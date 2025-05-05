https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/uzmanlar-halsizlik-isteksizlik-ve-uyku-haline-karsi-uyardi-bahar-yorgunlugu-nedir-1095935046.html

Uzmanlar halsizlik, isteksizlik ve uyku haline karşı uyardı: Bahar yorgunluğu nedir?

Uzmanlar halsizlik, isteksizlik ve uyku haline karşı uyardı: Bahar yorgunluğu nedir?

Sputnik Türkiye

Mayıs ayının gelmesiyle birlikte doğanın uyanışı insan bedeninde tam tersine bir etki yaratıyor. Halk arasında 'bahar yorgunluğu' olarak bilinen dönem... 05.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-05T17:49+0300

2025-05-05T17:49+0300

2025-05-05T17:49+0300

türki̇ye

bahar

yorgunluk

hastalık

uyku

uyku düzeni

sağlıklı uyku

uyku ilacı

uyku apnesi

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Baharın gelmesiyle birlikte birçok kişi halsizlik, uyku isteği ve motivasyon eksikliği yaşamaya başladı.Uzmanlar, bahar yorgunluğu olarak bilinen bu durumun, mevsim geçişiyle birlikte ortaya çıktığını duyurdu. Güneş ışınlarının dikleşmesi, hava sıcaklıklarının dalgalı seyretmesi ve gündüz sürelerinin uzaması vücudu adaptasyon sürecine zorladığı ifade edildi. Bu dönemde özellikle çalışan kesimin, yoğun tempoya rağmen artan yorgunluk hissi ve isteksizlikle baş etmekte zorlanabileceği açıklandı.Sağlıkçılar, bahar yorgunluğunu en aza indirmek için dengeli beslenme, düzenli uyku, hafif egzersiz ve bol su tüketiminin önemine dikkat çekti. Ayrıca, açık havada zaman geçirmenin ve güneş ışığından faydalanmanın da vücudun mevsime uyumunu kolaylaştıracağı belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/1095772639.html

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bahar, yorgunluk, hastalık, uyku, uyku düzeni, sağlıklı uyku, uyku ilacı, uyku apnesi, düzensiz uyku, uykusuz, uykusuzluk, halsizlik