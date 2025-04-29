https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/1095772639.html
Toroslar baharla renkleniyor: Antalya'nın yaylaları çiçeklerle canlandı
Toroslar baharla renkleniyor: Antalya'nın yaylaları çiçeklerle canlandı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin güneyinde yer alan Toros Dağları, baharın gelişiyle birlikte yeniden hayat buldu. Antalya’nın Alanya ve Gündoğmuş ilçelerine bağlı yüksek rakımlı... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-29T13:09+0300
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, toros, antalya
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, toros, antalya
Toroslar baharla renkleniyor: Antalya'nın yaylaları çiçeklerle canlandı
Türkiye'nin güneyinde yer alan Toros Dağları, baharın gelişiyle birlikte yeniden hayat buldu. Antalya’nın Alanya ve Gündoğmuş ilçelerine bağlı yüksek rakımlı yaylalar, karların erimesiyle yeşerirken, bölge rengârenk çiçeklerle bezendi.
© AA / Ekrem Şahin
Türkiye'nin güneyinde uzanan Toros Dağları, 3 bin metreyi aşan zirveleri, sarp kayalıkları ve zengin bitki örtüsüyle dikkati çekiyor.
Türkiye'nin güneyinde uzanan Toros Dağları, 3 bin metreyi aşan zirveleri, sarp kayalıkları ve zengin bitki örtüsüyle dikkati çekiyor.
© AA / Ekrem Şahin
Torosların çevrelediği Antalya’nın Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinin yaylaları baharın gelişiyle çok sayıda çiçekle bezenirken, eriyen kar sularıyla beslenen su kaynakları ve yeşeren bitki örtüsü, bölgeye canlılık katıyor.
Torosların çevrelediği Antalya’nın Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinin yaylaları baharın gelişiyle çok sayıda çiçekle bezenirken, eriyen kar sularıyla beslenen su kaynakları ve yeşeren bitki örtüsü, bölgeye canlılık katıyor.
© AA / Ekrem Şahin
Toroslar’ın 3 bin metreyi aşan zirveleri ve sarp kayalıkları, doğaseverlerin her yıl ilgiyle takip ettiği doğal dönüşümle birlikte farklı bir güzelliğe büründü.
Toroslar’ın 3 bin metreyi aşan zirveleri ve sarp kayalıkları, doğaseverlerin her yıl ilgiyle takip ettiği doğal dönüşümle birlikte farklı bir güzelliğe büründü.
© AA / Ekrem Şahin
Eriyen kar sularıyla beslenen dereler ve kaynaklar, zengin bitki örtüsü kısa sürede canlandı.
Eriyen kar sularıyla beslenen dereler ve kaynaklar, zengin bitki örtüsü kısa sürede canlandı.
© AA / Ekrem Şahin
Yüksek kesimlerde açan endemik ve mevsimlik çiçekler, bölgeyi kartpostallık manzaralara dönüştürdü.
Yüksek kesimlerde açan endemik ve mevsimlik çiçekler, bölgeyi kartpostallık manzaralara dönüştürdü.