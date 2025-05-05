https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/piyasa-uzmani-islam-memis-acikladi-altinda-yukselis-devam-edecek-mi-1095930870.html
Piyasa uzmanı İslam Memiş açıkladı: Altında yükseliş devam edecek mi?
Piyasa uzmanı İslam Memiş açıkladı: Altında yükseliş devam edecek mi?
Sputnik Türkiye
TÜİK enflasyon verilerini açıklanmasının ardında altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket başladı. 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T14:53+0300
2025-05-05T14:53+0300
2025-05-05T14:53+0300
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gram altın
ons altın
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Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler altına çevrildi. Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket başlarken piyasa uzmanı İslam Memiş, çarşamba günü açıklanacak FED kararlarına işaret etti. Memiş, "Orta ve uzun vadede yükselişin devam etmesini bekliyoruz" dedi.Altın haftaya yükselişle başladıAltının haftaya yüzde 1.5'luk artışla başladığını belirten İslam Memiş, "3 bin 300 dolar olan ons altında 60 dolarlık değer artışı oldu. Bu hafta küresel piyasalar için oldukça önemli bir karar var. Amerika Merkez Bankası FED çarşamba günü kararını açıklayacak. Karar öncesi altında hızlı yükseliş oldu. Orta ve uzun vadede yükselişin devam etmesini bekliyoruz" dediYıl sonu tahminini açıkladıMemiş sözlerini şöyle sürdürdü: "2024 kasım ayında 4 bin 500 lira gram altın tarafında, 3 bin lira ons altın tarafında öngörüm vardı. Bu öngörüm hala geçerli. Bu tahminler cepte. 2026'nın ilk çeyreğine bakıldığında gram altının 6 bin TL olması sürpriz değil. 1 ay boyunca bu gelgitleri görebiliriz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/tapu-islemlerinden-alinan-doner-sermaye-bedeline-zam-geldi-1095884999.html
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altın fiyatları yükseldi mi, altın yükseldi mi, altın düştü mü, altın fiyatları islam memiş
altın fiyatları yükseldi mi, altın yükseldi mi, altın düştü mü, altın fiyatları islam memiş
Piyasa uzmanı İslam Memiş açıkladı: Altında yükseliş devam edecek mi?
TÜİK enflasyon verilerini açıklanmasının ardında altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket başladı.
Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler altına çevrildi. Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket başlarken piyasa uzmanı İslam Memiş, çarşamba günü açıklanacak FED kararlarına işaret etti. Memiş, "Orta ve uzun vadede yükselişin devam etmesini bekliyoruz" dedi.
Altın haftaya yükselişle başladı
Altının haftaya yüzde 1.5'luk artışla başladığını belirten İslam Memiş, "3 bin 300 dolar olan ons altında 60 dolarlık değer artışı oldu. Bu hafta küresel piyasalar için oldukça önemli bir karar var. Amerika Merkez Bankası FED çarşamba günü kararını açıklayacak. Karar öncesi altında hızlı yükseliş oldu. Orta ve uzun vadede yükselişin devam etmesini bekliyoruz" dedi
Yıl sonu tahminini açıkladı
Memiş sözlerini şöyle sürdürdü:
"2024 kasım ayında 4 bin 500 lira gram altın tarafında, 3 bin lira ons altın tarafında öngörüm vardı. Bu öngörüm hala geçerli. Bu tahminler cepte. 2026'nın ilk çeyreğine bakıldığında gram altının 6 bin TL olması sürpriz değil. 1 ay boyunca bu gelgitleri görebiliriz."