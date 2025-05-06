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Büyük Zafer Dünya Okul Olimpiyatı’nın finali bugün Moskova’da yapılıyor
Büyük Zafer Dünya Okul Olimpiyatı’nın finali bugün Moskova’da yapılıyor
Sputnik Türkiye
Bu yıl ikincisi yapılan Büyük Zafer Dünya Okul Olimpiyatı’nın finali, Moskova’daki Zafer Müzesi’nde düzenleniyor. 06.05.2025, Sputnik Türkiye
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10 ila 18 yaş aralığında dünyanın dört bir yanından çocukların ve gençlerin Büyük Anavatan Savaşı hakkındaki bilgilerini ortaya koyduklarını entelektüel bir yarışma olan Büyük Zafer Dünya Okul Olimpiyatı ilk kez 2020 yılında Zafer Günü’nün 75. yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenmişti.Bu yıl projenin pobeda.may9.ruadlı sitesinde, Tacikistan, Kırgızistan, Belarus, Kazakistan, Moldova, Hindistan, Endonezya, İtalya, Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri, Lüksemburg, Fas, Mısır dahil olmak üzere toplam 125 ülkeden 272.926 kişi olimpiyata katılmak için kayıt yaptırdı.Birinci turda en fazla puan toplayan 19 ülkeden 5 bin katılımcı ise ikinci tura yükseldi.Olimpiyatın finali bugün Moskova'daki Zafer Müzesi'nde gerçekleştiriliyor. Jüri, ödül kazanan 10 kişi arasından 3 kazananı seçecek ve bu kişiler 9 Mayıs’ta Kızıl Meydan'da düzenlenecek askeri geçit törenine davet edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/turkiyenin-moskova-buyukelciliginden-23-nisan-paylasimi-yilin-en-coskulu-haftasi-basladi-1095569993.html
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rusya, moskova, yarışma, zafer günü, 9 mayıs zafer bayramı
rusya, moskova, yarışma, zafer günü, 9 mayıs zafer bayramı

Büyük Zafer Dünya Okul Olimpiyatı’nın finali bugün Moskova’da yapılıyor

16:04 06.05.2025
© Sputnik / POOLBüyük Zafer Dünya Okul Olimpiyatı
Büyük Zafer Dünya Okul Olimpiyatı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© Sputnik / POOL
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Bu yıl ikincisi yapılan Büyük Zafer Dünya Okul Olimpiyatı’nın finali, Moskova’daki Zafer Müzesi’nde düzenleniyor.
10 ila 18 yaş aralığında dünyanın dört bir yanından çocukların ve gençlerin Büyük Anavatan Savaşı hakkındaki bilgilerini ortaya koyduklarını entelektüel bir yarışma olan Büyük Zafer Dünya Okul Olimpiyatı ilk kez 2020 yılında Zafer Günü’nün 75. yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenmişti.
Bu yıl projenin pobeda.may9.ruadlı sitesinde, Tacikistan, Kırgızistan, Belarus, Kazakistan, Moldova, Hindistan, Endonezya, İtalya, Kıbrıs, Birleşik Arap Emirlikleri, Lüksemburg, Fas, Mısır dahil olmak üzere toplam 125 ülkeden 272.926 kişi olimpiyata katılmak için kayıt yaptırdı.
Birinci turda en fazla puan toplayan 19 ülkeden 5 bin katılımcı ise ikinci tura yükseldi.
Olimpiyatın finali bugün Moskova'daki Zafer Müzesi'nde gerçekleştiriliyor. Jüri, ödül kazanan 10 kişi arasından 3 kazananı seçecek ve bu kişiler 9 Mayıs’ta Kızıl Meydan'da düzenlenecek askeri geçit törenine davet edilecek.
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