https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/abd-ordusu-general-ve-amiral-sayisini-yuzde-20-azaltiyor-1095943861.html

ABD ordusu general ve amiral sayısını yüzde 20 azaltıyor

ABD ordusu general ve amiral sayısını yüzde 20 azaltıyor

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı, ordu yapısını sadeleştirmek ve verimliliği artırmak amacıyla general ve amiral sayısını yüzde 20 azaltma kararı aldı. 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T06:59+0300

2025-05-06T06:59+0300

2025-05-06T06:59+0300

dünya

savunma bakanlığı

abd

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general

amiral

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Savunma Bakanı Pete Hegseth yönetimindeki ABD Savunma Bakanlığı, ordu yapısını sadeleştirmek ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla general ve amiral sayısının yüzde 20 azaltılacağını duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ordunun caydırıcılığını ve savaş kabiliyetini korumak için liderlik yapısının sadeleştirilmesinin gerektiği belirtildi.Aktif görevdeki dört yıldızlı general ve amiral pozisyonlarında asgari yüzde 20 oranında azaltmaya gidileceği vurgulanan açıklamada, Ulusal Muhafız bünyesindeki general rütbesindeki personel sayısının da aynı oranında düşürüleceği kaydedildi.Kaç general ve amiral var?ABD basınına göre 4 yıldızlı general ve amiral sayısı yaklaşık 40 civarında bu da yüzde 20'lik bir azalma 7 veya 8 pozisyonun daha azaltılması anlamına geliyor. Açıklamada, alınan tedbirlerin gereksiz bürokratik süreçlerin azaltılması, bunun yerine yenilikçiliği teşvik eden ve operasyonel mükemmeliyeti esas alan bir liderlik yapısının oluşturulması amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. Yeni düzenlemelerle savunma yapısının daha çevik ve etkili hale geleceği ifade edilirken, “Bu önlemlerle dünyanın en etkili savaş gücü olmaya devam edeceğiz. Güç yoluyla barışı sağlarken, verimlilik, yenilikçilik ve hazırlık seviyemizi artıracağız” değerlendirmesine yer verildi.

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