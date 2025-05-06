https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/abddeki-domateslerde-salmonella-cikti-14-eyalete-satilan-mallar-geri-cagrildi-1095941138.html

ABD'deki domateslerde salmonella çıktı: 14 eyalete satılan mallar geri çağrıldı

ABD'deki domateslerde salmonella çıktı: 14 eyalete satılan mallar geri çağrıldı

Sputnik Türkiye

ABD'de 14 eyalette satılan domatesler, salmonella bulaşma riski nedeniyle geri çağrıldı. Indiana merkezli iki şirketin dağıttığı ürünler arasında yer alan... 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T00:38+0300

2025-05-06T00:38+0300

2025-05-06T00:38+0300

dünya

abd

salmonella

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domates

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domates fabrikası

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hastalık

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ABD'de 14 eyalette satılan ve salmonella riski taşıyan salkım domatesler geri çağrıldı.ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 14 eyalette satışa sunulan domateslerin salmonella bulaşma riski nedeniyle iki ayrı geri çağırma kararı alındığını duyurdu. Geri çağırmanın Indiana merkezli bir şirketle Georgia merkezli bir firmanın ürettiği ve dağıttığı domatesleri kapsadığı ifade edildi.Şirket tarafından paketlenen '4 Count Vine Ripe Tomatoes' adlı salkım domatesler, mağazalar aracılığıyla 11 eyalette satışa sunuldu. Eyaletler Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Missouri, Mississippi, New York, Ohio, Pennsylvania, Tennessee ve Wisconsin olarak belirtildi. Salmonella nedir?Salmonella, insanlarda ve hayvanlarda ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabilen bir bakteri türü olarak bilinir. Genellikle çiğ veya az pişmiş kümes hayvanları, yumurta, süt ürünleri, et ve bazen de kontamine olmuş sebze-meyveler (örneğin domates, salatalık) yoluyla bulaşır. Çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda dehidrasyon veya septisemi gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir.Salmonella belirtileri nedir?

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