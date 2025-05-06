https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/bir-kac-saniye-ile-kurtuldu-is-yerinde-duduklu-tencere-patladi-1095941811.html

Bir kaç saniye ile kurtuldu: İş yerinde düdüklü tencere patladı

Bir kaç saniye ile kurtuldu: İş yerinde düdüklü tencere patladı

Sputnik Türkiye

Mersin'de bir iş yerinin mutfağında düdüklü tencere patlayıcıları aratmayacak bir görüntüye yol açtı. Tencerenin patlaması sonucu kimse yaralanmazken, bir... 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T02:10+0300

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türki̇ye

mersin

düdüklü tencere

patlama

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Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde bir iş yerinin mutfağında patlayan düdüklü tencere kameraya yansıdı.Yüksek basınç nedeniyle patlayan tencere iş yerinde hasara neden oldu. Olayda yaralanan olmadı.Bir personel son anda kurtulduGüvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, bir personelin patlamadan birkaç saniye önce tencerenin bulunduğu alandan uzaklaştığı, hemen ardından tencerenin patladığı görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/market-calisani-kadini-darp-eden-musteri-gozaltina-alindi-olay-anina-ait-kamera-goruntuleri-ortaya-1095941450.html

türki̇ye

mersin

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mersin, düdüklü tencere, patlama