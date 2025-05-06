https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/abddeki-domateslerde-salmonella-cikti-14-eyalete-satilan-mallar-geri-cagrildi-1095941138.html
ABD'deki domateslerde salmonella çıktı: 14 eyalete satılan mallar geri çağrıldı
ABD'deki domateslerde salmonella çıktı: 14 eyalete satılan mallar geri çağrıldı
Sputnik Türkiye
ABD'de 14 eyalette satılan domatesler, salmonella bulaşma riski nedeniyle geri çağrıldı. Indiana merkezli iki şirketin dağıttığı ürünler arasında yer alan... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T00:38+0300
2025-05-06T00:38+0300
2025-05-06T00:38+0300
dünya
abd
salmonella
salmonella bakterisi
domates
domates ihracat izni
kurutulmuş domates
domates fabrikası
domates gribi
hastalık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0c/1073471879_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_009771fb275c8f526d86be9c61e0fce8.jpg
ABD'de 14 eyalette satılan ve salmonella riski taşıyan salkım domatesler geri çağrıldı.ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 14 eyalette satışa sunulan domateslerin salmonella bulaşma riski nedeniyle iki ayrı geri çağırma kararı alındığını duyurdu. Geri çağırmanın Indiana merkezli bir şirketle Georgia merkezli bir firmanın ürettiği ve dağıttığı domatesleri kapsadığı ifade edildi.Şirket tarafından paketlenen '4 Count Vine Ripe Tomatoes' adlı salkım domatesler, mağazalar aracılığıyla 11 eyalette satışa sunuldu. Eyaletler Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Missouri, Mississippi, New York, Ohio, Pennsylvania, Tennessee ve Wisconsin olarak belirtildi. Salmonella nedir?Salmonella, insanlarda ve hayvanlarda ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabilen bir bakteri türü olarak bilinir. Genellikle çiğ veya az pişmiş kümes hayvanları, yumurta, süt ürünleri, et ve bazen de kontamine olmuş sebze-meyveler (örneğin domates, salatalık) yoluyla bulaşır. Çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda dehidrasyon veya septisemi gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir.Salmonella belirtileri nedir?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/kumpir-yedikten-sonra-hayatini-kaybetmisti-gercek-ortaya-cikti-salmonella-virusu-nasil-bulasir-1092733780.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/0c/1073471879_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_aa3fda657f7e5ae37229929c85cab71a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, salmonella, salmonella bakterisi, domates, domates ihracat izni, kurutulmuş domates, domates fabrikası, domates gribi, hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık, sağlık, dünya sağlık örgütü (dsö), sağlık bakanı, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı, dünya sağlık örgütü (who)
abd, salmonella, salmonella bakterisi, domates, domates ihracat izni, kurutulmuş domates, domates fabrikası, domates gribi, hastalık, bulaşıcı hastalık, kronik hastalık, salgın hastalık, sağlık, dünya sağlık örgütü (dsö), sağlık bakanı, sağlık çalışanı, sağlık bakanlığı, dünya sağlık örgütü (who)
ABD'deki domateslerde salmonella çıktı: 14 eyalete satılan mallar geri çağrıldı
ABD'de 14 eyalette satılan domatesler, salmonella bulaşma riski nedeniyle geri çağrıldı. Indiana merkezli iki şirketin dağıttığı ürünler arasında yer alan salkım domatesler, bazı mağazalarda ve bölgesel toptancılar aracılığıyla satışa sunulmuştu.
ABD'de 14 eyalette satılan ve salmonella riski taşıyan salkım domatesler geri çağrıldı.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 14 eyalette satışa sunulan domateslerin salmonella bulaşma riski nedeniyle iki ayrı geri çağırma kararı alındığını duyurdu. Geri çağırmanın Indiana merkezli bir şirketle Georgia merkezli bir firmanın ürettiği ve dağıttığı domatesleri kapsadığı ifade edildi.
Şirket tarafından paketlenen '4 Count Vine Ripe Tomatoes' adlı salkım domatesler, mağazalar aracılığıyla 11 eyalette satışa sunuldu. Eyaletler Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Missouri, Mississippi, New York, Ohio, Pennsylvania, Tennessee ve Wisconsin olarak belirtildi.
Salmonella, insanlarda ve hayvanlarda ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabilen bir bakteri türü olarak bilinir. Genellikle çiğ veya az pişmiş kümes hayvanları, yumurta, süt ürünleri, et ve bazen de kontamine olmuş sebze-meyveler (örneğin domates, salatalık) yoluyla bulaşır. Çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda dehidrasyon veya septisemi gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir.
Salmonella belirtileri nedir?
Baş ağrısı (12-72 saat içinde ortaya çıkar).