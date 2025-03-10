https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/tusiad-davasinda-yeni-gelisme-1094354577.html
TÜSİAD davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
TÜSİAD davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras hakkında, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma"... 10.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-10T14:36+0300
2025-03-10T14:36+0300
2025-03-10T15:03+0300
türki̇ye
türkiye
tüsi̇ad
orhan turan
ömer aras
son dakika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0e/1093671848_0:38:900:544_1920x0_80_0_0_d3fdb643d5bd15b3e7322d11b0b82b69.jpg
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras, 13 Şubat 2025’te düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptıkları konuşmalar nedeniyle soruşturma kapsamına alınmıştı. Turan ve Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada kamu davası açılmış, iki isim için 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.Orhan Turan ve Ömer Aras'ın İstanbul Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, gönderildiği asliye ceza mahkemesi tarafından kabul edildi ve iki ismin 20 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacağı bildirildi.Turan ve Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan başlatılan soruşturmanın ayrı yürütüldüğü açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/tusiad-yoneticilerine-dava-acildi-1094286198.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0e/1093671848_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_925637a1408bf62f2716e1312774a3c7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, tüsi̇ad, orhan turan, ömer aras, son dakika
türkiye, tüsi̇ad, orhan turan, ömer aras, son dakika
TÜSİAD davasında ilk duruşma tarihi belli oldu
14:36 10.03.2025 (güncellendi: 15:03 10.03.2025)
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras hakkında, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında açılan kamu davasında yeni gelişme. İki ismin hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras, 13 Şubat 2025’te düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptıkları konuşmalar nedeniyle soruşturma kapsamına alınmıştı.
Turan ve Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada kamu davası açılmış, iki isim için 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.
Orhan Turan ve Ömer Aras'ın İstanbul Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, gönderildiği asliye ceza mahkemesi tarafından kabul edildi ve iki ismin 20 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacağı bildirildi.
Turan ve Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan başlatılan soruşturmanın ayrı yürütüldüğü açıklandı.