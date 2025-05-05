https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/yapay-zeka-hesapladi-2025-super-lig-sampiyonu-hangi-takim-olur-fenerbahcenin-umudu-var-mi-1095914976.html

Yapay zeka hesapladı: 2025 Süper Lig Şampiyonu hangi takım olur? Fenerbahçe'nin umudu var mı?

Yapay zeka hesapladı: 2025 Süper Lig Şampiyonu hangi takım olur? Fenerbahçe'nin umudu var mı?

Sputnik Türkiye

2025 yılı Trendyol Süper Lig şampiyonluğu yarışında sona gelinirken, zirve yarışı Galatasaray ve Fenerbahçe arasında kıyasıya devam ediyor. Sezonun son... 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T08:41+0300

2025-05-05T08:41+0300

2025-05-05T08:41+0300

galatasaray

fenerbahçe

trendyol süper lig

spor

şampiyon

şampiyonluk

kupa

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2025 Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışında sona gelindi. Ligin 34. haftası itibarıyla Galatasaray 89 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 81 puanla takibini sürdürüyor. Geriye kalan 4 haftada alınacak sonuçlar, şampiyonu belirleyecek. Taraftarlar kadar futbol kamuoyu da “2025 Süper Lig şampiyonu kim olur?” sorusunun yanıtını arıyor. İşte Yapay zekanın cevabı:Fikstür avantajı kime gülüyor?1. Galatasaray – yüzde 77.4 şampiyonluk i̇htimaliLider Galatasaray, 34. hafta itibarıyla 83 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, kalan 4 haftada sadece 4 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Bu avantajlı konum, Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalini yüzde 77.4'e yükseltiyor.2. Fenerbahçe – yüzde 22.6 şampiyonluk i̇htimaliFenerbahçe, 75 puanla ikinci sırada bulunuyor. Beşiktaş'a karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet, sarı-lacivertlilerin şampiyonluk şansını zora soktu. Kalan maçlarda puan kaybı yaşamadan Galatasaray'ın da puan kaybetmesini beklemek zorundalar.3. Beşiktaş – yüzde 0.01 şampiyonluk i̇htimaliBeşiktaş, 55 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Matematiksel olarak şampiyonluk şansı çok düşük olan siyah-beyazlılar için bu sezon şampiyonluk ihtimali neredeyse imkansız.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/jose-mourinhodan-fenerbahce-derbisi-sonrasi-ani-aciklama-besiktas-maglubiyeti-sonrasi-ayrilik-1095911866.html

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galatasaray, fenerbahçe, trendyol süper lig, şampiyon, şampiyonluk, kupa