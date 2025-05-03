https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/mattia-ahmet-minguzzinin-ailesini-tehditle-gundeme-geldiler-istanbulun-en-tehlikeli-sokak-ceteleri-1095887591.html
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehditle gündeme geldiler: İstanbul’un en tehlikeli sokak çeteleri sıralandı
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehditle gündeme geldiler: İstanbul’un en tehlikeli sokak çeteleri sıralandı
Sputnik Türkiye
İstanbul’un göbeğinde, sosyal medyayı karargâh gibi kullanan ve çizgi film karakterlerinin adını taşıyan sokak çeteleri, “Yeni Nesil Mafya” olarak... 03.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-03T13:42+0300
2025-05-03T13:42+0300
2025-05-03T13:42+0300
türki̇ye
mafya
çete
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/03/1095888183_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_73cbc3e582dda3b15af9aabd32c59408.jpg
İstanbul'da faaliyet gösteren sokak çeteleri, klasik mafya yapılanmalarından ayrışarak sosyal medya, internet kafeler ve oyun salonları gibi alanlarda örgütleniyor. Bu gruplar, ‘mikro çökme’ denilen yöntemle esnafa bile tehdit oluşturabiliyor. En büyük araçları ise motosikletler, kasklar ve dijital mecralar.Raconlar değişti: Canlı yayınla meydan okumaHürriyet'in haberine göre artık racon kesmek, rakip grupların bölgelerinde canlı yayın açmak, sosyal medyada sahte hesaplarla provoke edici paylaşımlar yapmak anlamına geliyor. Bu yöntemlerle hem birbirlerine gözdağı veriyorlar hem de taraftar topluyorlar.Ahmet Minguzzi olayı: Casperlar gündemde15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden çete olarak öne çıkan Casperlar, İstanbul’un sokaklarını mesken tutan gruplardan sadece biri. Olay sonrası İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, özel bir ekip kurarak soruşturmayı derinleştirdi.Sokak çetelerinden bazılarıİşte İstanbul ve çevresinde faaliyet gösteren, ulusal ve uluslararası düzeyde etkili olan sokak çeteleri:1. Barış Boyun Grubu2. Daltonlar3. Casperlar4. Redkitler5. Anucurlar6. Gündoğmuşlar7. Çirkinler8. Arap Emrah9. Halil Ay Grubu10. Baygaralar
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/03/1095888183_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4d31fb89a1546a833775fd2e15bdf818.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul sokak çeteleri, yeni nesil mafya, casperlar çetesi, daltonlar grubu, barış boyun çetesi, sokak mafyası, uyuşturucu ve çökme, sosyal medyada çete, çizgi film adlarıyla çeteler, çete savaşları i̇stanbul, mattia ahmet minguzzi, casperlar çetesi, daltonlar çetesi, redkitler çetesi, yeni nesil mafya, sokak çeteleri istanbul, organize suç örgütü, minguzzi ailesi tehdit, casperlar tehdit mesajı, sosyal medya tehdit, çocuk suç örgütü, motosikletli tetikçiler, barış boyun çetesi, bahçelievler çeteleri, kağıthane çeteleri, mezar tahribatı, casperlar tutuklama, minguzzi cinayeti davası, minguzzi ailesi koruma, casperlar sosyal medya, casperlar kimdir, daltonlar kimdir, redkitler kimdir, anucurlar çetesi, gündoğmuşlar çetesi, çirkinler çetesi, arap emrah çetesi, halil ay çetesi, baygaralar çetesi, minguzzi ailesi tehdit mesajı, casperlar tehdit videosu, minguzzi ailesi mezar saldırısı, minguzzi ailesi sosyal medya tehdidi, minguzzi ailesi koruma kararı, casperlar organize suç örgütü
