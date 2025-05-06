https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/batinin-2-dunya-savasi-sonrasinda-sakladigi-nazi-sayisini-aciklandi-aralarinda-ukraynalilar-da-1095953216.html
Batı'nın 2. Dünya Savaşı sonrasında sakladığı Nazi sayısını açıklandı: Aralarında Ukraynalılar da vardı
Batı'nın 2. Dünya Savaşı sonrasında sakladığı Nazi sayısını açıklandı: Aralarında Ukraynalılar da vardı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), sadece 1952 verilerine göre Batı’nın, 2. Dünya Savaşı sonrasında aralarında Ukraynalı ve Baltık aşırı milliyetçilerinin... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T09:47+0300
2025-05-06T09:47+0300
2025-05-06T09:56+0300
dünya
rusya
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
sovyetler birliği
almanya
nazi
ukrayna
baltık ülkeleri
2. dünya savaşı
batı
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FSB’nin yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliği devlet güvenlik kurumlarının, Sovyet vatandaşlarına yönelik suç işleyen Alman Nazileri ve suç ortaklarını tespit etmek ve işledikleri suçları belgelemek için muazzam ve özenli bir çalışma yürüttüğü ifade edildi. Toplanan delillerin, Nürnberg'deki Uluslararası Askeri Mahkemede kullanıldığı anımsatıldı.Açıklamada, “1952 itibariyle Sovyetler Birliği Devlet Güvenliği Bakanlığı, işgalcilerin sivillere yönelik işlediği suçların ortağı olan 2.486 kişinin yurtdışına kaçtığını tespit etmişti. Aralarında, tanıkların ve mağdurların ifadeleri temelinde suç yöneltilen 692 kişi ABD'ye yerleşti (bunların 138'i Ukraynalı ve 183'ü Baltık milliyetçisiydi)” dendi.Ayrıca 428 suçlunun Kanada, 420’sinin Almanya, 309’unun Avustralya, 218’inin İngiltere’ye sığındığı belirtildi.Batı'nın Sovyetler Birliği'ne karşı başlattığı Soğuk Savaş sırasında, bu SS mensuplarının ve Nazi işbirlikçilerinin ‘özgürlük savaşçıları’ olarak gösterildiği kaydedilen açıklamada, bu kişilerin daha sonra Batı ülkeleri tarafından kullanıldığına dikkat çekilerek şu ifadeye yer verildi:Kanada Parlamentosu'nun Ukraynalı Nazi Yaroslav Hunko'yu alkışlamasının, yıllardır sürdürdükleri propagandanın anlamlı bir sonucu olduğunu kaydeden FSB, Baltık ülkelerinde ve Ukrayna'da Neo-Nazizmin gelişmesinin nedenlerinden birinin de bu olduğu vurgulanırken şu değerlendirmeye yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/soygudan-natonun-rusya-programina-dikkat-dogrudan-catisma-hazirligi-yapiyorlar-1095947618.html
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sovyetler birliği
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), sovyetler birliği, almanya, nazi, ukrayna, baltık ülkeleri, 2. dünya savaşı, batı, abd
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), sovyetler birliği, almanya, nazi, ukrayna, baltık ülkeleri, 2. dünya savaşı, batı, abd
Batı'nın 2. Dünya Savaşı sonrasında sakladığı Nazi sayısını açıklandı: Aralarında Ukraynalılar da vardı
09:47 06.05.2025 (güncellendi: 09:56 06.05.2025)
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), sadece 1952 verilerine göre Batı’nın, 2. Dünya Savaşı sonrasında aralarında Ukraynalı ve Baltık aşırı milliyetçilerinin de bulunduğu yaklaşık 2 bin 500 Nazi suçlusunu barındırdığını belirtti.
FSB’nin yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliği devlet güvenlik kurumlarının, Sovyet vatandaşlarına yönelik suç işleyen Alman Nazileri ve suç ortaklarını tespit etmek ve işledikleri suçları belgelemek için muazzam ve özenli bir çalışma yürüttüğü ifade edildi. Toplanan delillerin, Nürnberg'deki Uluslararası Askeri Mahkemede kullanıldığı anımsatıldı.
Açıklamada, “1952 itibariyle Sovyetler Birliği Devlet Güvenliği Bakanlığı, işgalcilerin sivillere yönelik işlediği suçların ortağı olan 2.486 kişinin yurtdışına kaçtığını tespit etmişti. Aralarında, tanıkların ve mağdurların ifadeleri temelinde suç yöneltilen 692 kişi ABD'ye yerleşti (bunların 138'i Ukraynalı ve 183'ü Baltık milliyetçisiydi)” dendi.
Ayrıca 428 suçlunun Kanada, 420’sinin Almanya, 309’unun Avustralya, 218’inin İngiltere’ye sığındığı belirtildi.
Batı'nın Sovyetler Birliği'ne karşı başlattığı Soğuk Savaş sırasında, bu SS mensuplarının ve Nazi işbirlikçilerinin ‘özgürlük savaşçıları’ olarak gösterildiği kaydedilen açıklamada, bu kişilerin daha sonra Batı ülkeleri tarafından kullanıldığına dikkat çekilerek şu ifadeye yer verildi:
Bu kişiler, Sovyetler Birliği’ne gönderilmek üzere sabotajcılar ve teröristler yetiştirmeye, Sovyet cumhuriyetlerinde milliyetçi duyguların kışkırtılmasına katılmaya ve Baltık Ülkeleri ve Ukrayna'da yerel halkı terörize eden yasadışı silahlı gruplardan haydutları desteklemeye başladı. Sovyetler Birliği’ne karşı yürütülen enformasyon ve psikolojik savaşta bu Nazi alçaklarına özel bir yer verilmiş, ülkemizi dünya kamuoyunun gözünde kötülüğün vücut bulmuş hali olarak gösteren Sovyet karşıtı (ve daha sonra Rus karşıtı) propagandanın ana katılımcıları olmuşlardı. 1953 yılında onların girişimiyle ‘Esir Milletler Haftası’ (Captive Nations Week) düzenlenmiş ve 1959 yılında ABD Kongresi'nin aldığı bir kararla resmi statü kazanmıştı. İntikamdan kaçan Nazi suçluları, SSCB'ye yayın yapan Radio Liberty ve Radio Free Europe/Radio Liberty (PCE/PC) programlarına konuk olmuşlardı.
Kanada Parlamentosu'nun Ukraynalı Nazi Yaroslav Hunko'yu alkışlamasının, yıllardır sürdürdükleri propagandanın anlamlı bir sonucu olduğunu kaydeden FSB, Baltık ülkelerinde ve Ukrayna'da Neo-Nazizmin gelişmesinin nedenlerinden birinin de bu olduğu vurgulanırken şu değerlendirmeye yer verildi:
Kızıl Ordu tarafından 80 yıl önce yenilgiye uğratılan Nazi suçlularının torunları, Batılı ülkelerin makamlarına sızarak intikam peşinde koşuyor. Cezai yaptırım tehdidi altında, vatandaşlarının Zafer Günü'nü kutlamalarını, Aziz George kurdeleleri takmalarını ve Büyük Vatanseverlik Savaşı nişanlarını taşımalarını yasaklıyorlar.