https://anlatilaninotesi.com.tr/20250421/abd-savunma-bakani-hegsethin-yine-bir-mesaj-grubunda-saldiri-detaylarini-paylastigi-iddia-ediliyor-1095536335.html

ABD Savunma Bakanı Hegseth ve yine bir mesaj grubu iddiaları: Eşi ve kardeşi de gruptaymış

ABD Savunma Bakanı Hegseth ve yine bir mesaj grubu iddiaları: Eşi ve kardeşi de gruptaymış

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in üst düzey askeri operasyonları mesajlaşma grubunda paylaştığı ve yetkisiz kişileri bu gruplara aldığı yönündeki iddialara... 21.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-21T07:06+0300

2025-04-21T07:06+0300

2025-04-21T07:15+0300

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, ABD ordusunun 15 Mart'ta Yemen'de Husilere düzenleyeceği saldırılara ilişkin hassas bilgileri, aralarında eşi, kardeşi ve şahsi avukatının da bulunduğu mesajlaşma grubunda paylaştığı ileri sürüldü.New York Times (NYT) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi 4 kaynağa dayandırdığı haberinde, Hegseth'in bu grupta paylaştığı Husilere yönelik saldırıda kullanılan "F/A-18 Hornet" tipi uçakların kalkış saatleri gibi bilgilerin, Atlantic dergisi editörü Jeffrey Goldberg'in aynı gün yanlışlıkla eklendiği üst düzey mesaj grubundaki bilgilerle büyük ölçüde örtüştüğü belirtildi.Kaynaklardan ikisi Hegseth'in aralarında eşi Jennifer Hegseth, kardeşi Phil Hegseth ve özel avukatı Tim Parlatore'nin de bulunduğu bu grubu, idari işler ve planlamalar için kişisel telefonundan kurduğunu öne sürdü.Haberde, kardeşi Phil Hegseth ve özel avukatı Parlatore'nin de ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) görevli olduğu ancak her iki ismin de operasyonel detaylara erişim gerekçesinin belirsiz olduğu ifade edildi.Haberde, Hegseth'in yardımcılarının, Yemen'e yönelik saldırılardan önce Hegseth'i şifreli olsa da güvenli kabul edilmeyen grup sohbetinde bu tür hassas operasyonel detayları paylaşmaması konusunda uyardığını söyledi.Pentagon yalanladıPentagon Sözcüsü Sean Parnell ise X hesabındaki paylaşımında, NYT'nin haberine tepki göstererek, "Trump düşmanı medya, Başkan Trump'ın gündemine bağlı herkesi yok etmeye yönelik takıntısını sürdürüyor" değerlendirmesinde bulundu.Haberin, görevden alınan ve bakanın gündemini "sabote etmeye niyetli" eski çalışanların iddialarına dayandığını belirten Parnell, "Haberi kaç farklı şekilde yazarlarsa yazsınlar, hiçbir Signal sohbetinde gizli bir bilgi paylaşımı bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.Gazetecinin savaş planlarının konuşulduğu gruba eklenmesiThe Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg, Yemen'deki savaş planlarının konuşulduğu mesajlaşma zincirine dahil edilmişti.Goldberg, "Trump yönetimi, yanlışlıkla savaş planlarını mesajla bana gönderdi" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, önce ulusal güvenlik yetkililerinin olduğu mesaj grubuna eklendiğini, daha sonra Hegseth'in gruba gönderdiği mesajda Yemen'e düzenlenecek saldırılara ilişkin detayların yer aldığını açıklamıştı.Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Hegseth, Goldberg'in hiçbir savaş veya saldırı planını görmediğini savunarak, medyayı aldatmacaları yaymakla eleştirmişti.ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Başmüfettiş Vekili Steven Stebbins, Bakan Pete Hegseth'in mesajlaşma uygulaması üzerinden Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarla ilgili hassas askeri bilgileri paylaştığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/abd-savunma-bakani-hegseth-bir-gazetecinin-savas-planlarinin-tartisildigini-gruba-yanlislikla-dahil-1094835813.html

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