https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/ataturk-havalimani-karari-resmi-gazetede-yayimlandi-terminal-binalari-artik-teknopark-1095960851.html
Atatürk Havalimanı kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı, terminal binaları artık teknopark
Atatürk Havalimanı kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı, terminal binaları artık teknopark
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Atatürk Havalimanı’nın terminal binaları teknopark ilan edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T12:13+0300
2025-05-06T12:13+0300
2025-05-06T12:13+0300
türki̇ye
mehmet fatih kacır
atatürk havalimanı
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Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, Atatürk Havalimanı’nın boşta kalan terminal binaları, artık bir teknoloji üssü olarak hizmet verecek. Terminal binaları, Bilişim Vadisi’ne bağlı bir teknopark haline getirildi.Resmi açıklama bakan Kacır’dan geldiKararı sosyal medya hesabından duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla, Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi,” ifadelerini kullandı.Terminal İstanbul markasıyla hizmet verecekYeni teknopark, "Terminal İstanbul" markası altında faaliyet gösterecek. Bakan Kacır, bu merkezin dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olacağını belirtti. Açıklamasında, “Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak,” dedi.Bilim Merkezi, yazılım ve yapay zeka okulu kurulacakMerkez içerisinde yalnızca girişimcilik değil, aynı zamanda bilim eğitimi ve teknoloji eğitimi de yer alacak. Bakan Kacır, “Bu dev merkezde kuracağımız bilim merkezi, yazılım ve yapay zeka okulu ile teknoloji atölyeleri, farklı yaş gruplarına ev sahipliği yapacak,” sözleriyle projeye dair detayları paylaştı.
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mehmet fatih kacır, atatürk havalimanı, resmi gazete
mehmet fatih kacır, atatürk havalimanı, resmi gazete
Atatürk Havalimanı kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı, terminal binaları artık teknopark
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Atatürk Havalimanı’nın terminal binaları teknopark ilan edildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, merkezin “Terminal İstanbul” adıyla dünyanın en büyük teknoloji girişimcilik merkezi olacağını açıkladı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, Atatürk Havalimanı’nın boşta kalan terminal binaları, artık bir teknoloji üssü olarak hizmet verecek. Terminal binaları, Bilişim Vadisi’ne bağlı bir teknopark haline getirildi.
Resmi açıklama bakan Kacır’dan geldi
Kararı sosyal medya hesabından duyuran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan kararla, Atatürk Havalimanı terminal binaları teknopark ilan edildi,” ifadelerini kullandı.
Terminal İstanbul markasıyla hizmet verecek
Yeni teknopark, "Terminal İstanbul" markası altında faaliyet gösterecek. Bakan Kacır, bu merkezin dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği merkezi olacağını belirtti. Açıklamasında, “Binlerce teknoloji girişimi bu merkezde doğacak, büyüyecek ve yatırımcılarla buluşacak,” dedi.
Bilim Merkezi, yazılım ve yapay zeka okulu kurulacak
Merkez içerisinde yalnızca girişimcilik değil, aynı zamanda bilim eğitimi ve teknoloji eğitimi de yer alacak. Bakan Kacır, “Bu dev merkezde kuracağımız bilim merkezi, yazılım ve yapay zeka okulu ile teknoloji atölyeleri, farklı yaş gruplarına ev sahipliği yapacak,” sözleriyle projeye dair detayları paylaştı.