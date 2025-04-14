https://anlatilaninotesi.com.tr/20250414/sosyal-medya-fenomeni-danla-bilici-darp-ettigi-iddia-edilen-eski-sevgilisi-tutuklandi-1095384083.html
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'i darp ettiği iddia edilen eski sevgilisi tutuklandı
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'i darp ettiği iddia edilen eski sevgilisi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'i darp ettiği iddiasıyla aranan Berk Çetin, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 14.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-14T17:19+0300
2025-04-14T17:19+0300
2025-04-14T17:19+0300
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Sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan fenomen Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin'in kendisini darp ettiğini iddia ederek şikayetçi olmuştu. Denizli'de gözaltına alınan Çetin, bugün tutuklandı. 'Danla Bilic' olarak tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe, İstanbul Göktürk'teki bir spor kulübünün içindeki kafeteryada eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildiğini iddia ederek şikayetçi olmuştu. Uzaklaştırma kararı çıkardığı sevgilisinin kendisine yumruk attığını söyleyen Bilic, sosyal medyasında yaptığı açıklamada da "Yaklaşık 3 aydır bu süreci ülkemizde yaşayan her kadın gibi, sosyal medya gücü olmayan, tek bir paylaşımıyla sesini kitlelere duyuramayan milyonlarca kadın gibi yönetmek için çabaladım." demişti. Cumartesi günü Denizli'de yakalanan Berk Çetin, Habertürk'ün haberine göre bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250413/danla-bilic-sosyal-medya-gucu-olmayan-her-kadin-gibi-bu-sureci-yonetmeye-calistim-1095354406.html
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danla bilic, berk çetin, eski sevgili
danla bilic, berk çetin, eski sevgili
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'i darp ettiği iddia edilen eski sevgilisi tutuklandı
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic'i darp ettiği iddiasıyla aranan Berk Çetin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sosyal medyada paylaştığı videolarla tanınan fenomen Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin'in kendisini darp ettiğini iddia ederek şikayetçi olmuştu. Denizli'de gözaltına alınan Çetin, bugün tutuklandı.
'Danla Bilic' olarak tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe, İstanbul Göktürk'teki bir spor kulübünün içindeki kafeteryada eski sevgilisi Berk Çetin tarafından darp edildiğini iddia ederek şikayetçi olmuştu. Uzaklaştırma kararı çıkardığı sevgilisinin kendisine yumruk attığını söyleyen Bilic, sosyal medyasında yaptığı açıklamada da "Yaklaşık 3 aydır bu süreci ülkemizde yaşayan her kadın gibi, sosyal medya gücü olmayan, tek bir paylaşımıyla sesini kitlelere duyuramayan milyonlarca kadın gibi yönetmek için çabaladım." demişti.
Cumartesi günü Denizli'de yakalanan Berk Çetin, Habertürk'ün haberine göre bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.