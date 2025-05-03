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Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehditle gündeme geldiler: İstanbul’un en tehlikeli sokak çeteleri sıralandı
Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehditle gündeme geldiler: İstanbul’un en tehlikeli sokak çeteleri sıralandı
Sputnik Türkiye
İstanbul’un göbeğinde, sosyal medyayı karargâh gibi kullanan ve çizgi film karakterlerinin adını taşıyan sokak çeteleri, “Yeni Nesil Mafya” olarak... 03.05.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da faaliyet gösteren sokak çeteleri, klasik mafya yapılanmalarından ayrışarak sosyal medya, internet kafeler ve oyun salonları gibi alanlarda örgütleniyor. Bu gruplar, ‘mikro çökme’ denilen yöntemle esnafa bile tehdit oluşturabiliyor. En büyük araçları ise motosikletler, kasklar ve dijital mecralar.Raconlar değişti: Canlı yayınla meydan okumaHürriyet'in haberine göre artık racon kesmek, rakip grupların bölgelerinde canlı yayın açmak, sosyal medyada sahte hesaplarla provoke edici paylaşımlar yapmak anlamına geliyor. Bu yöntemlerle hem birbirlerine gözdağı veriyorlar hem de taraftar topluyorlar.Ahmet Minguzzi olayı: Casperlar gündemde15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden çete olarak öne çıkan Casperlar, İstanbul’un sokaklarını mesken tutan gruplardan sadece biri. Olay sonrası İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, özel bir ekip kurarak soruşturmayı derinleştirdi.Sokak çetelerinden bazılarıİşte İstanbul ve çevresinde faaliyet gösteren, ulusal ve uluslararası düzeyde etkili olan sokak çeteleri:1. Barış Boyun Grubu2. Daltonlar3. Casperlar4. Redkitler5. Anucurlar6. Gündoğmuşlar7. Çirkinler8. Arap Emrah9. Halil Ay Grubu10. Baygaralar
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Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehditle gündeme geldiler: İstanbul’un en tehlikeli sokak çeteleri sıralandı

13:42 03.05.2025
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Suç örgütü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2025
© AA
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İstanbul’un göbeğinde, sosyal medyayı karargâh gibi kullanan ve çizgi film karakterlerinin adını taşıyan sokak çeteleri, “Yeni Nesil Mafya” olarak tanımlanıyor. Aralarında Casperlar, Daltonlar ve Redkitler gibi grupların bulunduğu yapılar, uyuşturucudan cinayete kadar pek çok suça karışmış durumda. İşte sokak çetelerinden bazıları…
İstanbul'da faaliyet gösteren sokak çeteleri, klasik mafya yapılanmalarından ayrışarak sosyal medya, internet kafeler ve oyun salonları gibi alanlarda örgütleniyor. Bu gruplar, ‘mikro çökme’ denilen yöntemle esnafa bile tehdit oluşturabiliyor. En büyük araçları ise motosikletler, kasklar ve dijital mecralar.

Raconlar değişti: Canlı yayınla meydan okuma

Hürriyet'in haberine göre artık racon kesmek, rakip grupların bölgelerinde canlı yayın açmak, sosyal medyada sahte hesaplarla provoke edici paylaşımlar yapmak anlamına geliyor. Bu yöntemlerle hem birbirlerine gözdağı veriyorlar hem de taraftar topluyorlar.

Ahmet Minguzzi olayı: Casperlar gündemde

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden çete olarak öne çıkan Casperlar, İstanbul’un sokaklarını mesken tutan gruplardan sadece biri. Olay sonrası İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, özel bir ekip kurarak soruşturmayı derinleştirdi.

Sokak çetelerinden bazıları

İşte İstanbul ve çevresinde faaliyet gösteren, ulusal ve uluslararası düzeyde etkili olan sokak çeteleri:

1. Barış Boyun Grubu

İstanbul genelinde aktif
Türkiye dışında Yunanistan, Gürcistan, Fransa’da da saldırılar
Lideri: Barış Boyun (İtalya’da tutuklu)

2. Daltonlar

Merkez: Bahçelievler
Lider: “Can Dalton” lakaplı Beratcan Gökdemir
Sosyal medyada etkili, birçok grupla çatışmalı

3. Casperlar

Merkez: Şirinevler, Yenibosna
Liderler: Hamuş Atız, Piro Atız
Daltonlar ile düşman

4. Redkitler

Tribün kökenli, Bahçelievler-Yenibosna çevresinde aktif
Lider: Ferhat Delen (Ferhat Mardin)
Daltonlar’la kanlı çatışmaları var

5. Anucurlar

Merkez: Kağıthane
Liderler: İnan ve Sinan Anucur
Polis çatışmasında bir polis memurunu şehit ettiler

6. Gündoğmuşlar

Merkez: Nurtepe (Kağıthane)
Lider: Uğurcan Gündoğmuş
Acunurlar ve diğer gruplarla kan davası

7. Çirkinler

Bölgeler: Bahçelievler, Bağcılar
Lider: Zuhat Altunç
Polis kılığına girip adam kaçırdılar, 47 kişi son operasyonda yakalandı

8. Arap Emrah

Merkez: Gazi Mahallesi
Lider: Emrah Sever
Kullandığı araçları Alibeyköy Barajı’na gömüyordu

9. Halil Ay Grubu

Adıyaman-Adana-İstanbul üçgeninde aktif
Halil Ay, Fransa’daki bağ evinde Daltonlar tarafından öldürüldü

10. Baygaralar

Merkez: Adana, Siirt kökenli
Lider: Ramazan Baygara
İstanbul’a yayıldılar, yurtdışında eylemler yaptılar
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