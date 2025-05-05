https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/uzmanlar-halsizlik-isteksizlik-ve-uyku-haline-karsi-uyardi-bahar-yorgunlugu-nedir-1095935046.html
Uzmanlar halsizlik, isteksizlik ve uyku haline karşı uyardı: Bahar yorgunluğu nedir?
Uzmanlar halsizlik, isteksizlik ve uyku haline karşı uyardı: Bahar yorgunluğu nedir?
Sputnik Türkiye
Mayıs ayının gelmesiyle birlikte doğanın uyanışı insan bedeninde tam tersine bir etki yaratıyor. Halk arasında 'bahar yorgunluğu' olarak bilinen dönem... 05.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-05T17:49+0300
2025-05-05T17:49+0300
2025-05-05T17:49+0300
türki̇ye
bahar
yorgunluk
hastalık
uyku
uyku düzeni
sağlıklı uyku
uyku ilacı
uyku apnesi
düzensiz uyku
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103921/19/1039211973_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_9eb848179bee793504594e385ebcbf37.jpg
Baharın gelmesiyle birlikte birçok kişi halsizlik, uyku isteği ve motivasyon eksikliği yaşamaya başladı.Uzmanlar, bahar yorgunluğu olarak bilinen bu durumun, mevsim geçişiyle birlikte ortaya çıktığını duyurdu. Güneş ışınlarının dikleşmesi, hava sıcaklıklarının dalgalı seyretmesi ve gündüz sürelerinin uzaması vücudu adaptasyon sürecine zorladığı ifade edildi. Bu dönemde özellikle çalışan kesimin, yoğun tempoya rağmen artan yorgunluk hissi ve isteksizlikle baş etmekte zorlanabileceği açıklandı.Sağlıkçılar, bahar yorgunluğunu en aza indirmek için dengeli beslenme, düzenli uyku, hafif egzersiz ve bol su tüketiminin önemine dikkat çekti. Ayrıca, açık havada zaman geçirmenin ve güneş ışığından faydalanmanın da vücudun mevsime uyumunu kolaylaştıracağı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/1095772639.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103921/19/1039211973_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_2e2234aaf6db0dcc3422dc2d0a8a67d5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bahar, yorgunluk, hastalık, uyku, uyku düzeni, sağlıklı uyku, uyku ilacı, uyku apnesi, düzensiz uyku, uykusuz, uykusuzluk, halsizlik
bahar, yorgunluk, hastalık, uyku, uyku düzeni, sağlıklı uyku, uyku ilacı, uyku apnesi, düzensiz uyku, uykusuz, uykusuzluk, halsizlik
Uzmanlar halsizlik, isteksizlik ve uyku haline karşı uyardı: Bahar yorgunluğu nedir?
Mayıs ayının gelmesiyle birlikte doğanın uyanışı insan bedeninde tam tersine bir etki yaratıyor. Halk arasında 'bahar yorgunluğu' olarak bilinen dönem, bugünden itibaren etkisini göstermeye başladı. Uzmanlar, birçok kişide halsizlik, sürekli uyuma isteği, motivasyon eksikliği ve dalgınlık gibi belirtilerin görülebileceğini duyurdu.
Baharın gelmesiyle birlikte birçok kişi halsizlik, uyku isteği ve motivasyon eksikliği yaşamaya başladı.
Uzmanlar, bahar yorgunluğu olarak bilinen bu durumun, mevsim geçişiyle birlikte ortaya çıktığını duyurdu. Güneş ışınlarının dikleşmesi, hava sıcaklıklarının dalgalı seyretmesi ve gündüz sürelerinin uzaması vücudu adaptasyon sürecine zorladığı ifade edildi. Bu dönemde özellikle çalışan kesimin, yoğun tempoya rağmen artan yorgunluk hissi ve isteksizlikle baş etmekte zorlanabileceği açıklandı.
Sağlıkçılar, bahar yorgunluğunu en aza indirmek için dengeli beslenme, düzenli uyku, hafif egzersiz ve bol su tüketiminin önemine dikkat çekti. Ayrıca, açık havada zaman geçirmenin ve güneş ışığından faydalanmanın da vücudun mevsime uyumunu kolaylaştıracağı belirtildi.