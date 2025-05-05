https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/piyasa-uzmani-islam-memis-acikladi-altinda-yukselis-devam-edecek-mi-1095930870.html

Piyasa uzmanı İslam Memiş açıkladı: Altında yükseliş devam edecek mi?

Piyasa uzmanı İslam Memiş açıkladı: Altında yükseliş devam edecek mi?

Sputnik Türkiye

TÜİK enflasyon verilerini açıklanmasının ardında altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket başladı. 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T14:53+0300

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2025-05-05T14:53+0300

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Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler altına çevrildi. Altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket başlarken piyasa uzmanı İslam Memiş, çarşamba günü açıklanacak FED kararlarına işaret etti. Memiş, "Orta ve uzun vadede yükselişin devam etmesini bekliyoruz" dedi.Altın haftaya yükselişle başladıAltının haftaya yüzde 1.5'luk artışla başladığını belirten İslam Memiş, "3 bin 300 dolar olan ons altında 60 dolarlık değer artışı oldu. Bu hafta küresel piyasalar için oldukça önemli bir karar var. Amerika Merkez Bankası FED çarşamba günü kararını açıklayacak. Karar öncesi altında hızlı yükseliş oldu. Orta ve uzun vadede yükselişin devam etmesini bekliyoruz" dediYıl sonu tahminini açıkladıMemiş sözlerini şöyle sürdürdü: "2024 kasım ayında 4 bin 500 lira gram altın tarafında, 3 bin lira ons altın tarafında öngörüm vardı. Bu öngörüm hala geçerli. Bu tahminler cepte. 2026'nın ilk çeyreğine bakıldığında gram altının 6 bin TL olması sürpriz değil. 1 ay boyunca bu gelgitleri görebiliriz."

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