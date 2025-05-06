https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/abdden-iranla-dorduncu-tur-muzakere-icin-tarih-verildi-1095965847.html
ABD’den İran’la dördüncü tur müzakere için tarih verildi
ABD’den İran’la dördüncü tur müzakere için tarih verildi
Sputnik Türkiye
ABD’nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Tahran'ın nükleer programına ilişkin ABD-İran müzakerelerinin dördüncü turunun 10-11 Mayıs günleri... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T14:14+0300
2025-05-06T14:14+0300
2025-05-06T14:12+0300
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abd
steve witkoff
barak ravid
i̇ran
nükleer program
donald trump
ortadoğu
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ABD medyasının aktardığına göre Özel Temsilci Steve Witkoff, İran’la dördüncü tur müzakere için tarih verdi.Axios portalının muhabiri Barak Ravid, sosyal medya platformu X paylaşımında, “Witkoff bana ABD'nin bu hafta sonu İran'la dördüncü tur nükleer müzakereleri yürütmeye çalıştığını söyledi” diye yazdı.Witkoff’un, “Bu gerçekleşmezse bunun tek sebebi (ABD Başkanı Donald Trump'ın) Ortadoğu gezisi olacak” söylediği aktarıldı.İran’la müzakerelerin olumlu seyrettiğini söyleyen ABD’li diplomat, “Bazı ilerlemeler kaydediyoruz. Umarım [görüşmeler] doğru yönde ilerliyordur. Başkan sorunun mümkünse diplomatik yollardan çözülmesini istiyor, biz de müzakerelerin devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz” ifadesini kullandı.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayı, dün yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programıyla ilgili krizi çözmek için Washington ile dolaylı görüşmelere devam etmeye hazır olduklarını ve arabulucu rolü oynayan Umman'dan bir sonraki toplantının tarihini ve yerini beklediklerini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/ingiltere-ulkeye-saldirilmasi-durumunda-uygulanacak-eylem-planini-guncelliyor-1095965086.html
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abd, steve witkoff, barak ravid, i̇ran, nükleer program, donald trump, ortadoğu
abd, steve witkoff, barak ravid, i̇ran, nükleer program, donald trump, ortadoğu
ABD’den İran’la dördüncü tur müzakere için tarih verildi
ABD’nin Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Tahran'ın nükleer programına ilişkin ABD-İran müzakerelerinin dördüncü turunun 10-11 Mayıs günleri gerçekleştirilebileceğini duyurdu.
ABD medyasının aktardığına göre Özel Temsilci Steve Witkoff, İran’la dördüncü tur müzakere için tarih verdi.
Axios portalının muhabiri Barak Ravid, sosyal medya platformu X paylaşımında, “Witkoff bana ABD'nin bu hafta sonu İran'la dördüncü tur nükleer müzakereleri yürütmeye çalıştığını söyledi” diye yazdı.
Witkoff’un, “Bu gerçekleşmezse bunun tek sebebi (ABD Başkanı Donald Trump'ın) Ortadoğu gezisi olacak” söylediği aktarıldı.
İran’la müzakerelerin olumlu seyrettiğini söyleyen ABD’li diplomat, “Bazı ilerlemeler kaydediyoruz. Umarım [görüşmeler] doğru yönde ilerliyordur. Başkan sorunun mümkünse diplomatik yollardan çözülmesini istiyor, biz de müzakerelerin devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz” ifadesini kullandı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayı, dün yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programıyla ilgili krizi çözmek için Washington ile dolaylı görüşmelere devam etmeye hazır olduklarını ve arabulucu rolü oynayan Umman'dan bir sonraki toplantının tarihini ve yerini beklediklerini söylemişti.