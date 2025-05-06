https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/batinin-2-dunya-savasi-sonrasinda-sakladigi-nazi-sayisini-aciklandi-aralarinda-ukraynalilar-da-1095953216.html

Batı'nın 2. Dünya Savaşı sonrasında sakladığı Nazi sayısını açıklandı: Aralarında Ukraynalılar da vardı

Batı'nın 2. Dünya Savaşı sonrasında sakladığı Nazi sayısını açıklandı: Aralarında Ukraynalılar da vardı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), sadece 1952 verilerine göre Batı’nın, 2. Dünya Savaşı sonrasında aralarında Ukraynalı ve Baltık aşırı milliyetçilerinin... 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T09:47+0300

2025-05-06T09:47+0300

2025-05-06T09:56+0300

dünya

rusya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

sovyetler birliği

almanya

nazi

ukrayna

baltık ülkeleri

2. dünya savaşı

batı

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FSB’nin yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliği devlet güvenlik kurumlarının, Sovyet vatandaşlarına yönelik suç işleyen Alman Nazileri ve suç ortaklarını tespit etmek ve işledikleri suçları belgelemek için muazzam ve özenli bir çalışma yürüttüğü ifade edildi. Toplanan delillerin, Nürnberg'deki Uluslararası Askeri Mahkemede kullanıldığı anımsatıldı.Açıklamada, “1952 itibariyle Sovyetler Birliği Devlet Güvenliği Bakanlığı, işgalcilerin sivillere yönelik işlediği suçların ortağı olan 2.486 kişinin yurtdışına kaçtığını tespit etmişti. Aralarında, tanıkların ve mağdurların ifadeleri temelinde suç yöneltilen 692 kişi ABD'ye yerleşti (bunların 138'i Ukraynalı ve 183'ü Baltık milliyetçisiydi)” dendi.Ayrıca 428 suçlunun Kanada, 420’sinin Almanya, 309’unun Avustralya, 218’inin İngiltere’ye sığındığı belirtildi.Batı'nın Sovyetler Birliği'ne karşı başlattığı Soğuk Savaş sırasında, bu SS mensuplarının ve Nazi işbirlikçilerinin ‘özgürlük savaşçıları’ olarak gösterildiği kaydedilen açıklamada, bu kişilerin daha sonra Batı ülkeleri tarafından kullanıldığına dikkat çekilerek şu ifadeye yer verildi:Kanada Parlamentosu'nun Ukraynalı Nazi Yaroslav Hunko'yu alkışlamasının, yıllardır sürdürdükleri propagandanın anlamlı bir sonucu olduğunu kaydeden FSB, Baltık ülkelerinde ve Ukrayna'da Neo-Nazizmin gelişmesinin nedenlerinden birinin de bu olduğu vurgulanırken şu değerlendirmeye yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/soygudan-natonun-rusya-programina-dikkat-dogrudan-catisma-hazirligi-yapiyorlar-1095947618.html

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sovyetler birliği

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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), sovyetler birliği, almanya, nazi, ukrayna, baltık ülkeleri, 2. dünya savaşı, batı, abd