarak muhafaza edildiğini söyledi.Esmer, "Bizde diplomaları bulunanlar arasında üst düzey yetkililer, belediye yetkilileri, mühendisler, profesörler var" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/olumu-bile-bilime-isik-olacak-40-yillik-cerrah-bedenini-tip-ogrencilerin-egitimi-icin-bagisladi-1095318499.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/06/1095944944_60:0:1500:1080_1920x0_80_0_0_f2f2e56eb2d2494df5692300ccf0d66a.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dicle üniversitesi, diploma, mezuniyet, ankara üniversitesi
dicle üniversitesi, diploma, mezuniyet, ankara üniversitesi

Yarım asırdır bekleyen diplomalar için harekete geçildi: 50 bin kişi üniversiteye çağırıldı, 'Aralarında kimler yok ki'

07:16 06.05.2025 (güncellendi: 07:23 06.05.2025)
© AADicle Üniversitesi'nden çağrı: Gelin diplomalarınızı alın
Dicle Üniversitesi'nden çağrı: Gelin diplomalarınızı alın - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© AA
Abone ol
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinde (DÜ) arşivde muhafaza edilen yaklaşık 50 bin diploma sahiplerini bekliyor. Öğrenci işleri çağrı yaparak "Diplomalarınızı alın, bizi de bu yükten kurtarın" dedi.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 1966 yılında eğitime başlayan Diyarbakır Tıp Fakültesi, bugünkü Dicle Üniversitesi'nin temelini oluşturdu. Fakülte, 1969 yılında öğrencilerini Ankara’dan Diyarbakır’a naklederek Ankara Üniversitesi’ne bağlı olarak faaliyet göstermeye devam etti.
Dicle Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Mehmet Ali Esmer, DÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının fiziki olarak 5 kez yer değiştirdiğini anlatarak, her taşındıkları alana bu diplomaları da götürdüklerini kaydetti.

"1971'den 2020'ye kadar 150 binden fazla mezun verdik ama 50 bine yakın fiziki diploma var arşivimizde. Bir çağrı yapıyoruz mezunlarımıza; diplomalarınızı alın, bizi de bu yükten kurtarın" ifadelerini kullanan Esmer, 2020'den bu yana diplomaların elektronik olarak imzalandığını ve elektronik olarak muhafaza edildiğini söyledi.

Esmer, "Bizde diplomaları bulunanlar arasında üst düzey yetkililer, belediye yetkilileri, mühendisler, profesörler var" ifadesini kullandı.
izmir - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2025
YAŞAM
Ölümü bile bilime ışık olacak: 40 yıllık cerrah bedenini tıp öğrencilerin eğitimi için bağışladı
11 Nisan, 13:20


Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала