https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/turkiyenin-moskova-buyukelciliginden-23-nisan-paylasimi-yilin-en-coskulu-haftasi-basladi-1095569993.html
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nden 23 Nisan paylaşımı: 'Yılın en coşkulu haftası başladı'
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nden 23 Nisan paylaşımı: 'Yılın en coşkulu haftası başladı'
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Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili Rusya'da... 22.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-22T00:52+0300
2025-04-22T00:52+0300
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Moskova Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından Türkçe ve Rusça yapılan paylaşımda "Yılın en coşkulu haftası başladı" ifadesi kullanıldı.Rusya'nın başkenti Moskova'da 23 Nisan için yapılan etkinliklerle ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu. Bu kapsam da "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası kapsamında Dom Muziki'de Moskova Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi ve Moskova Türk Kadınlar Organizasyonu işbirliğinde düzenlediğimiz Uluslararası Çocuk Şenliğimize Türk ve Rus çocuklarımızın yanı sıra 15 ülkeden çocuk katılarak, milli kıyafetleri ile geleneksel danslarını sahneledi" bilgici verildi. Resmi temaslar gerçekleştirmek üzere Moskova'da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Fuat Oktay'ın da etkinliğe katıldığı belirtildi. "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı her yıl dünya çocuklarıyla birlikte kutlama geleneğimizi, Büyükelçiliğimizce coşkuyla, kıvançla sürdürüyoruz" denilen açıklama "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu olsun" ifadeleriyle sonlandırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250422/tbmm-disisleri-komisyonu-baskani-oktay-ve-heyeti-moskovada-temaslarda-bulundu-guclu-bir-dostluk-1095569441.html
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Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nden 23 Nisan paylaşımı: 'Yılın en coşkulu haftası başladı'
Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili Rusya'da gerçekleştirilen etkinliklere değinildi.
Moskova Büyükelçiliği'nin resmi X hesabından Türkçe ve Rusça yapılan paylaşımda "Yılın en coşkulu haftası başladı" ifadesi kullanıldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da 23 Nisan için yapılan etkinliklerle ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu.
Bu kapsam da "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftası kapsamında Dom Muziki'de Moskova Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi ve Moskova Türk Kadınlar Organizasyonu işbirliğinde düzenlediğimiz Uluslararası Çocuk Şenliğimize Türk ve Rus çocuklarımızın yanı sıra 15 ülkeden çocuk katılarak, milli kıyafetleri ile geleneksel danslarını sahneledi" bilgici verildi.
Resmi temaslar gerçekleştirmek üzere Moskova'da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Fuat Oktay'ın da etkinliğe katıldığı belirtildi.
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı her yıl dünya çocuklarıyla birlikte kutlama geleneğimizi, Büyükelçiliğimizce coşkuyla, kıvançla sürdürüyoruz" denilen açıklama "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu olsun" ifadeleriyle sonlandırıldı.