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Akaryakıtta indirim: LPG'nin ardından motorine de geliyor, fiyat yarın değişecek
Akaryakıtta indirim: LPG'nin ardından motorine de geliyor, fiyat yarın değişecek
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim dalgası başladı. Otogaza gelen 1.23 TL indirim sonrası akaryakıttan bir indirim haberi daha geldi. Motorinde yarından... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T10:05+0300
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ekonomi̇
benzin
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motorin
akaryakıt
akaryakıt indirimi
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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını yeniden etkiledi. Otogaza gelen 1.23 TL indirim sonrası yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1.29 TL indirim bekleniyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatları, küresel petrol fiyatları (özellikle Brent petrol) ve döviz kuru üzerinden hesaplanıyor. Son haftalarda petrol piyasasında yaşanan gevşeme, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.İndirimin ardından şehir şehir motorin fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:1.23 TL'lik indirimin ardından otogaz fiyatları da yeniden belirlendi:6 Mayıs 2025 güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa YakasıBenzin: 45.20 TLMotorin: 45.41 TLLPG: 26.19 TLİstanbul Anadolu YakasıBenzin: 45.05 TLMotorin: 45.29 TLLPG: 25.59 TLAnkaraBenzin: 45.81 TLMotorin: 46.22 TLLPG: 26.09 TL
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motorin indirimi 6 mayıs, akaryakıt fiyatları 2025, güncel motorin fiyatı, istanbul ankara izmir akaryakıt fiyatları, otogaz indirimi 2025, benzin mazot fiyatı bugün, brent petrol motorin etkisi, pompa fiyatları

Akaryakıtta indirim: LPG'nin ardından motorine de geliyor, fiyat yarın değişecek

10:05 06.05.2025
© AAMotorin
Motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© AA
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Akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim dalgası başladı. Otogaza gelen 1.23 TL indirim sonrası akaryakıttan bir indirim haberi daha geldi. Motorinde yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. Peki, benzin ve motorin fiyatı ne kadar? İşte 6 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını yeniden etkiledi. Otogaza gelen 1.23 TL indirim sonrası yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1.29 TL indirim bekleniyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatları, küresel petrol fiyatları (özellikle Brent petrol) ve döviz kuru üzerinden hesaplanıyor. Son haftalarda petrol piyasasında yaşanan gevşeme, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.
İndirimin ardından şehir şehir motorin fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:
İstanbul: 44.12 TL
Ankara: 44.93 TL
İzmir: 45.27 TL
1.23 TL'lik indirimin ardından otogaz fiyatları da yeniden belirlendi:
İstanbul Avrupa: 27.39 TL
Ankara: 27.29 TL
İzmir: 27.24 TL

6 Mayıs 2025 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 45.20 TL
Motorin: 45.41 TL
LPG: 26.19 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 45.05 TL
Motorin: 45.29 TL
LPG: 25.59 TL
Ankara
Benzin: 45.81 TL
Motorin: 46.22 TL
LPG: 26.09 TL
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