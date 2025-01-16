https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/kumpir-yedikten-sonra-hayatini-kaybetmisti-gercek-ortaya-cikti-salmonella-virusu-nasil-bulasir-1092733780.html

Kumpir yedikten sonra hayatını kaybetmişti: Gerçek ortaya çıktı, Salmonella virüsü nasıl bulaşır, öldürür mü?

Kumpir yedikten sonra hayatını kaybetmişti: Gerçek ortaya çıktı, Salmonella virüsü nasıl bulaşır, öldürür mü?

Sputnik Türkiye

İzmir'in Buca ilçesinde kumpir yedikten sonra yaşamını yitiren Servet Polat’ın ölümüne dair soruşturmada işletme sahibi tutuklandı. İncelemelerde, yiyeceklerde... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T08:18+0300

2025-01-16T08:18+0300

2025-01-16T08:18+0300

türkiye

kumpir

bakteri

salmonella

salmonella bakterisi

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İzmir’in Buca ilçesinde, 28 Aralık’ta Servet Polat (60), kızı Bahar Zeyrek ve torunu Gökhan Zeyrek ile birlikte bir işletmede kumpir yedi. Aynı gece kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvuran Polat, iki gün sonra evinde ölü bulundu.Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahibi N.D., ‘taksirle öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı. Aynı işletmeden yemek yiyen dört kişinin daha rahatsızlanarak şikayetçi olduğu öğrenildi.Kumpirdeki tehlikeİzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile olay yeri inceleme ekipleri tarafından işletmede kullanılan malzemelerden alınan numunelerde salmonella virüsüne rastlandı. Yetkililer, işletmenin hijyen koşullarını sağlama konusundaki eksikliklerinin virüsün yayılmasına neden olduğunu belirtti.Salmonella nedir ve nasıl bulaşır?Salmonella, kontamine (bakteri bulaşmış) gıdalar veya sular yoluyla insanlara bulaşan bir bakteridir. Özellikle:Salmonella belirtileri nelerdir?Bakteri, vücuda girdikten 12-72 saat sonra belirtiler göstermeye başlar. Bunlar arasında:Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Ancak yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için durum daha ciddi seyredebilir. Bazı kişilerde salmonella enfeksiyonu şiddetli bir şekilde seyredebilir. Bakteriler kan dolaşımına girerek karaciğere, böbreklere veya diğer organlara geçebilir. Tedavinin zamanında uygulanmaması ölümlere neden olabilir.Salmonella virüsünden nasıl korunur?Uzmanlar, salmonella ve benzeri enfeksiyonlardan korunmak için şu önlemleri öneriyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/meteorolojiden-20-kente-yogun-kar-yagisi-uyarisi-istanbulda-hava-donacak-1092731329.html

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