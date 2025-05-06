https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/abd-disisleri-abd-ukraynada-cozum-konusunda-henuz-yeni-oneriler-almadi-1095995597.html

ABD Dışişleri: ABD Ukrayna'da çözüm konusunda henüz yeni öneriler almadı

ABD Dışişleri: ABD Ukrayna'da çözüm konusunda henüz yeni öneriler almadı

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bruce, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin henüz yeni öneriler almadığını ve Ukrayna'da çözüm için sonsuza dek... 06.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-06T23:16+0300

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, düzenlediği günlük basın brifinginde ABD'nin Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne ilişkin henüz yeni öneriler almadığını ve müzakerelerdeki durumun değişkenliğini koruduğunu söyledi.‘ABD'nin çatışmanın çözümüne yönelik yeni öneriler alıp almadığı’ sorusunu Bruce, “Eğer yeni öneriler olsaydı, burada durup yeni önerilerbeklediğimizi söylemezdim” şeklinde yanıtladı.Bruce, görüşmelerdeki durumun değişkenliğini koruduğunu, ancak çözüme yönelik tartışmaların devam ettiğini vurguladı.Ukrayna'da çözüm konusunda ilerleme sağlanmasını beklemenin sonsuza dek süremeyeceğini belirten Bruce, “Taraflar sürdürülebilir bir barışa ulaşmak için somut önerilerini ortaya koymalıdır. Biz onların kaydettiği ilerlemeyi takip ediyoruz. Başkan'ın (ABD Başkanı Donald Trump) da söylediği gibi, ilerleme var” dedi.Bruce ayrıca, Washington’un Kiev'e verdiği desteği geri çekmediğini vurgulayarak, “Strateji değişebilir ama taahhüt değişmez” ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/rusyanin-ab-daimi-temsilciligi-ab-rus-enerji-kaynaklarini-reddetmekle-kendi-kendine-zarar-veriyor-1095995006.html

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