https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/abdden-iranla-dorduncu-tur-muzakere-icin-tarih-verildi-1095965847.html

ABD’den İran’la dördüncü tur müzakere için tarih verildi

ABD’den İran’la dördüncü tur müzakere için tarih verildi

Sputnik Türkiye

ABD’nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Tahran'ın nükleer programına ilişkin ABD-İran müzakerelerinin dördüncü turunun 10-11 Mayıs günleri... 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T14:14+0300

2025-05-06T14:14+0300

2025-05-06T14:12+0300

dünya

abd

steve witkoff

barak ravid

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nükleer program

donald trump

ortadoğu

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ABD medyasının aktardığına göre Özel Temsilci Steve Witkoff, İran’la dördüncü tur müzakere için tarih verdi.Axios portalının muhabiri Barak Ravid, sosyal medya platformu X paylaşımında, “Witkoff bana ABD'nin bu hafta sonu İran'la dördüncü tur nükleer müzakereleri yürütmeye çalıştığını söyledi” diye yazdı.Witkoff’un, “Bu gerçekleşmezse bunun tek sebebi (ABD Başkanı Donald Trump'ın) Ortadoğu gezisi olacak” söylediği aktarıldı.İran’la müzakerelerin olumlu seyrettiğini söyleyen ABD’li diplomat, “Bazı ilerlemeler kaydediyoruz. Umarım [görüşmeler] doğru yönde ilerliyordur. Başkan sorunun mümkünse diplomatik yollardan çözülmesini istiyor, biz de müzakerelerin devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz” ifadesini kullandı.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayı, dün yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programıyla ilgili krizi çözmek için Washington ile dolaylı görüşmelere devam etmeye hazır olduklarını ve arabulucu rolü oynayan Umman'dan bir sonraki toplantının tarihini ve yerini beklediklerini söylemişti.

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abd, steve witkoff, barak ravid, i̇ran, nükleer program, donald trump, ortadoğu