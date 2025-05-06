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ABD ordusu general ve amiral sayısını yüzde 20 azaltıyor
ABD ordusu general ve amiral sayısını yüzde 20 azaltıyor
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı, ordu yapısını sadeleştirmek ve verimliliği artırmak amacıyla general ve amiral sayısını yüzde 20 azaltma kararı aldı. 06.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-06T06:59+0300
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Savunma Bakanı Pete Hegseth yönetimindeki ABD Savunma Bakanlığı, ordu yapısını sadeleştirmek ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla general ve amiral sayısının yüzde 20 azaltılacağını duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ordunun caydırıcılığını ve savaş kabiliyetini korumak için liderlik yapısının sadeleştirilmesinin gerektiği belirtildi.Aktif görevdeki dört yıldızlı general ve amiral pozisyonlarında asgari yüzde 20 oranında azaltmaya gidileceği vurgulanan açıklamada, Ulusal Muhafız bünyesindeki general rütbesindeki personel sayısının da aynı oranında düşürüleceği kaydedildi.Kaç general ve amiral var?ABD basınına göre 4 yıldızlı general ve amiral sayısı yaklaşık 40 civarında bu da yüzde 20'lik bir azalma 7 veya 8 pozisyonun daha azaltılması anlamına geliyor. Açıklamada, alınan tedbirlerin gereksiz bürokratik süreçlerin azaltılması, bunun yerine yenilikçiliği teşvik eden ve operasyonel mükemmeliyeti esas alan bir liderlik yapısının oluşturulması amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. Yeni düzenlemelerle savunma yapısının daha çevik ve etkili hale geleceği ifade edilirken, “Bu önlemlerle dünyanın en etkili savaş gücü olmaya devam edeceğiz. Güç yoluyla barışı sağlarken, verimlilik, yenilikçilik ve hazırlık seviyemizi artıracağız” değerlendirmesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/abd-savunma-bakani-hegsethin-yine-bir-mesaj-grubunda-saldiri-detaylarini-paylastigi-iddia-ediliyor-1095536335.html
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savunma bakanlığı, abd, ordu, abd ordusu, general, amiral
savunma bakanlığı, abd, ordu, abd ordusu, general, amiral

ABD ordusu general ve amiral sayısını yüzde 20 azaltıyor

06:59 06.05.2025
© AP Photo / Hubert Delany IIIDünyanın en güçlü 10 ordusu
Dünyanın en güçlü 10 ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Hubert Delany III
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ABD Savunma Bakanlığı, ordu yapısını sadeleştirmek ve verimliliği artırmak amacıyla general ve amiral sayısını yüzde 20 azaltma kararı aldı.
Savunma Bakanı Pete Hegseth yönetimindeki ABD Savunma Bakanlığı, ordu yapısını sadeleştirmek ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla general ve amiral sayısının yüzde 20 azaltılacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ordunun caydırıcılığını ve savaş kabiliyetini korumak için liderlik yapısının sadeleştirilmesinin gerektiği belirtildi.
Aktif görevdeki dört yıldızlı general ve amiral pozisyonlarında asgari yüzde 20 oranında azaltmaya gidileceği vurgulanan açıklamada, Ulusal Muhafız bünyesindeki general rütbesindeki personel sayısının da aynı oranında düşürüleceği kaydedildi.

Kaç general ve amiral var?

ABD basınına göre 4 yıldızlı general ve amiral sayısı yaklaşık 40 civarında bu da yüzde 20'lik bir azalma 7 veya 8 pozisyonun daha azaltılması anlamına geliyor.
Açıklamada, alınan tedbirlerin gereksiz bürokratik süreçlerin azaltılması, bunun yerine yenilikçiliği teşvik eden ve operasyonel mükemmeliyeti esas alan bir liderlik yapısının oluşturulması amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. Yeni düzenlemelerle savunma yapısının daha çevik ve etkili hale geleceği ifade edilirken, “Bu önlemlerle dünyanın en etkili savaş gücü olmaya devam edeceğiz. Güç yoluyla barışı sağlarken, verimlilik, yenilikçilik ve hazırlık seviyemizi artıracağız” değerlendirmesine yer verildi.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
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