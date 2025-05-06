https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/bir-kac-saniye-ile-kurtuldu-is-yerinde-duduklu-tencere-patladi-1095941811.html
Bir kaç saniye ile kurtuldu: İş yerinde düdüklü tencere patladı
Bir kaç saniye ile kurtuldu: İş yerinde düdüklü tencere patladı
Sputnik Türkiye
Mersin'de bir iş yerinin mutfağında düdüklü tencere patlayıcıları aratmayacak bir görüntüye yol açtı. Tencerenin patlaması sonucu kimse yaralanmazken, bir... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T02:10+0300
2025-05-06T02:10+0300
2025-05-06T02:10+0300
türki̇ye
mersin
düdüklü tencere
patlama
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Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde bir iş yerinin mutfağında patlayan düdüklü tencere kameraya yansıdı.Yüksek basınç nedeniyle patlayan tencere iş yerinde hasara neden oldu. Olayda yaralanan olmadı.Bir personel son anda kurtulduGüvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, bir personelin patlamadan birkaç saniye önce tencerenin bulunduğu alandan uzaklaştığı, hemen ardından tencerenin patladığı görülüyor.
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mersin, düdüklü tencere, patlama
mersin, düdüklü tencere, patlama
Bir kaç saniye ile kurtuldu: İş yerinde düdüklü tencere patladı
Mersin'de bir iş yerinin mutfağında düdüklü tencere patlayıcıları aratmayacak bir görüntüye yol açtı. Tencerenin patlaması sonucu kimse yaralanmazken, bir kişinin patlamadan hemen önce alandan uzaklaştığı güvenlik kamerasına yansıdı.
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde bir iş yerinin mutfağında patlayan düdüklü tencere kameraya yansıdı.
Yüksek basınç nedeniyle patlayan tencere iş yerinde hasara neden oldu. Olayda yaralanan olmadı.
Bir personel son anda kurtuldu
Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, bir personelin patlamadan birkaç saniye önce tencerenin bulunduğu alandan uzaklaştığı, hemen ardından tencerenin patladığı görülüyor.