https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/akaryakitta-indirim-lpgnin-ardindan-motorine-de-geliyor-fiyat-yarin-degisecek-1095953378.html

Akaryakıtta indirim: LPG'nin ardından motorine de geliyor, fiyat yarın değişecek

Akaryakıtta indirim: LPG'nin ardından motorine de geliyor, fiyat yarın değişecek

Sputnik Türkiye

Akaryakıt fiyatlarında yeni bir indirim dalgası başladı. Otogaza gelen 1.23 TL indirim sonrası akaryakıttan bir indirim haberi daha geldi. Motorinde yarından... 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T10:05+0300

2025-05-06T10:05+0300

2025-05-06T10:05+0300

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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını yeniden etkiledi. Otogaza gelen 1.23 TL indirim sonrası yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1.29 TL indirim bekleniyor. Benzin, motorin ve LPG fiyatları, küresel petrol fiyatları (özellikle Brent petrol) ve döviz kuru üzerinden hesaplanıyor. Son haftalarda petrol piyasasında yaşanan gevşeme, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.İndirimin ardından şehir şehir motorin fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:1.23 TL'lik indirimin ardından otogaz fiyatları da yeniden belirlendi:6 Mayıs 2025 güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa YakasıBenzin: 45.20 TLMotorin: 45.41 TLLPG: 26.19 TLİstanbul Anadolu YakasıBenzin: 45.05 TLMotorin: 45.29 TLLPG: 25.59 TLAnkaraBenzin: 45.81 TLMotorin: 46.22 TLLPG: 26.09 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/bakanlik-hileli-gida-listesini-acikladi-cok-sayida-bal-ve-zeytinyagi-markasi-ifsa-edildi-37-urun-1095952227.html

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