https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/yapay-zeka-hesapladi-2025-super-lig-sampiyonu-hangi-takim-olur-fenerbahcenin-umudu-var-mi-1095914976.html
Yapay zeka hesapladı: 2025 Süper Lig Şampiyonu hangi takım olur? Fenerbahçe'nin umudu var mı?
Yapay zeka hesapladı: 2025 Süper Lig Şampiyonu hangi takım olur? Fenerbahçe'nin umudu var mı?
Sputnik Türkiye
2025 yılı Trendyol Süper Lig şampiyonluğu yarışında sona gelinirken, zirve yarışı Galatasaray ve Fenerbahçe arasında kıyasıya devam ediyor. Sezonun son... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T08:41+0300
2025-05-05T08:41+0300
2025-05-05T08:41+0300
galatasaray
fenerbahçe
trendyol süper lig
spor
şampiyon
şampiyonluk
kupa
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2025 Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışında sona gelindi. Ligin 34. haftası itibarıyla Galatasaray 89 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 81 puanla takibini sürdürüyor. Geriye kalan 4 haftada alınacak sonuçlar, şampiyonu belirleyecek. Taraftarlar kadar futbol kamuoyu da “2025 Süper Lig şampiyonu kim olur?” sorusunun yanıtını arıyor. İşte Yapay zekanın cevabı:Fikstür avantajı kime gülüyor?1. Galatasaray – yüzde 77.4 şampiyonluk i̇htimaliLider Galatasaray, 34. hafta itibarıyla 83 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, kalan 4 haftada sadece 4 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Bu avantajlı konum, Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalini yüzde 77.4'e yükseltiyor.2. Fenerbahçe – yüzde 22.6 şampiyonluk i̇htimaliFenerbahçe, 75 puanla ikinci sırada bulunuyor. Beşiktaş'a karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk şansını zora soktu. Kalan maçlarda puan kaybı yaşamadan Galatasaray'ın da puan kaybetmesini beklemek zorundalar.3. Beşiktaş – yüzde 0.01 şampiyonluk i̇htimaliBeşiktaş, 55 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Matematiksel olarak şampiyonluk şansı çok düşük olan siyah-beyazlılar için bu sezon şampiyonluk ihtimali neredeyse imkansız.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/jose-mourinhodan-fenerbahce-derbisi-sonrasi-ani-aciklama-besiktas-maglubiyeti-sonrasi-ayrilik-1095911866.html
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galatasaray, fenerbahçe, trendyol süper lig, şampiyon, şampiyonluk, kupa
galatasaray, fenerbahçe, trendyol süper lig, şampiyon, şampiyonluk, kupa
Yapay zeka hesapladı: 2025 Süper Lig Şampiyonu hangi takım olur? Fenerbahçe'nin umudu var mı?
2025 yılı Trendyol Süper Lig şampiyonluğu yarışında sona gelinirken, zirve yarışı Galatasaray ve Fenerbahçe arasında kıyasıya devam ediyor. Sezonun son düzlüğünde iki ezeli rakip arasındaki puan farkı sadece birkaç maçlık. Peki şampiyonluk ipini kim göğüsleyecek? Yapay zeka bu sorunun yanıtını verdi.
2025 Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışında sona gelindi. Ligin 34. haftası itibarıyla Galatasaray 89 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 81 puanla takibini sürdürüyor. Geriye kalan 4 haftada alınacak sonuçlar, şampiyonu belirleyecek. Taraftarlar kadar futbol kamuoyu da “2025 Süper Lig şampiyonu kim olur?” sorusunun yanıtını arıyor. İşte Yapay zekanın cevabı:
Fikstür avantajı kime gülüyor?
"Galatasaray’ın kalan maçlarında iç sahada ağırlayacağı takımlar düşme hattındaki ekipler. Fenerbahçe ise iki zorlu deplasmana çıkacak. Bu tablo, kağıt üzerinde Galatasaray’a avantaj sağlasa da, futbolun sürprizlerle dolu olduğu unutulmamalı."
1. Galatasaray – yüzde 77.4 şampiyonluk i̇htimali
Lider Galatasaray, 34. hafta itibarıyla 83 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, kalan 4 haftada sadece 4 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Bu avantajlı konum, Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalini yüzde 77.4'e yükseltiyor.
2. Fenerbahçe – yüzde 22.6 şampiyonluk i̇htimali
Fenerbahçe, 75 puanla ikinci sırada bulunuyor. Beşiktaş'a karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk şansını zora soktu. Kalan maçlarda puan kaybı yaşamadan Galatasaray'ın da puan kaybetmesini beklemek zorundalar.
3. Beşiktaş – yüzde 0.01 şampiyonluk i̇htimali
Beşiktaş, 55 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Matematiksel olarak şampiyonluk şansı çok düşük olan siyah-beyazlılar için bu sezon şampiyonluk ihtimali neredeyse imkansız.