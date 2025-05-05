https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/ozgur-ozele-saldiran-selcuk-tengioglunun-ifadesi-ortaya-cikti-spontane-olarak-sag-elim-kalkti-1095923596.html

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: 'Spontane olarak sağ elim kalktı'

Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: 'Spontane olarak sağ elim kalktı'

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun emniyet... 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T12:03+0300

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özgür özel

saldırı

selçuk tengioğlu

chp

ifade

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Sırrı Süreyya Önder anma töreninden çıkarken saldırıya uğradı. Saldırgan Selçuk Tengioğlu (66), olay yerinde gözaltına alındı. Habertürk'ün haberine göre, emniyette alınan ilk ifadesinde, saldırıyı doğrudan gerçekleştirdiğini itiraf etti.Sorgusunda konuşan Tengioğlu, “Sırrı Süreyya Önder'e sempati duyduğum için cenaze törenine gittim. Özgür Özel'in çıktığını gördüm. Sonra da saldırdım” dedi. AKM’ye girmediğini ve yalnızca dışarıda beklediğini ifade eden Tengioğlu, olay öncesi herhangi bir planı olmadığını öne sürdü.'İşsizim, 4 bin lira kira ödüyorum'Tengioğlu, yaklaşık 2-3 aydır işsiz olduğunu, Beyoğlu’nda bir apart otelde kaldığını ve bu konaklama için aylık 4 bin lira kira ödediğini de ifadesine ekledi.Olay günü AKM’nin içine hiç girmediğin sürekli dışarıda olduğunu söyleyen şüphelinin Özgür Özel’in bir anda çok yakınına geldiğini fark ettiğini belirterek "Spontane olarak sağ elim kalktı ve ona vurdum. Bu hareketi o ana kadar planlamamıştım. O anda aklıma geldi ve yaptım" dediği öğrenildi.İki çocuğunu öldürmüştüEmniyet kayıtlarına göre Tengioğlu’nun hırsızlık ve tehdit gibi suçlardan sabıkası bulunuyor. Ancak en çarpıcı detay, 2004 yılında kendi 17 yaşındaki kızı Mutlu ve 19 yaşındaki oğlu Barış Tengioğlu’nu silahla öldürmesi, küçük kızı G.T.’yi de yaralaması.Müebbet hapis almıştıBu ağır suçun ardından müebbet hapis cezasına çarptırılan Tengioğlu’nun, 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı öğrenildi. Cezaevinden çıktıktan sonra İstanbul’a taşındığı, o tarihten bu yana da çeşitli işlerde çalıştığı belirtildi.

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özgür özel, saldırı, selçuk tengioğlu, chp, ifade