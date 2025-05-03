https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/mattia-ahmet-minguzzinin-ailesini-tehditle-gundeme-geldiler-istanbulun-en-tehlikeli-sokak-ceteleri-1095887591.html

Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehditle gündeme geldiler: İstanbul’un en tehlikeli sokak çeteleri sıralandı

Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehditle gündeme geldiler: İstanbul’un en tehlikeli sokak çeteleri sıralandı

Sputnik Türkiye

İstanbul’un göbeğinde, sosyal medyayı karargâh gibi kullanan ve çizgi film karakterlerinin adını taşıyan sokak çeteleri, “Yeni Nesil Mafya” olarak... 03.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-03T13:42+0300

2025-05-03T13:42+0300

2025-05-03T13:42+0300

türki̇ye

mafya

çete

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/03/1095888183_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_73cbc3e582dda3b15af9aabd32c59408.jpg

İstanbul'da faaliyet gösteren sokak çeteleri, klasik mafya yapılanmalarından ayrışarak sosyal medya, internet kafeler ve oyun salonları gibi alanlarda örgütleniyor. Bu gruplar, ‘mikro çökme’ denilen yöntemle esnafa bile tehdit oluşturabiliyor. En büyük araçları ise motosikletler, kasklar ve dijital mecralar.Raconlar değişti: Canlı yayınla meydan okumaHürriyet'in haberine göre artık racon kesmek, rakip grupların bölgelerinde canlı yayın açmak, sosyal medyada sahte hesaplarla provoke edici paylaşımlar yapmak anlamına geliyor. Bu yöntemlerle hem birbirlerine gözdağı veriyorlar hem de taraftar topluyorlar.Ahmet Minguzzi olayı: Casperlar gündemde15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden çete olarak öne çıkan Casperlar, İstanbul’un sokaklarını mesken tutan gruplardan sadece biri. Olay sonrası İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, özel bir ekip kurarak soruşturmayı derinleştirdi.Sokak çetelerinden bazılarıİşte İstanbul ve çevresinde faaliyet gösteren, ulusal ve uluslararası düzeyde etkili olan sokak çeteleri:1. Barış Boyun Grubu2. Daltonlar3. Casperlar4. Redkitler5. Anucurlar6. Gündoğmuşlar7. Çirkinler8. Arap Emrah9. Halil Ay Grubu10. Baygaralar

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul sokak çeteleri, yeni nesil mafya, casperlar çetesi, daltonlar grubu, barış boyun çetesi, sokak mafyası, uyuşturucu ve çökme, sosyal medyada çete, çizgi film adlarıyla çeteler, çete savaşları i̇stanbul, mattia ahmet minguzzi, casperlar çetesi, daltonlar çetesi, redkitler çetesi, yeni nesil mafya, sokak çeteleri istanbul, organize suç örgütü, minguzzi ailesi tehdit, casperlar tehdit mesajı, sosyal medya tehdit, çocuk suç örgütü, motosikletli tetikçiler, barış boyun çetesi, bahçelievler çeteleri, kağıthane çeteleri, mezar tahribatı, casperlar tutuklama, minguzzi cinayeti davası, minguzzi ailesi koruma, casperlar sosyal medya, casperlar kimdir, daltonlar kimdir, redkitler kimdir, anucurlar çetesi, gündoğmuşlar çetesi, çirkinler çetesi, arap emrah çetesi, halil ay çetesi, baygaralar çetesi, minguzzi ailesi tehdit mesajı, casperlar tehdit videosu, minguzzi ailesi mezar saldırısı, minguzzi ailesi sosyal medya tehdidi, minguzzi ailesi koruma kararı, casperlar organize suç örgütü