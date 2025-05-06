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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/almanyada-siyasi-belirsizlik-buyuyor-friedrich-merz-ilk-turda-basbakan-secilemedi-1095962024.html
Almanya'da siyasi belirsizlik büyüyor: Friedrich Merz ilk turda başbakan seçilemedi
Almanya'da siyasi belirsizlik büyüyor: Friedrich Merz ilk turda başbakan seçilemedi
Sputnik Türkiye
Almanya'da Friedrich Merz ilk turda başbakan seçilemedi. CDU lideri, koalisyonun çoğunluğuna rağmen meclisten güvenoyu alamadı. 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T12:50+0300
2025-05-06T13:06+0300
dünya
almanya
friedrich merz
alice weidel
hristiyan demokrat birlik (cdu)
başbakanlık
seçim
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Almanya'da federal başbakanlık seçimlerinin ilk turunda, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) lideri Friedrich Merz beklenmedik bir engelle karşılaştı. Federal Meclis'te yapılan gizli oylamada Merz, koalisyonun sahip olduğu sandalye çoğunluğuna rağmen gereken oy sayısına ulaşamayarak başbakan seçilemedi. Hür Demokrat Parti (FDP) ve Bavyera merkezli CSU ile birlikte toplamda 328 milletvekiline sahip olan CDU'nun lideri Merz yalnızca 310 oy alabildi. Bu da en az 18 milletvekilinin kendi koalisyon adayı aleyhine oy kullandığı anlamına geliyor.Şimdi ne olacak?Alman Anayasası'na göre, Meclis 14 gün içinde ikinci bir oylama daha yapabilir. Bu sürede başka adayların da gündeme gelmesi mümkün. İkinci turda da herhangi bir aday gerekli çoğunluğu sağlayamazsa, üçüncü ve son oylamaya geçilecek. Üçüncü turda en çok oyu alan aday Cumhurbaşkanı tarafından atanabilir ancak Cumhurbaşkanı isterse Meclis'i feshederek ülkeyi erken seçime götürme hakkını da kullanabilir. AfD'den Merz'e sert çağrıFriedrich Merz’in ilk turda başbakan seçilememesinin ardından Almanya için Alternatif (AfD) partisinden dikkat çekici bir çıkış geldi. AfD partisinin eş genel başkanlığını Tino Chrupalla ile birlikte yapan Alice Weidel'in sosyal medyada yaptığı açıklamada, Almanya’yı 'yeniden ayağa kaldırmak' için iktidar sorumluluğuna hazır olduklarını vurgularken, Merz’i derhal istifaya çağırdı. Açıklamada, "AfD olarak, bu ülkeyi baş aşağı durumdan tekrar ayakları üzerine dikmek için yola çıktık. Hükümet sorumluluğunu üstlenmeye hazırız. Akıl ve sağduyunun hakim olmasını talep ediyoruz. Sayın Merz derhal istifa etmelidir. Ülkemizde erken seçimlerin yolu açılmalıdır" ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250223/scholz-secim-maglubiyetini-kabul-etti-hristiyan-birlik-partileri-sandik-cikis-anketine-gore-birinci-1093910732.html
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almanya, friedrich merz, alice weidel, hristiyan demokrat birlik (cdu), başbakanlık, seçim
almanya, friedrich merz, alice weidel, hristiyan demokrat birlik (cdu), başbakanlık, seçim

Almanya'da siyasi belirsizlik büyüyor: Friedrich Merz ilk turda başbakan seçilemedi

12:50 06.05.2025 (güncellendi: 13:06 06.05.2025)
© AP Photo / Markus SchreiberFriedrich Merz
Friedrich Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
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Almanya'da Friedrich Merz ilk turda başbakan seçilemedi. CDU lideri, koalisyonun çoğunluğuna rağmen meclisten güvenoyu alamadı.
Almanya'da federal başbakanlık seçimlerinin ilk turunda, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) lideri Friedrich Merz beklenmedik bir engelle karşılaştı. Federal Meclis'te yapılan gizli oylamada Merz, koalisyonun sahip olduğu sandalye çoğunluğuna rağmen gereken oy sayısına ulaşamayarak başbakan seçilemedi.
Hür Demokrat Parti (FDP) ve Bavyera merkezli CSU ile birlikte toplamda 328 milletvekiline sahip olan CDU'nun lideri Merz yalnızca 310 oy alabildi. Bu da en az 18 milletvekilinin kendi koalisyon adayı aleyhine oy kullandığı anlamına geliyor.

Şimdi ne olacak?

Alman Anayasası'na göre, Meclis 14 gün içinde ikinci bir oylama daha yapabilir. Bu sürede başka adayların da gündeme gelmesi mümkün. İkinci turda da herhangi bir aday gerekli çoğunluğu sağlayamazsa, üçüncü ve son oylamaya geçilecek. Üçüncü turda en çok oyu alan aday Cumhurbaşkanı tarafından atanabilir ancak Cumhurbaşkanı isterse Meclis'i feshederek ülkeyi erken seçime götürme hakkını da kullanabilir.

AfD'den Merz'e sert çağrı

Friedrich Merz’in ilk turda başbakan seçilememesinin ardından Almanya için Alternatif (AfD) partisinden dikkat çekici bir çıkış geldi. AfD partisinin eş genel başkanlığını Tino Chrupalla ile birlikte yapan Alice Weidel'in sosyal medyada yaptığı açıklamada, Almanya’yı 'yeniden ayağa kaldırmak' için iktidar sorumluluğuna hazır olduklarını vurgularken, Merz’i derhal istifaya çağırdı.
Açıklamada, "AfD olarak, bu ülkeyi baş aşağı durumdan tekrar ayakları üzerine dikmek için yola çıktık. Hükümet sorumluluğunu üstlenmeye hazırız. Akıl ve sağduyunun hakim olmasını talep ediyoruz. Sayın Merz derhal istifa etmelidir. Ülkemizde erken seçimlerin yolu açılmalıdır" ifadeleri yer aldı.
Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Başbakan adayı Friedrich Merz - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2025
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