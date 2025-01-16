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Kumpir yedikten sonra hayatını kaybetmişti: Gerçek ortaya çıktı, Salmonella virüsü nasıl bulaşır, öldürür mü?
Kumpir yedikten sonra hayatını kaybetmişti: Gerçek ortaya çıktı, Salmonella virüsü nasıl bulaşır, öldürür mü?
Sputnik Türkiye
İzmir'in Buca ilçesinde kumpir yedikten sonra yaşamını yitiren Servet Polat’ın ölümüne dair soruşturmada işletme sahibi tutuklandı. İncelemelerde, yiyeceklerde... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T08:18+0300
2025-01-16T08:18+0300
türkiye
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salmonella
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İzmir’in Buca ilçesinde, 28 Aralık’ta Servet Polat (60), kızı Bahar Zeyrek ve torunu Gökhan Zeyrek ile birlikte bir işletmede kumpir yedi. Aynı gece kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvuran Polat, iki gün sonra evinde ölü bulundu.Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahibi N.D., ‘taksirle öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı. Aynı işletmeden yemek yiyen dört kişinin daha rahatsızlanarak şikayetçi olduğu öğrenildi.Kumpirdeki tehlikeİzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile olay yeri inceleme ekipleri tarafından işletmede kullanılan malzemelerden alınan numunelerde salmonella virüsüne rastlandı. Yetkililer, işletmenin hijyen koşullarını sağlama konusundaki eksikliklerinin virüsün yayılmasına neden olduğunu belirtti.Salmonella nedir ve nasıl bulaşır?Salmonella, kontamine (bakteri bulaşmış) gıdalar veya sular yoluyla insanlara bulaşan bir bakteridir. Özellikle:Salmonella belirtileri nelerdir?Bakteri, vücuda girdikten 12-72 saat sonra belirtiler göstermeye başlar. Bunlar arasında:Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Ancak yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için durum daha ciddi seyredebilir. Bazı kişilerde salmonella enfeksiyonu şiddetli bir şekilde seyredebilir. Bakteriler kan dolaşımına girerek karaciğere, böbreklere veya diğer organlara geçebilir. Tedavinin zamanında uygulanmaması ölümlere neden olabilir.Salmonella virüsünden nasıl korunur?Uzmanlar, salmonella ve benzeri enfeksiyonlardan korunmak için şu önlemleri öneriyor:
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kumpir zehirlenme, izmir kumpir zehirlenmesi, salmonella virüsü nedir, salmonella belirtileri, salmonella nasıl bulaşır, izmir buca zehirlenme olayı, kumpir yiyip ölen kadın, izmir salmonella virüsü, salmonella belirtileri kaç gün sürer, kumpirden zehirlenme, gıda zehirlenmesi neden olur, salmonella enfeksiyonu, salmonella hangi gıdalarda bulunur, gıda güvenliği salmonella, gıda hijyen kuralları, izmir kumpir ölüm olayı, salmonella riskleri, salmonella nasıl önlenir, salmonella virüsü hangi gıdalarda bulunur, izmir’de gıda zehirlenmesi, salmonella zehirlenme tedavisi, salmonella enfeksiyonu tedavis

Kumpir yedikten sonra hayatını kaybetmişti: Gerçek ortaya çıktı, Salmonella virüsü nasıl bulaşır, öldürür mü?

08:18 16.01.2025
kumpir
kumpir - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
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İzmir'in Buca ilçesinde kumpir yedikten sonra yaşamını yitiren Servet Polat’ın ölümüne dair soruşturmada işletme sahibi tutuklandı. İncelemelerde, yiyeceklerde salmonella virüsü tespit edildi. Peki, Salmonella virüsü nedir, nasıl bulaşır? Salmonella ölüme neden olur mu?
İzmir’in Buca ilçesinde, 28 Aralık’ta Servet Polat (60), kızı Bahar Zeyrek ve torunu Gökhan Zeyrek ile birlikte bir işletmede kumpir yedi. Aynı gece kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvuran Polat, iki gün sonra evinde ölü bulundu.
Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahibi N.D., ‘taksirle öldürme’ suçlamasıyla tutuklandı. Aynı işletmeden yemek yiyen dört kişinin daha rahatsızlanarak şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kumpirdeki tehlike

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile olay yeri inceleme ekipleri tarafından işletmede kullanılan malzemelerden alınan numunelerde salmonella virüsüne rastlandı. Yetkililer, işletmenin hijyen koşullarını sağlama konusundaki eksikliklerinin virüsün yayılmasına neden olduğunu belirtti.

Salmonella nedir ve nasıl bulaşır?

Salmonella, kontamine (bakteri bulaşmış) gıdalar veya sular yoluyla insanlara bulaşan bir bakteridir. Özellikle:
İyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri,
Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu,
Kontamine sebze, meyve ve baharatlar,
Hasta hayvanlarla temas sonrası hijyen kurallarına uyulmaması virüsün yayılma nedenleri arasındadır.

Salmonella belirtileri nelerdir?

Bakteri, vücuda girdikten 12-72 saat sonra belirtiler göstermeye başlar. Bunlar arasında:
İshal,
Yüksek ateş,
Bulantı ve kusma,
Karın krampları bulunur.
Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Ancak yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için durum daha ciddi seyredebilir. Bazı kişilerde salmonella enfeksiyonu şiddetli bir şekilde seyredebilir. Bakteriler kan dolaşımına girerek karaciğere, böbreklere veya diğer organlara geçebilir. Tedavinin zamanında uygulanmaması ölümlere neden olabilir.

Salmonella virüsünden nasıl korunur?

Uzmanlar, salmonella ve benzeri enfeksiyonlardan korunmak için şu önlemleri öneriyor:
1.
Kaynağı belirsiz gıdalardan kaçının.
2.
Süt ve süt ürünlerinin pastörize olmasına dikkat edin.
3.
Sebze ve meyveleri iyice yıkayın.
4.
İyi pişirilmiş gıdalar tüketin.
5.
Hijyen kurallarına özen gösterin.
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