i̇stanbul sokak çeteleri, yeni nesil mafya, casperlar çetesi, daltonlar grubu, barış boyun çetesi, sokak mafyası, uyuşturucu ve çökme, sosyal medyada çete, çizgi film adlarıyla çeteler, çete savaşları i̇stanbul, mattia ahmet minguzzi, casperlar çetesi, daltonlar çetesi, redkitler çetesi, yeni nesil mafya, sokak çeteleri istanbul, organize suç örgütü, minguzzi ailesi tehdit, casperlar tehdit mesajı, sosyal medya tehdit, çocuk suç örgütü, motosikletli tetikçiler, barış boyun çetesi, bahçelievler çeteleri, kağıthane çeteleri, mezar tahribatı, casperlar tutuklama, minguzzi cinayeti davası, minguzzi ailesi koruma, casperlar sosyal medya, casperlar kimdir, daltonlar kimdir, redkitler kimdir, anucurlar çetesi, gündoğmuşlar çetesi, çirkinler çetesi, arap emrah çetesi, halil ay çetesi, baygaralar çetesi, minguzzi ailesi tehdit mesajı, casperlar tehdit videosu, minguzzi ailesi mezar saldırısı, minguzzi ailesi sosyal medya tehdidi, minguzzi ailesi koruma kararı, casperlar organize suç örgütü
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehditle gündeme geldiler: İstanbul’un en tehlikeli sokak çeteleri sıralandı
İstanbul’un göbeğinde, sosyal medyayı karargâh gibi kullanan ve çizgi film karakterlerinin adını taşıyan sokak çeteleri, “Yeni Nesil Mafya” olarak tanımlanıyor. Aralarında Casperlar, Daltonlar ve Redkitler gibi grupların bulunduğu yapılar, uyuşturucudan cinayete kadar pek çok suça karışmış durumda. İşte sokak çetelerinden bazıları…
İstanbul'da faaliyet gösteren sokak çeteleri, klasik mafya yapılanmalarından ayrışarak sosyal medya, internet kafeler ve oyun salonları gibi alanlarda örgütleniyor. Bu gruplar, ‘mikro çökme’ denilen yöntemle esnafa bile tehdit oluşturabiliyor. En büyük araçları ise motosikletler, kasklar ve dijital mecralar.
Raconlar değişti: Canlı yayınla meydan okuma
Hürriyet'in haberine göre artık racon kesmek, rakip grupların bölgelerinde canlı yayın açmak, sosyal medyada sahte hesaplarla provoke edici paylaşımlar yapmak anlamına geliyor. Bu yöntemlerle hem birbirlerine gözdağı veriyorlar hem de taraftar topluyorlar.
Ahmet Minguzzi olayı: Casperlar gündemde
15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden çete olarak öne çıkan Casperlar, İstanbul’un sokaklarını mesken tutan gruplardan sadece biri. Olay sonrası İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, özel bir ekip kurarak soruşturmayı derinleştirdi.
Sokak çetelerinden bazıları
İşte İstanbul ve çevresinde faaliyet gösteren, ulusal ve uluslararası düzeyde etkili olan sokak çeteleri:
Türkiye dışında Yunanistan, Gürcistan, Fransa’da da saldırılar
Lideri: Barış Boyun (İtalya’da tutuklu)
Lider: “Can Dalton” lakaplı Beratcan Gökdemir
Sosyal medyada etkili, birçok grupla çatışmalı
Merkez: Şirinevler, Yenibosna
Liderler: Hamuş Atız, Piro Atız
Tribün kökenli, Bahçelievler-Yenibosna çevresinde aktif
Lider: Ferhat Delen (Ferhat Mardin)
Daltonlar’la kanlı çatışmaları var
Liderler: İnan ve Sinan Anucur
Polis çatışmasında bir polis memurunu şehit ettiler
Merkez: Nurtepe (Kağıthane)
Acunurlar ve diğer gruplarla kan davası
Bölgeler: Bahçelievler, Bağcılar
Polis kılığına girip adam kaçırdılar, 47 kişi son operasyonda yakalandı
Kullandığı araçları Alibeyköy Barajı’na gömüyordu
Adıyaman-Adana-İstanbul üçgeninde aktif
Halil Ay, Fransa’daki bağ evinde Daltonlar tarafından öldürüldü
Merkez: Adana, Siirt kökenli
İstanbul’a yayıldılar, yurtdışında eylemler yaptılar