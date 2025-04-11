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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250411/olumu-bile-bilime-isik-olacak-40-yillik-cerrah-bedenini-tip-ogrencilerin-egitimi-icin-bagisladi-1095318499.html
Ölümü bile bilime ışık olacak: 40 yıllık cerrah bedenini tıp öğrencilerin eğitimi için bağışladı
Ölümü bile bilime ışık olacak: 40 yıllık cerrah bedenini tıp öğrencilerin eğitimi için bağışladı
Sputnik Türkiye
İzmir'de 40 yıl cerrahlık yapan Erol Kaymak, bedenini kadavra olarak Dokuz Eylül Üniversitesine tıp öğrencilerinin eğitimi için bağışladı. 11.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-11T13:20+0300
2025-04-11T13:20+0300
yaşam
i̇zmir
dokuz eylül üniversitesi
kadavra
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40 yıl boyunca hastalarına şifa dağıtan emekli genel cerrah Erol Kaymak'ın bedeni, vasiyeti üzerine kadavra olarak Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağışlandı. Kaymak, ölümünden sonra da bilime hizmet etmeye ve yeni doktorların yetişmesine katkı sunacak. İstanbul'da 1935'te dünyaya gelen Erol Kaymak, tıp eğitimini 1954 ile 1960 yıllarında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde aldı. Almanya'da bir süre genel cerrahi uzmanlık eğitimi alan ve doktor olarak görev yapan Kaymak, 1969'da Türkiye'ye döndü. Kaymak, mesleğini İzmir'de çeşitli hastanelerde sürdürdükten sonra 2000 yılında emekli oldu.'Asistanken kemik bulamadığını anlatırdı'5 Nisan'da yaşamını yitiren Kaymak'ın kızı Ceylan Kaymak, babasının vasiyetini yerine getirmekten dolayı gururlu olduğunu anlatırken, "Babam asistanken kemik bulamadığından bahsederdi. Hocaları bulamıyormuş, plastik üzerinde çalışıyorlarmış. 'Kendimi kadavra olarak bağışlarım. Hatta anneni de o şekilde bağışlayın' demişti. Ben kendim de bağışlayacağım. Öğrencilere bir faydamız olsun. Babam, 40 yıl boyunca birçok doktor ve profesör yetiştirdi. Ölümünden sonra da öğrencilerine ve çevresine yine ışık olmaya devam edecek." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/bedenini-kadavra-olarak-bagislamisti-alti-yil-sonra-topraga-verildi-1088656986.html
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i̇zmir, dokuz eylül üniversitesi, kadavra

Ölümü bile bilime ışık olacak: 40 yıllık cerrah bedenini tıp öğrencilerin eğitimi için bağışladı

13:20 11.04.2025
izmir
izmir - Sputnik Türkiye, 1920, 11.04.2025
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İzmir'de 40 yıl cerrahlık yapan Erol Kaymak, bedenini kadavra olarak Dokuz Eylül Üniversitesine tıp öğrencilerinin eğitimi için bağışladı.
40 yıl boyunca hastalarına şifa dağıtan emekli genel cerrah Erol Kaymak'ın bedeni, vasiyeti üzerine kadavra olarak Dokuz Eylül Üniversitesi'ne bağışlandı. Kaymak, ölümünden sonra da bilime hizmet etmeye ve yeni doktorların yetişmesine katkı sunacak.
İstanbul'da 1935'te dünyaya gelen Erol Kaymak, tıp eğitimini 1954 ile 1960 yıllarında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde aldı. Almanya'da bir süre genel cerrahi uzmanlık eğitimi alan ve doktor olarak görev yapan Kaymak, 1969'da Türkiye'ye döndü. Kaymak, mesleğini İzmir'de çeşitli hastanelerde sürdürdükten sonra 2000 yılında emekli oldu.

'Asistanken kemik bulamadığını anlatırdı'

5 Nisan'da yaşamını yitiren Kaymak'ın kızı Ceylan Kaymak, babasının vasiyetini yerine getirmekten dolayı gururlu olduğunu anlatırken, "Babam asistanken kemik bulamadığından bahsederdi. Hocaları bulamıyormuş, plastik üzerinde çalışıyorlarmış. 'Kendimi kadavra olarak bağışlarım. Hatta anneni de o şekilde bağışlayın' demişti. Ben kendim de bağışlayacağım. Öğrencilere bir faydamız olsun. Babam, 40 yıl boyunca birçok doktor ve profesör yetiştirdi. Ölümünden sonra da öğrencilerine ve çevresine yine ışık olmaya devam edecek." dedi.
cenaze - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
YAŞAM
Bedenini kadavra olarak bağışlamıştı: Altı yıl sonra toprağa verildi
1 Ekim 2024, 14:22
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