https://anlatilaninotesi.com.tr/20250310/tusiad-davasinda-yeni-gelisme-1094354577.html

TÜSİAD davasında ilk duruşma tarihi belli oldu

TÜSİAD davasında ilk duruşma tarihi belli oldu

Sputnik Türkiye

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras hakkında, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma"... 10.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-10T14:36+0300

2025-03-10T14:36+0300

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras, 13 Şubat 2025’te düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu’nda yaptıkları konuşmalar nedeniyle soruşturma kapsamına alınmıştı. Turan ve Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada kamu davası açılmış, iki isim için 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.Orhan Turan ve Ömer Aras'ın İstanbul Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, gönderildiği asliye ceza mahkemesi tarafından kabul edildi ve iki ismin 20 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacağı bildirildi.Turan ve Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçundan başlatılan soruşturmanın ayrı yürütüldüğü açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250307/tusiad-yoneticilerine-dava-acildi-1094286198.html

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